Çin 'ordu hayranlarını' internette fotoğraf paylaştıkları için hapis cezası alabilecekleri konusunda uyardı

PLA tesislerinin dışından veya hassas bölgelerin yakınındaki ticari uçuşlardan çekilen askeri gemi veya uçak fotoğraflarının yayınlanması, Çin'in kuvvetlerini hızla modernize etmesiyle son yıllarda yaygın bir manzara haline geldi. Ve "askeri hayranlar" yüz milyonlarca aktif kullanıcısı olan Weibo gibi sosyal medya sitelerinde bu haberi daha geniş kitlelere yaydılar.

Ama artık öyle değil.

Devlet Güvenlik Bakanlığı Cumartesi günü WeChat'te yayınladığı "Bu havalı bir hobi ama çok dikkatli olmalısınız" başlıklı yazıda şunları söyledi "Bazı bireysel askeri meraklılar, ulusal savunmaya ilişkin bilgileri yasadışı yollardan elde ederek ve bunları internet üzerinden yayarak ulusal askeri güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır."

Oldukça gizli tutulan sivil casusluk teşkilatından yapılan açıklamada, "Askeri havaalanları, limanlar, ulusal savunma ve askeri sanayi birimlerine odaklanarak, belirlenen güzergahlardan geçen feribotlara veya uçaklara bindiler ve telefoto lenslerle veya dronlarla gizlice fotoğraf çektiler" denildi.

Hem Çin içinde hem de denizaşırı ülkelerde istihbarat ve karşı istihbaratı denetleyen ajansa göre, "ilk kez ya da ara sıra suç işleyenler" yalnızca bir uyarı alabilse de, tekrar eden ihlalciler yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Uyarı, Çinli liderlerin, özellikle ABD ile gerilim arttıkça, bir dizi sektörde ulusal güvenliği sağlamaya giderek daha fazla odaklandığı bir dönemde geldi.

Örneğin, teşkilat bu yılın başlarında vatandaşları Çin'in sırlarını dış dünyaya ifşa etmenin riskleri konusunda uyarmaya ve casusluğa karşı mücadeleye katılmaya çağırmaya adanmış sosyal medya hesabını açtı.

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Casusluk ajansının Cumartesi günkü paylaşımına göre, internette yayınlanan görüntüler savaş gemileri ya da uçakların yapım aşamalarını gösterirken Çin askeri donanımının operasyonel ve teknik detaylarını da ifşa edebiliyor. Yazıda güvenliğin tehlikeye atılabileceği alanlardan biri olarak özellikle uçak gemilerinden bahsedildi.

Çin'in en yeni uçak gemisi Fujian, Şanghay'daki bir tersanede donatılırken amatör gözcülerin sık sık hedefi oldu. Çalışmaların yapıldığı Jiangnan tersanesi, Pudong Şanghay Uluslararası Havaalanı'nın uçuş yollarına yakın.

Kasım ayında Paris merkezli savunma haberleri sitesi Naval News, Weibo'da yayınlanan ve Pudong'dan kalkan bir yolcu uçağından çekildiği anlaşılan videolara dayanarak Fujian'ın gelişmiş elektromanyetik mancınık sistemini test etmeye başladığını bildirdi.

Naval News'in haberine göre, "Yolcu uçaklarından alınan ilgili görüntüler, birçok büyük (PLA Donanması) programın ilerleyişini takip etmek için yaygın bir kaynak haline geldi."

Fujian, PLA Donanması için kesinlikle önemli bir program. Çin'de şimdiye kadar yapılmış en büyük askeri gemi olan 80,000 tonluk savaş gemisi, uçakları fırlatmak için elektromanyetik mancınık kullanan diğer birkaç gemiden biri olan Gerald R Ford sınıfındaki en yeni ABD Donanma gemilerine rakip olarak görülüyor.

Şüpheli mancınık testinin fotoğrafları Batılı analistlere PLA Donanmasının uçak gemisini hizmete alma ve aktif hizmete hazır hale getirme konusunda nasıl ilerlediği hakkında bir fikir verdi.

Ve bu görüntüler Fujian'ın internete düşen ilk görüntüsü değil.

Nisan 2023'te devlet yayın kuruluşu CCTV, Kasım 2021'de "oldukça ünlü" bir askeri meraklı olan Bay Luo'nun Fujian uçak gemisinin fotoğrafını çektiği için Şangay ulusal güvenlik bürosu tarafından tutuklanmasının ardından bir yıl hapis cezasına çarptırıldığını bir haberde açıkladı.

Haberde Luo'nun uzun menzilli yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilen bir drone kullandığı belirtildi.

ABD görüntüleri nasıl ele alıyor?

Amatör askeri gözlemcilerin hassas bilgileri ifşa edebilecekleri konusunda ihtiyatlı davranan sadece Çin değil.

ABD yasalarına göre Başkan belirli askeri tesis ve teçhizatları görüntü çekenlere yasak olarak belirleyebiliyor.

ABD yasalarına göre, önceden uygun izin alınmadığı sürece, "bu tür hayati askeri ve donanma tesislerinin veya ekipmanlarının herhangi bir fotoğrafını, taslağını, resmini, çizimini, haritasını veya grafiksel temsilini yapmak yasa dışı olacaktır". İhlal edenler bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD Pasifik Komutanlığı Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski operasyon direktörü Carl Schuster, orduların bazen açık kaynaklı istihbaratı kendi yararlarına kullanabileceklerini söyledi.

Eylül ayında Çin'in yeni nesil hayalet savaş uçağının şüpheli bir maketinin fotoğraflarının internette yayınlanmasının ardından Schuster CNN'e yaptığı açıklamada "uçak gemisinin konumu ve güverte operasyonlarının fotoğraflanması ya da videoya çekilmesi olasılığı göz önüne alındığında, PLA [Donanma] Fujian'ın gelecekteki hava kanadıyla ilgili spekülasyonları kışkırtmakta fayda görüyor olabilir" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com