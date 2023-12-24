Cincinnati'deki gümrük memurları 6,9 milyon dolarlık sahte tasarımcı markalı mücevher ele geçirdi

CBP'nin Cincinnati limanında görevli memurların Aralık ayının ilk haftasında Hindistan, Çin ve Endonezya menşeli toplam 11 adet sahte ürün sevkiyatına el koyduğu ve bunların gerçek olması halinde değerinin 6,96 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.

Ajansın ticaret uzmanları olan Mükemmeliyet ve Uzmanlık Merkezleri, bir haber bültenine göre, sevkiyatların sahte olduğunu belirledi.

Ajansa göre memurlar 1 Aralık'ta 783 adet sahte mücevherattan oluşan bir sevkiyat ele geçirdi. Açıklamada, "Sevkiyat Kuzey Carolina'daki bir ikamet adresine gönderilmişti" denildi.

Açıklamada sevkiyatın Hong Kong'dan geldiği ve Versace, Christian Dior ve Fendi gibi tasarımcı markalarıyla etiketlenmiş bilezik, küpe ve kolyeler içerdiği belirtildi. Açıklamada, mücevherlerin orijinal olması halinde tahmini değerinin 992,046 $ olacağı belirtildi.

Ajans, "Ucuz jenerik ambalaj, karmaşık detayların eksikliği ve yönlendirme, bu sevkiyatın Cincinnati'deki memurlar tarafından ele geçirilmesine yol açtı" dedi.

2 Aralık'ta CBP memurları Hong Kong'dan gelen ve Cartier, Michael Kors, Tory Burch ve Gucci markalarının taklit versiyonlarını içeren 60 mücevher setini ele geçirdi.

Açıklamaya göre, memurlar ertesi gün Endonezya'dan gelen ve içinde "orijinal olması için gereken ince ayrıntılardan yoksun" tek bir Audemars Piguet saat bulunan bir kutu buldular.

Ajans, her iki gönderinin de Kuzey Carolina ve Maryland'deki özel konutlara gönderildiğini belirtti.

Açıklamada, 6 Aralık'ta memurların sahte Gucci kemerleri, Van Cleef & Arpels olarak etiketlenmiş mücevherler ve Cartier, Apple ve Franck Muller markaları olarak gizlenmiş sahte saatler içeren kargoyu inceledikten sonra 750'den fazla sahte mücevher bulduğu belirtildi.

Perşembe günü Fransız lüks mücevher şirketinin web sitesinde ilan edilen meşru bir Van Cleef & Arpels kolye 24.300 dolara satılırken, fiyat yelpazesinin üst ucundaki bir saat Cartier'in web sitesinde 300.000 dolara listelenmişti.

CBP'ye göre 7 Aralık'ta ele geçirilen bir başka sahte ürün arasında Chanel, Coach, Rolex Louis Vuitton ve hatta Mickey Mouse gibi logolarla işaretlenmiş sahte mücevherler, saatler ve saç bantları da bulunuyor.

"E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, internetten hediye satın almak üçüncü taraf siteler aracılığıyla yanıltıcı olabilir. Sizleri dikkatli olmaya ve şüpheli yasadışı ticaret faaliyetlerini bildirmeye davet ediyoruz," dedi Cincinnati liman müdürü Alrick Brooks.

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Kaynak: edition.cnn.com