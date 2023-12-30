Çin'de 'kırmızı turizmin' hızlı yükselişi

Zhang, Deng'in hikayelerini avucunun içi gibi biliyor ve son 11 yıldır rehber olarak çalıştığı Komünist devrimcinin eski konutunu ziyaret edenlere bunları anlatmaktan keyif alıyor.

"Deng Dede'nin kalbimizde büyük bir yeri var" diyen Zhang, 1970'lerin sonundan 1997'deki ölümüne kadar en önemli lider olarak Çin'i modernleştiren ve dışa açan kişi olarak anılan Deng'in yerel lakabını kullanıyor.

Zhang'ın Deng'le ilgili her şeye olan tutkusu, hikaye anlatma becerileriyle birleşerek yarışmalar kazanmasına ve ulusal çapta tanınmasına yardımcı oldu.

2020 yılının sonlarında, Çin hükümetinin ülkenin hızla gelişen "kırmızı turizm" endüstrisini geliştirmek ve öne çıkarmak için başlattığı çeşitli girişimlerden biri olan ülke çapındaki "Beş İyi Rehber" programına katılmak üzere Sichuan'dan seçilen iki kişiden biri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, iktidardaki Komünist Parti tarihi açısından tarihi ve kültürel öneme sahip "kızıl bölgeler" olarak adlandırılan yerlerde çalışan ülkenin en iyi 100 tur rehberini seçti.

Seçilenler, hükümetin ifadesiyle "kızıl genin sağlam bir mirasçısı, kızıl hikayelerin harika bir anlatıcısı, kızıl ruhun canlı bir yorumcusu, kızıl kültürün sadık bir yayıcısı ve kızıl akımın güçlü bir lideri" olma becerileriyle donatılmalarını amaçlayan ileri eğitim almak üzere Pekin'e gitti.

"Kırmızı turizm" kavramı onlarca yıldır var olmasına rağmen, 2004 yılına kadar ülkenin ulusal turizm planına resmi olarak dahil edilmemişti. Bazı analistler bunun tarihin tahrif edilmiş bir versiyonunu sunduğunu söylerken, bazıları da buna düpedüz beyin yıkama diyecek kadar ileri gidiyor.

Çin'in şu anki diktatör lideri Xi Jinping, 2012'nin sonlarında iktidara geldiğinden beri "kırmızı turizmi" birçok kez teşvik etti ve bir zamanlar niş bir segment olan bu alanın yerel yönetimler ve yerli turistler arasında hızla büyümesini sağladı.

Sonuç olarak, son yıllarda ülke genelinde Komünist devrim anıtlarından Komünist liderler tarafından dikilen ağaçlara kadar her şeyi ön plana çıkaran "kızıl siteler" büyük ölçüde genişledi.

Pandemi 'kızıl turizmi' canlandırdı

Küresel seyahat pazarı pandemi nedeniyle hala engellenirken ve Çinli turistler evde kalmaya zorlanırken, yerli gezginler "kırmızı turizm" endüstrisine bir destek verdi.

Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde doçent ve Çin turizm politikası uzmanı olan Mimi Li, "2020'de kırmızı turistlerin sayısı 100 milyonu aştı ve yurtiçi seyahatlerin %11'ine katkıda bulundu," diyor.

"Bu oldukça olağanüstü bir rakam."

Ülke Temmuz ayında Komünist Parti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu büyüyen segmentten yararlanmayı uman seyahat endüstrisi oyuncuları için zamanlama daha iyi olamazdı. Hem devlet hem de özel sektörde bu dönüm noktasına denk gelecek şekilde neredeyse her hafta yeni "kızıl turizm" girişimleri hayata geçiriliyor.

Çin'in en büyük seyahat rezervasyon platformu Ctrip, bu yılın başlarında "kızıl hacılar" için 100 benzersiz rota başlattı. Paket turlardan bazıları Çin Komünist Partisi'ne kabul yemini etmek ve devrimci şarkılar söylemek gibi deneyimler içeriyor.

