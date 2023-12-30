Cincinnati Bengals'ın oyun kurucusu Joe Burrow kafa yaralanmalarının NFL'de oynamanın 'doğal' riski olduğunu söyledi

Çarşamba günü "The Colin Cowherd" podcast'ine katılan 25 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca muhtemelen en az bir beyin sarsıntısı geçirdiğini ancak kafa travmalarının "uzun süreli" etkilerini yaşamadığını söyledi.

Burrow kafasına aldığı darbelerin bir maçın ikinci yarısını hatta tüm maçı unutmasına neden olduğunu itiraf etti.

"Oyunu olabildiğince güvenli hale getirmek için istediğiniz kadar kural koyabilirsiniz ama futbol oyununun doğasında bir risk ve tehlike var" diyen Burrow'a maçın bir bölümünü ya da tamamını unutmasının Heisman Trophy kazananı için endişe yaratıp yaratmadığı soruldu.

"Saatte 20 mil hızla koşan 300 kiloluk adamlar kafanızı koparmaya çalışıyor, siz ise hareketsiz durarak bunu görmezden gelmeye ve açık olan alıcıları bulmaya çalışıyorsunuz... Bence bu oyunun bir parçası. Bunun için kayıt yaptırdık.

"Kafa sakatlıkları yaşayacaksınız, ACL'nizi yırtacaksınız, kolunuzu kıracaksınız. Oynadığımız oyun bu, yaşadığımız hayat bu ve bunun için cömertçe para alıyoruz. Bu yüzden her maça çıkarken kendimizi neyin içine soktuğumuzu biliyoruz."

'Eskrim tepkisi'

Burrow'un yorumları, Miami Dolphins'in oyun kurucusu Tua Tagovailoa'nın Bengals karşısında geçirdiği kafa travması nedeniyle sahayı terk etmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

Video, Tagovailoa'nın ön kollarının büküldüğünü ve parmaklarının büküldüğünü gösterdi - CNN Baş Tıbbi Muhabiri Dr. Sanjay Gupta, bir beyin cerrahı, bir "eskrim tepkisi" olduğunu ve bir beyin hasarı ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

Tagovailoa'ya daha sonra beyin sarsıntısı teşhisi kondu. Dört gün önce Tagovailoa, kaskı çime çarptığında başından yaralanmış gibi görünmüş ve beyin sarsıntısı kontrolü için soyunma odasına götürülmeden önce tökezleyerek ayağa kalkmıştı.

Dolphins ilk olarak Tagovailoa'nın kafa travması nedeniyle maça dönmesinin şüpheli olduğunu açıkladı ancak Tagovailoa üçüncü çeyrekte sahaya geri döndü ve maçı 186 yarda ve bir touchdown atarak tamamladı.

Tagovailoa maçtan sonra gazetecilere kafası çime çarpmadan önce sırt üstü düştüğünü ve bunun sonucunda sırtının kilitlendiğini ve tökezlediğini söyledi. Beyin sarsıntısı açısından değerlendirildiğini ancak sonuçta aklandığını da sözlerine ekledi.

Olay, NFL ve NFL Oyuncular Birliği (NFLPA) tarafından Tagovailoa'nın sakatlıklarının nasıl ele alındığına dair bir soruşturmanın yanı sıra sarsıntı protokollerinin gözden geçirilmesine yol açtı.

Çarşamba günü, iki taraf arasındaki görüşmelere aşina olan bir kaynağa göre, sarsıntı protokolünde yapılacak güncellemeler Perşembe günü erken saatlerde gelebilir.

Çarşamba günü CNN'e konuşan kaynak, "Yarından önce bu işin halledilmesindeki aciliyet, Perşembe gecesi oynanacak maç öncesinde yeni protokollere sahip olabilmemiz ve böylece yarın gece oynanacak maç öncesinde yeni protokolleri uygulamaya koyabilmemiz" dedi.

Mevcut protokoller, nörolojik nedenli olduğu belirlenen herhangi bir "kaba motor dengesizliği" olan bir oyuncunun sahaya dönmesini engelliyor.

Kaynağa göre yeni hedef, herhangi bir kaba motor dengesizliğinin sahadan çıkarılma nedeni olması. "Eğer bir oyuncunun herhangi bir sakatlık sonucu yere düştüğünü ve ayağa kalkamadığını görürseniz, geri dönemez. Bunu tanımlamanın en basit yolu bu" dedi.

Kaynak, lig ve oyuncular birliği avukatlarının kaba motor dengesizliğinin tanımı da dahil olmak üzere görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com