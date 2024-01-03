Çin, salgın sonrası zayıf toparlanmanın ardından genişletilmiş vizesiz programla yabancı turistleri cezbetmeye çalışıyor

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin tarafından Salı günü açıklanan karşılıklı vize muafiyeti uygulaması, Tayland'ın Eylül ayında Çinli turistlere bu Şubat ayına kadar vize uygulamamasının ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Tayland arasındaki karşılıklı vize muafiyetlerinin "her iki halkın da temel çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi.

"Konuyla ilgili hükümet birimleri ayrıntılar konusunda yakın iletişim halindedir. Düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini dört gözle bekliyoruz," dedi bakanlık sözcüsü Wang Wenbin Salı günkü olağan basın brifinginde.

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, küresel bir üretim merkezi ve baş döndürücü coğrafyası, zengin kültürü ve tarihiyle turistler için keşfedilmesi son derece zevkli bir yer. Ancak seyahat etmesi en kolay ülke değil.

Kendi kendine dayattığı izolasyon dönemleri, labirent gibi vize kuralları, Google Haritalar gibi her yerde bulunan çevrimiçi araçları yasaklayan internet kısıtlamaları ve - son zamanlarda - oldukça başarılı ancak yabancı dostu olmaktan uzak Çin e-ödeme uygulamalarının hakimiyeti, uzun süredir sorunsuz seyahatin önünde engel teşkil ediyor.

Covid-19 salgını sırasında Çin'in sınırları üç yıl boyunca neredeyse tamamen kapalıydı. Ancak Pekin şimdi turistleri geri istiyor gibi görünüyor.

Tayland ile yapılan anlaşma, Çin'in ekonomisi toparlanmaya çalışırken yabancı turizmi canlandırmak amacıyla altı ülkeye sunduğu mevcut vizesiz seyahat programını takip ediyor.

Kasım ayında Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan gelen ziyaretçilerin 15 gün süreyle vizesiz giriş yapmalarına olanak tanıyan bir deneme programı açıkladı.

Aralık ayında başlayan uygulama bu yılın Kasım ayı sonuna kadar 12 ay sürecek.

Ulusal Göçmenlik İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Aralık ayında bu altı ülkeden 118,000 yolcunun yeni politika kapsamında vizesiz olarak Çin'e giriş yaptığını belirtti.

İdareye göre bu kişilerin %77'sinden fazlası gezi, eğlence ya da iş amaçlı ziyaretlerde bulundu.

İdare, vizesiz girişlerin altı ülkeden Çin'e yapılan toplam ziyaretlerin %55'ini oluşturduğunu ve bu sayının Kasım ayına kıyasla yaklaşık %30 arttığını söyledi.

Avrupa gibi uzak ülkelerden gelen turistler genellikle Çin'e seyahatlerini aylar öncesinden planlama eğiliminde olduklarından, politikanın gerçek etkisi görülmeye devam ediyor. Ayrıca Çin'in büyük bölümünde kışlar özellikle soğuk geçer ve bu nedenle turistlerin en yoğun olduğu sezon değildir.

Çin ayrıca vize başvuru sürecini basitleştirerek Amerikalı turistlerin ziyaretini kolaylaştırdı.

Amerika Birleşik Devletleri' ndeki Çin Büyükelçiliği'ne göre, 1 Ocak'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yolcuların turist vizesine başvurmak için gidiş-dönüş uçak biletleri, otel rezervasyonları, seyahat programları veya davet mektubu için kanıt sunmalarına gerek kalmadı.

Çin, çok sayıda ciddi rüzgârla karşı karşıya olan durgun ekonomisini canlandırmaya yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak daha fazla uluslararası gezgin çekmeye çalışıyor.

Ağustos ayında, gelen yolcular için tüm giriş öncesi Covid-19 testi gerekliliklerini kaldırdı, iş amaçlı seyahat edenlere varışta vize alma seçeneği sundu ve bazı ülkelerden gelen ziyaretçileri parmak izi toplama işleminden muaf tuttu.

Geçtiğimiz yaz, Çin'in en büyük iki ödeme uygulaması olan ve günlük hayata hakim hale gelen WeChat ve Alipay, nihayet ziyaretçilerin yabancı kredi kartlarını bağlamalarına izin vererek taksi rezervasyonu yapmalarını, metroya binmelerini ve neredeyse nakit paranın olmadığı ülkede restoranlar, oteller ve mağazalar için ödeme yapmalarını sağladı.

Ancak uluslararası gezginlerin Çin'e dönüşü yavaş oldu ve pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.

Ulusal Göç İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, 2023'ün ilk yarısında Çin göçmenlik makamları yabancı uyruklular tarafından toplam 8,4 milyon giriş ve çıkış kaydetti; bu rakam 2019'un aynı döneminde kaydedilen sayının %30'undan az.

Yılın üçüncü çeyreğinde yabancıların giriş ve çıkış sayısı 8 milyona yükselirken, bu rakam 2019'un aynı döneminin yarısı düzeyinde kaldı.

Çinli seyahat acenteleri yabancı turist sayısında daha da şaşırtıcı bir düşüşe tanık oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, Çinli seyahat acenteleri 2023'ün ilk altı ayında 477.800 yabancı turist kabul etti ve bu rakam 2019'un aynı döneminin sadece %5,58'ine tekabül ediyor. Bakanlık geçen yılın ikinci yarısından bu yana veri yayınlamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com