Şirket, kampanyanın 2021 yılında 50 milyon gezgini çekeceğini öngördü.

"Çoğu araştırmacı kızıl turizmi bir tür miras turizmi olarak sınıflandırıyor. Jinggangshan ya da Yan'an gibi bazı kızıl bölgeler için kızıl turizm neredeyse garanti bir gelirdir," diyor Li, iki ünlü eski Komünist devrimci üsse atıfta bulunarak.

CNN kısa bir süre önce hükümet tarafından düzenlenen bir gezinin parçası olarak kuzeydeki Shaanxi eyaletinde bulunan Yan'an'ı ziyaret etti ve Komünist liderlerin eski konutlarına, geçmiş parti kongrelerinin yapıldığı oditoryumlara ve sayısız sergi salonuna doluşan -bazıları devrimci kıyafetler giyen- ziyaretçi kalabalığına tanık oldu.

Parti üyeleri "parti ve halk için her şeyimi feda etmeye her zaman hazır olacağım ve partiye asla ihanet etmeyeceğim" şeklindeki kabul yeminlerini ritüel bir şekilde yeniden ederken, okul çocukları tarihin Çin'i yönetmek için neden Komünistleri seçtiğine dair açık hava dersleri aldılar.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Yan'an yetkilileri şehirlerinin en büyük satış noktasını cesur yatırımlarla tanıtmaya hevesliler. Parlak bir havaalanı, sıra sıra yeni oteller ve hatta yakında açılacak bir Starbucks'ın reklamını yapan bir billboard, eski ekonomik durgunluğu işaret ediyor.

Çabalarının karşılığını pandemi öncesinde almış görünüyorlar. 2019 yılında 73 milyondan fazla ziyaretçi, iki milyondan biraz fazla nüfusa sahip şehre akın etti ve sadece üç yıl önceki turist rakamını neredeyse ikiye katladı.

Yerel yetkililere göre, Covid-19 virüsünün büyük ölçüde Çin'de kontrol altına alınmasıyla birlikte, Yan'an turizmi bu yıl bir hafta süren Mayıs Günü tatilinde toparlandı ve turist harcamaları pandemi öncesindeki aynı dönemdeki harcamaları çoktan aştı.

Değişen demografi

Hong Konglu profesör Li, ilk "kırmızı turizm" dalgası başladığında, bunun esas olarak hükümet yetkilileri ve öğrenciler için zorunlu bir faaliyet olan eğitime odaklandığını söylüyor. Ancak pazar değişti.

"Giderek daha fazla turistin bu yerleri kendilerinden istendiği için değil, sadece istedikleri için ziyaret ettiğini görüyoruz" diyor.

Ve bu "kırmızı gezginler" giderek gençleşiyor.

Seyahat platformu Tongcheng-Elong'un verilerine göre, 21-30 yaş arası gezginler, son 1 Mayıs tatilinde "kırmızı turizm" segmentiyle ilgili rezervasyon ve aramaların %40'ını oluşturdu.

Bu rakamlar, Deng'in hikayesini ve tarihteki yerini öğrenmeye ilgi duyan gençlerin sayısının arttığını fark ettiğini söyleyen turist rehberi Zhang için sürpriz olmayacaktır.

Zhang, Deng'in doğduğu evde işe ilk başladığında, genç ziyaretçilerin çoğu sadece sergilenenlere öylesine bir göz atmış. Ancak şimdi, "çoğu rehber tutuyor ve Deng hakkındaki kişisel hikayelerimize çok dikkat ediyor" diyor.

İyileştirilmiş tesisler ve hizmetler, yaratıcı hediyelik eşyalar ve teknoloji kullanımı "kırmızı bölgelerin" genç nesiller için daha cazip hale gelmesine yardımcı olmuş olabilir. Ancak bazıları asıl etkenin ulusal gurur ve kimliğe daha fazla odaklanılması olduğunu söylüyor.

