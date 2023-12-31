Cincinnati Bengals ve San Francisco 49ers, son saniye saha golleriyle NFL play-off'larını çarpıcı bir şekilde alt üst etti

Cincinnati Bengals ve San Francisco 49ers, her ikisi de playofflarda NFL küme turu karşılaşmalarına düşük farkla girmelerine rağmen zaman dolduğunda attıkları saha golleriyle şok galibiyetler aldılar.

Çaylak golcü Evan McPherson 52 yardalık bir saha golü atarak Bengals'ın 1 numaralı seri başı Tennessee Titans karşısında 19-16 kazanmasını ve 1988 sezonundan bu yana ilk AFC Şampiyonluk maçına çıkmasını sağladı.

Daha sonra, karlı Lambeau Sahası'nda Robbie Gould 45 yardalık bir saha golü atarak Green Bay Packers karşısında 13-10'luk çarpıcı bir geri dönüşe imza attı ve takımını NFC Şampiyonluk maçına taşıdı.

İki takım şimdi Super Bowl LVI'dan bir galibiyet uzakta. Bengals önümüzdeki hafta sonu Buffalo Bills ya da Kansas City Chiefs'e, 49ers ise Los Angeles Rams ya da Tampa Bay Buccaneers'a konuk olacak.

Yaşlanıyor

Bengals için 2021 sezonu, en büyük sahnede büyüme zamanı oldu.

Çok az başarı elde etmiş bir franchise - geçen hafta sonu Las Vegas Raiders'a karşı alınan galibiyet 31 yıldır ilk playoff galibiyetiydi - bu bir rüya koşusu.

İkinci yılını geçiren oyun kurucu Joe Burrow, çaylak geniş alıcı Ja'Marr Chase ve çaylak golcü McPherson'ın arkasında Cincinnati ligdeki en güçlü hücumlardan birini geliştirdi.

Ancak AFC'de 1 numaralı seri başı olan ve süper yıldız koşucu Derrick Henry'yi geri alan Titans karşısında Nashville'de kazanmak, deneyimsiz bir takım için zor görünüyordu.

Ancak, hiçbir zaman sinir belirtisi göstermediler. Bengals devre arasına 9-6 önde girerken Joe Mixon dans ederek farkı 16-6'ya çıkardı.

Çılgın birkaç dakika Titans'ın dördüncü çeyreğin bitimine az bir süre kala skoru eşitlemesine izin verdi. Bir saha golü, hemen bir sonraki oyunda Burrow'un bir pasının dramatik bir şekilde durdurulması ve Titans oyun kurucusu Ryan Tannehill'in AJ Brown'a attığı enfes bir touchdown, dramatik bir finali hazırladı.

Ve her iki tarafın da sağlam savunma oyunlarının ardından, Bengals defans oyuncusu Logan Wilson'ın Tannehill'i durdurması, McPherson'ın Cincinnati'yi bir sonraki tura gönderen vuruşunu hazırladı.

Maçtan sonra Bengals oyuncuları golcülerinin sinirlerine övgüler yağdırdı ve Burrow onun "damarlarında buz olduğunu" söyledi.

Burrow gazetecilere maç kazandıran vuruşu yapmadan önce McPherson'ın kendisine şöyle dediğini söyledi: "Görünüşe göre AFC Şampiyonluk Maçına gidiyoruz."

Birkaç dakika sonra, sözünü yerine getirdikten sonra takım arkadaşları tarafından etrafı sarılmıştı.

Karda bir üzüntü

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve karın yağdığı bir ortamda, Green Bay ile karşılaşmak için Kaliforniya'dan Wisconsin'e gitmek göz korkutucu bir görev olabilir.

Ve Packers evinde erken bir başlangıç yaptı, etkileyici bir açılış atağı AJ Dillion'ın golüyle sonuçlandı ve öne geçtiler.

49ers hücumu zorlanırken, Packers da bundan sonra zorlandı ve ilk yarıdaki tek gerçek sayı şansları engellenen bir saha golü oldu.

San Francisco kısa bir süre sonra kendi saha golünü bulurken, Packers ikinci yarıda kendi saha golüyle cevap verdi.

Ancak özel takımlarda yapılan bir hata momentumu 49ers lehine değiştirdi; bloke edilen bir punt Talanoa Hufanga'nın boşta kalan topu almasına ve beş dakikadan az bir süre kala bir touchdown yapmasına izin verdi.

Green Bay'in hücumunu bir kez daha durduran 49ers, Gould'un maç kazandıran vuruşunu yapmasına ve üç yıl içinde ikinci NFC Şampiyonluk maçına çıkmasına olanak sağlayacak pozisyonu almayı başardı.

49ers için büyük bir sevinç olsa da bu yenilgi, süperstar oyun kurucu Aaron Rodgers'ın Green Bay'deki geleceğine dair soru işaretleriyle dolu bir sezonun başlangıcı oldu.

NFL'in son MVP'si olan 37 yaşındaki oyuncunun bu sezon ödülü kazanacağı tahmin ediliyor ancak yenilginin ardından "biraz uyuşmuş" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon, takımda geçirdiği 18 yılın ardından Rodgers'ın başka bir yere gitmek istediğine dair söylentiler ve spekülasyonlarla doluydu.

Ancak Rodgers, düşünmek için biraz zaman bulduktan sonra geleceği hakkında bir karar vereceğini söylüyor.

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Rodgers, "Bu maçtan sonra bunun hakkında konuşacağımızı düşünmemiştim," dedi.

"Biraz zaman ayıracağım ve buradaki insanlarla konuşacağım ve sonra biraz zaman ayırıp bir karar vereceğim - tabii ki serbest oyuncu ajansı ya da bu konuda herhangi bir şey başlamadan önce. Şu anda çok taze. Biraz şok edici olduğu kesin. NFC Şampiyonası için güzel bir hafta sonu geçirmeyi, öncesinin tadını çıkarmayı ve ardından bazı şeyleri düşünmeye başlamayı umuyordum, bu yüzden henüz o anın tam olarak içime sinmesine bile izin vermedim."

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Kaynak: edition.cnn.com