Çin, selefini açıklama yapmadan görevden aldıktan aylar sonra yeni savunma bakanını atadı

Çin devlet medyası Xinhua'nın haberine göre, Çin'in lastik damgalı yasama organının en üst organı, yılın son oturumunun ardından Cuma günü Dong'un atandığını duyurdu.

Dong 2021 yılından bu yana Çin donanmasının en üst düzey komutanı olarak görev yapıyordu. Dong'un atanması, aynı siyasi organın Ekim ayında Li'nin görevden alınmasını onaylamasının ardından boşalan koltuğun Pekin tarafından ne zaman doldurulacağına ilişkin aylardır süren spekülasyonları sona erdirdi.

Mart ayında savunma bakanı olarak atanan Li, Ağustos sonundan bu yana kamuoyunda görülmemiş ve akıbeti hakkında yoğun spekülasyonlara yol açmıştı.

Li'nin ortadan kaybolması ve ardından görevden alınması, Temmuz ayında eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın dramatik bir şekilde görevden alınması ve PLA'nın Roket Gücü'nden iki liderin hiçbir açıklama yapılmadan görevden alınması da dahil olmak üzere ülkenin üst kademelerini sarsan bir dizi açıklanamayan personel değişikliğini takip etti.

Li'nin kamuoyunun gözünden kaybolmasından haftalar önce Xi, ordunun üst düzey yöneticilerini Pekin'de toplayarak siyasi sadakat, disiplin ve partinin silahlı kuvvetler üzerindeki "mutlak liderliğini" vurguladığı bir toplantı yaptı.

Çin hükümeti Li'nin nerede olduğu ve yokluğunun ardındaki nedenler hakkında yorum yapmayı defalarca reddetti. Cuma günü yapılan açıklamada Dong'un atandığının duyurulmasının yanı sıra daha fazla ayrıntı verilmedi.

Wall Street Journal, Pekin'de karar alma mekanizmasına yakın bir kişiye dayandırdığı haberinde Li'nin Eylül ayında yetkililer tarafından sorgulanmak üzere götürüldüğünü bildirdi.

Financial Times da Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ABD hükümetinin savunma bakanının soruşturma altına alındığına inandığını bildirdi. Her iki haberde de soruşturmanın nedeni belirtilmedi.

Yeni bakan Dong 2021 yılında Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanmasının en üst düzey komutanı oldu. Pazartesi günü, eski denizaltı komutanı Hu Zhongming, amiralliğe terfi ettirildiği bir törenle bu göreve getirildi.

Dong, donanmanın en üst komutasını almadan önce PLA'nın Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını denetleyen Güney Tiyatro Komutanlığı'nın komutan yardımcısıydı.

Çin'de savunma bakanı, diğer ülkelerle askeri diplomasinin kamuya açık yüzü olarak hizmet veren büyük ölçüde törensel bir roldür. ABD savunma bakanı ve diğer uluslararası muadillerinin aksine Çin savunma bakanı, Merkezi Askeri Komisyon'a ait olan komuta yetkisine sahip değildir.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazlası gelecek.

CNN'den Mengchen Zhang ve Wayne Chang bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com