Zhang, "Bugünlerde gençler daha gururlu ve özgüvenli; kendilerini ulusumuz ve ülkemizle daha güçlü bir şekilde özdeşleştiriyorlar," diyor. "Çin'in fakir bir ülkeden bugünkü haline nasıl geldiğini öğrenmek istiyorlar."

Li, araştırmaların genç Çinlilerin cilt bakımından modaya kadar ulusal markalara her zamankinden daha fazla değer verdiğini gösterdiğini belirtiyor.

"Ülkede üretilen ürünleri kullanmak istiyorlar ve ülkeyi daha iyi tanımak istiyorlar" diyor.

Pekin'deki Capital Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nde öğrenci olan Chen Shuna, Kasım 2020'de arkadaşlarıyla birlikte kentteki Japon Saldırganlığına Karşı Çin Halkının Direniş Savaşı Müzesi'ni ziyaret etti.

CNN'e yaptığı açıklamada, kendisini en çok etkileyen şeyin Nanjing Katliamı'nın tasviri olduğunu söyledi.

"(Sahne) çok trajikti," diyor Chen. "Müzedeki her öğe, önceki nesillerin kanlarıyla yazdıkları bir hikayenin kanıtı. Ancak biz kendimizi intikam duygusuna kaptırmıyoruz. Aksine, ulusumuzun tüm işgalcilere karşı direnmek için ayağa kalkması ve kendini güçlendirmesi gerektiği konusunda uyarılıyoruz."

'Kızıl turizm'in karanlık yüzü

Kendi ulusal tarihlerini öğrenmek dünyanın dört bir yanındaki turistler için büyük bir cazibe olsa da, aradaki fark "kızıl sitelerin" neredeyse her zaman tek taraflı bir hikaye anlatımı sunmasıdır.

Eleştirmenler bu sitelerin Komünist liderlerin azmine ve görkemli zaferlerine odaklandığını, bazen felaketle sonuçlanan başarısızlıklarını görmezden geldiğini ve hatta tarihi gerçekleri çarpıttığını söylüyor.

Hong Konglu etkili bir siyasi yorumcu ve uluslararası ilişkiler şirketi Glocal Learning Offices'ın kurucusu Simon Shen, "Çin rejimi hem ticari hem de ideolojik amaçlarla 'kızıl turizmi' kesinlikle teşvik etmek istiyor" diyor.

"Vatanseverlik eğitiminin temel konularından biri olarak görülüyor. Ne kadar etkili olduğu ise başka bir soru."

Ancak Hong Konglu akademisyen Li, tarihi mekanların ve turistik yerlerin vatandaşları "eğitmek" için bir araç olarak kullanılmasının Çin'e özgü olmadığı konusunda ısrar ediyor. Li'ye göre ülkenin geride kaldığı konu ise sofistike pazarlama.

Li, "ABD gibi diğer ülkelerde bunu çok dolaylı olarak yapıyorlar" diyor.

"Bence bu, Çin hükümetinin dikkat etmesi ya da daha fazla zaman ve çaba harcaması gereken bir konu. Bir şeye inanmanızın istendiğini hissettiğinizde kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz."

Örneğin Pekin'deki Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı Müzesi'nde, Komünist Parti'nin 1930'lu ve 40'lı yıllarda Çin-Japon Savaşı sırasında yaptığı fedakarlıklara ve o zamanlar çiçeği burnunda olan partinin ülkeyi zafere götüren "ana dayanak" olduğuna vurgu yapılıyor.

Müze, resmi internet sitesindeki tarih sayfasında, 1928'den 1949'a kadar Çin'in egemen partisi olan Kuomintang'ın Japon işgaline karşı koyma konusunda isteksiz davrandığını iddia ediyor ve savaştaki "pasif direniş" çabasını öne çıkarıyor.

Bu iddia anakara Çin dışındaki pek çok araştırmacı tarafından reddedilmektedir.

İsveç merkezli Bağımsız Çin PEN Merkezi Genel Sekreteri Zhang Yu, bu ayın başlarında Amerika'nın Sesi 'ne verdiği bir röportajda "kızıl turizmin" ziyaretçilerini "ince telkinler" yoluyla gerçeğin Komünist versiyonuna inandırmada etkili olduğunu söyledi.

