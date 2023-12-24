Çin'de onlarca yıllık faili meçhul davada zehirlenen kadın öldü

Mezun olduğu Tsinghua Üniversitesi'nin Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınladığı ve başsağlığı dilekleriyle dolup taşan bir mesajla duyurduğu üzere, Zhu Ling Cuma günü Pekin'de hayatını kaybetti.

"Zhu Ling uzun yıllar boyunca acıya karşı inatla mücadele etti. Zhu Ling yaşamı boyunca birçok mezunundan, toplumun her kesiminden ve okulundan her zaman ilgi, destek ve teşvik gördü," diye yazdı Cumartesi günkü gönderide sıklıkla "Çin'in MIT'si" olarak adlandırılan Pekin merkezli prestijli üniversite.

Gazetenin Cumartesi günü bildirdiğine göre, Zhu'nun Cuma akşamı ölümü babası Wu Chengzhi tarafından Southern Metropolis Daily haber kaynağına da doğrulandı. Wu Chengzhi, Zhu'nun Pekin'de defnedileceğini söyledi. Haber kaynağı cenazenin Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Devlet medyasının daha önce bildirdiğine göre Zhu, 1994 yılında Tsinghua'da ikinci sınıf kimya öğrencisi ve başarılı bir müzisyen iken mide ağrısı, saç dökülmesi ve daha sonra talyum zehirlenmesinin belirtileri olduğu anlaşılan diğer açıklanamayan semptomlar yaşamaya başladı.

Kemirgen ve böcek zehirlerinde kullanılan bu son derece zehirli kimyasal, Zhu'nun neredeyse kör olmasına ve altı yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olmasına neden oldu.

Aylarca acı çekmiş ve nihayetinde hastalığının nedeni teşhis edilemeden komaya girmiştir. Cinayet şüphesi ve polis soruşturmasına rağmen hiç kimse suçlanmadı.

Zhu'nun vakası, zehirlenmesinden bu yana geçen on yıllar boyunca ülkenin dikkatini çekmiş, öfkeye yol açmış, adalet ve hesap verebilirlik çağrılarına neden olmuştur. Cumartesi günü, Çinli internet kullanıcıları yas tutarken, ölümü Cumartesi öğleden sonra 400 milyondan fazla görüntülenme ile Weibo'da en çok aranan öğe oldu.

Weibo'da 5,5 milyon takipçisi olan Fudan Üniversitesi'nden dilbilim profesörü Yan Feng, "30 yıl boyunca devam eden öngörülemez çilesini, kelimelerin ötesinde zorlukları ve adalet eksikliğini düşündüğümde, evcilleştirilemeyen bir öfke hissettim" diye yazdı. "Merhum huzur içinde yatsın ve yaşayanlar sükûnet içinde olsun."

"Guqin'i seven kız aramızdan böyle ayrıldı, ona iyi yolculuklar diliyorum! Cennette daha fazla acı olmayacak!" diyen ve 10.000'den fazla beğeni alan bir başka yorumda ise Zhu'nun çaldığı bir Çin müzik aletine atıfta bulunuldu.

Sonuçsuz bir soruşturma

Cumartesi günü diğer sosyal medya kullanıcıları Çinli yetkililerin sonuçsuz kalan soruşturmasına ve eski bir şüphelinin ailesinin güçlü bağlantıları nedeniyle soruşturmanın düşürülmüş olabileceği yönündeki geçmiş suçlamalara odaklandı. Kullanıcıların yorumları, Çin'de zaman zaman alevlenen davada adalet çağrılarını yineledi.

Washington DC merkezli kar amacı gütmeyen Freedom House'un Çin araştırma direktörü Yaqiu Wang, "Zhu'nun davasının kamuoyunda bu kadar öfke ve sempati uyandırmasının ana nedeni, Çin'deki birçok insanın Zhu'da kendilerinden bir parça görmesidir: Bir tür adaletsizliğe uğramışlardır, ancak yetkililer tarafından hiçbir zaman adil, bağımsız veya şeffaf bir soruşturma yapılmamıştır" dedi.

Wang, "Zhu'nun yaklaşık otuz yıl boyunca kendisine büyük özen gösteren fedakâr anne ve babası, Çin'de insanların yakından tanıdığı ve güvenmek zorunda olduğu ailevi bakımı da sembolize ediyor, çünkü sistem güvenebileceğiniz ve dayanabileceğiniz bir şey değil" diye ekledi.

Çin hukukun üstünlüğünü koruduğunu ve güçlendirdiğini söylese de Çin'in adalet sisteminin şeffaf olmadığı ve hak gruplarının uzun zamandır siyasi çıkarlara tabi olabileceğini söylediği biliniyor.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın daha önceki haberine göre, zehirlenmenin ardından polis Zhu'nun oda arkadaşlarından Sun Wei hakkında soruşturma başlatmış ancak daha sonra onu şüpheli olmaktan çıkarmıştı.

Geçmişte pek çok internet kullanıcısı soruşturmanın olaysız geçmesini Sun'un aile geçmişine bağlamıştı.

2013 yılının Nisan ayında Şanghay'daki bir üniversite yurdunda yaşanan ölümcül zehirlenme vakası ulusal ilgiyi yeniden alevlendirdiğinde, sosyal medya kullanıcıları ABD hükümetine ülkede ikamet ettiğine inandıkları eski şüpheliye karşı harekete geçmesi çağrısında bulunan bir imza kampanyası başlatmıştı.

Sun'ın büyükbabası, 1949 yılında Komünistlerin Çin'i ele geçirmesinden önce Milliyetçi hükümette üst düzey bir yetkiliydi. Daha sonra 1995'teki ölümüne kadar Halk Cumhuriyeti'nde - büyük ölçüde sembolik de olsa - üst düzey görevlerde bulundu.

Sun'ın babasının kuzenlerinden biri 1993-2003 yılları arasında Çin'in en üst düzey siyasi danışma organının başkan yardımcısı olarak ulusal bir lider olarak kabul ediliyordu.

Sun'ın Çin'deki bir internet tartışma forumu olan Tianya'da 2005 yılında polisin 1998 yılında delil yetersizliği nedeniyle kendisini şüpheli olarak akladığını söylediği bir açıklama da dahil olmak üzere yıllar içinde birkaç çevrimiçi açıklama yaptığı bildirildi.

Devlet medyasının üniversite laboratuarında talyuma erişimi olduğunu bildirdiği Sun, zehirli maddeye erişimi olan tek öğrenci olmadığını söyledi ve Zhu ile arasında kişisel bir husumet olduğunu reddetti. Ailesinin siyasi bağlantılarına da değinen Sun, sorgulandığı sırada büyükbabasının ölmüş olduğunu söyledi.

Sun, 2006 yılında ailesinin kendisi adına polise başvuruda bulunduğunu ve yetkililerden "gerçeği bulmak" için soruşturmayı yeniden açmalarını talep ettiğini söyledi.

2013 yılında, Şangay davası Zhu'nun davası üzerinden kamuoyunun ilgisini yeniden çektiğinde, Sun Tianya platformunda yeniden ortaya çıktı ve şunları yazdı: "Ben, herkesten daha fazla, gerçek failin adalete teslim edilmesini istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com