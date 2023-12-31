Çin'in 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan çekilmesiyle yeniden açılış şüpheli

Kıtadan 24 takımın katılacağı dört yılda bir düzenlenen turnuvanın önümüzdeki yıl Haziran ve Temmuz aylarında Çin'in 10 şehrinde yapılması planlanıyordu.

Konfederasyon Cumartesi günü yaptığı açıklamada "AFC, Çin'in ev sahipliği haklarından feragat etmesine yol açan Covid-19 salgınının neden olduğu istisnai koşulları kabul etmektedir" dedi ve kararın "zor ama gerekli" olduğunu ekledi.

Çin'in Covid yaklaşımı - büyük ölçüde kapalı sınırlar, ani kilitlenmeler, toplu testler ve karantina kullanarak - binlerce denizaşırı ziyaretçiyle büyük ölçekli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmakla uyumsuz görünüyordu.

Cumartesi günü çekilme kararını teyit eden Çin'in Asya Kupası organizasyon komitesi, Covid zorluklarının "şu anda gelecek yılki Asya Kupası yarışmasını tamamen açık bir model altında düzenleme sözü veremeyeceği" anlamına geldiğini söyledi.

Turnuvanın, ülkedeki salgının merkez üssü olan ve yedi haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanan Şanghay'da yeni bir futbol stadyumunun açılışını yapması bekleniyordu. Nisan ayı boyunca finans başkentinde evlerinde mahsur kalan kent sakinleri gıda, ilaç ya da diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişemediklerini bildirdiler.

Son günlerde sosyal medyada, toplum çalışanlarının izinsiz olarak insanların evlerine zorla girdiği ve dezenfeksiyon sırasında kişisel eşyalarına zarar verdiği yönünde şikayetler ortaya çıktı. Viral videolardan birinde ev sakinlerinin kendilerini evlerinden almaya çalışan polis memurlarıyla tartıştıkları görülüyor; ev sakinlerinin hangi politika uyarınca zorla çıkarıldıkları ya da nereye gönderildikleri belli değil.

CNN'in hesaplamalarına göre şu anda en az 31 Çin şehri tam ya da kısmi tecrit altında ve bu durum 182 milyon kişiyi etkiliyor.

Yetkililerin futbol programını güçlendirmek için yıllarını ve on milyonlarca dolarını harcadığı düşünüldüğünde, Çin'in geri çekilmesi daha da acı veriyor. Çin'in FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı ancak takımın tek bir gol bile atamadığı 2002'deki utançtan sonra bu ulusal bir öncelik haline geldi.

2016 yılında Çin, ülkeyi küresel bir "futbol güç merkezi "ne dönüştürmek için 20.000 futbol okulu ve 70.000 saha yaratılması gibi iddialı hedefler içeren bir plan açıkladı.

AFC, turnuva için yeni bir ev sahibinin zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com