Zhang röportajda "(Kızıl turizmin) en etkili yanı, tamamının sahte olmaması" dedi. "Seyahat siteleri yarı gerçek-yarı sahte. En önemli amaç, insanları 'Komünist Parti olmadan bu ülkenin bittiğine' inandırmak."

İngiltere merkezli Ironbridge Uluslararası Kültürel Miras Enstitüsü'nün direktörü Mike Robinson, Çin'deki miras turizmi üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı.

"Kızıl turizmde ya da tek bir ideolojiyle bu kadar yakından bağlantılı olan herhangi bir turizm türünde karmaşıklıklar ve anormallikler var" diyor.

Ancak araştırmacı, "kızıl turizmi" tamamen reddetmenin "eleştirel, yansıtıcı olmayan ve safça" olduğunu söylüyor.

"Çinli yetkililer için kızıl turizmin öncelikleri, onu daha marjinal topluluklar için daha geniş bir sürdürülebilir turizm geliştirme programına dahil etmek ve ardından etkili ve dürüst bir yorumlama yoluyla daha geniş bir uluslararası kitleye açmak olmalıdır."

Ancak Shen, Çin'deki "kızıl turizm" ile yaygın endoktrinasyon programlarıyla bilinen bir başka komünist ülke olan Kuzey Kore'deki turizmi karşılaştırarak konuya daha az iyimser bakıyor.

"Kuzey Kore gibi ülkelerde de yabancı turistler için benzer rotalar var, ancak çok azının daha sonra 'beyni yıkanıyor' - daha sıklıkla turistler çok farklı düşüncelere sahip oluyor" diyor.

Aradaki farkın ise Çin'in kendi tarih versiyonunu küresel ölçekte tanıtacak ekonomik araçlara sahip olması olduğunu ekliyor.

"Sonuç olarak, bu yerleri ziyaret eden bazı turistler ... önceden veya sonrasında uygun bir bilgilendirme alamazlarsa ÇKP'nin propaganda makinesinin bir parçası haline gelebilirler."

Yoksulluğu azaltmak için 'kırmızı turizmi' kullanmak

Ancak UNESCO için turizm ve sürdürülebilirlik üzerine raporlar yayınlayan Robinson, Pekin'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile "kırmızı turizm" büyümesi arasındaki bağlantıya ve yerel topluluklar için somut faydalara dikkat çekiyor.

Guang'an bu örneklerden biri. Deng'in eski konutu, Sichuan'da Çin'deki en yüksek turizm derecesi olan 5A derecesini alan ilk "kırmızı alan" oldu.

2000'li yılların başından bu yana yenileme ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Şu anda bir müze, bir göl ve bronz heykelli bir meydan da dahil olmak üzere 3,19 kilometrekarelik bir turistik kompleks.

Hoş manzarası ve bol miktarda ürünüyle Guang'an'ın "kırmızı turizm" cazibesi yerel işletmelerin gelişmesine yardımcı oldu.

2017 yılında Sichuan'da mutlak yoksulluktan kurtulan ilk ilçe gruplarından biri oldu. Yarım milyondan az nüfusu olan şehir 2019 yılında üç milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Robinson, "Turizm politikası -ne olursa olsun- ekonomi tarafından yönlendiriliyor" diyor. "'Kırmızı turizmin' kırsal yenilenme, tarımsal çeşitlendirme ve yerel geçim kaynaklarını iyileştirme programlarıyla yakından bağlantılı olması tesadüf değil."

Aynı zamanda ziyaretçilere ve yerel halka, Xi'nin söylemeyi sevdiği gibi, Komünist Parti'nin Çin'deki her şeyden sorumlu olduğunu sürekli hatırlatıyor.

Steven Jiang tarafından Yan'an'da yapılan ek haber.

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Kaynak: edition.cnn.com