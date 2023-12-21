Çin Komünist Partisi onaylı gişe rekorları kıran filmlerin yükselişi

Evliliği de parçalanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı aileyi maddi olarak yıkıma uğratmış, kocası ise depresif, nevrotik ve geçmişe takılıp kalmış.

"Birbirimize birkaç kelimeden fazla bir şey söylemiyoruz" diyor. "Benim ölmeye cesaretim yok. Onun da yaşamaya cesareti yok gibi görünüyor."

Bu umutsuzluk portresi, Fei Mu'nun 1948 yapımı siyah-beyaz filmi "Küçük Bir Kasabada Bahar"ın açılışını yapar.

Bugün Çin sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen "Bahar", Komünist Parti'nin ülkedeki kanlı iç savaşı kazanmasından aylar önce gösterime girmişti ve kaderi, olacakların habercisi olacaktı.

Dönemin sol temalara ve Halk Kurtuluş Ordusu'nun zaferine odaklanan diğer filmlerinin aksine, Fei'nin melankolik karakter çalışması, Çin'in yeni yöneticileri tarafından miyop ve ideolojik olarak geri kalmış olarak değerlendirildi ve savaş zamanı desteğine ihtiyaç duyan seyirciler üzerinde "narkotik bir etkiye" sahip olmakla eleştirildi. Film sinemalardan kaldırıldı ve Fei İngiliz kontrolündeki Hong Kong'a kaçtı.

1950 yılında, Mao Zedong'un Merkezi Propaganda Dairesi Film Ajansı'nın başına yeni atanan eşi Jiang Qing, "sağcı" film yapımcılarını ve sınıf düşmanlarını tasfiye etmeye başladı. Eski bir oyuncu olan Jiang, sinemanın Parti'nin mesajını şekillendirme ya da zayıflatma gücünün farkındaydı.

Özellikle yönetmen Sun Yu'nun Qing Hanedanlığı'nın son yıllarında yoksul çocuklar için okullar kuran tarihi bir dilencinin hikayesini anlatan "Wu Xun'un Hayatı" filmini hedef aldı.

Wu, feodal sistem içinde çalışarak kademeli liberal reformları teşvik etmiş ve bu nedenle devrim karşıtı ve anti-Komünist olarak görülmüştür. Sonraki iki yıl boyunca, filmin kınanması Parti basınını doldurdu, hatta Mao'nun kendisi bile Mayıs 1951'de filme karşı bir başyazı yazdı. Bu kampanya Sun'ın kariyerini mahvetti ve onu film yapımcılığı arafında bıraktı.

Desmond Skeel, "Censorship." (Sansür) adlı kitabında "(Wu Xun baskısı) Halk Cumhuriyeti'nin ilk ideolojik kampanyasıydı" diye yazıyor: Bir Dünya Ansiklopedisi "nde yazıyor.

"Bundan böyle vurgu siyasi mücadele üzerinde olacaktı; sanat ve siyaset arasında hiçbir ayrım yoktu. Filmler ya da başka herhangi bir mecra için temalar parti tarafından belirlenecekti."

Jiang'ın Çin sinemasındansorumlu olduğu dönemde film üretimi dramatik bir şekilde düştü. Gösterime giren filmler Mao 'nun sanatın emekçi sınıfların yaşamlarını yansıtması ve sosyalizmin ilerlemesine hizmet etmesi gerektiği yönündeki emirlerine bağlı kaldı.

Bu mantra bugüne kadar çok az değişti, sadece siyasi mesajın tadı Mao'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri tarafından geliştirilen bazen anlaşılmaz ideoloji olan Xi Jinping Düşüncesi'ne kaydı.

Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yetmiş yıl sonra, Çin sinemasının ele aldığı konular dramatik bir şekilde değişti. Ancak Parti tarafından uygulanan kontrol seviyesi bir kez daha yükselişte.

Filmlerin hala "temel sosyalist değerleri" teşvik etmesi bekleniyor ve senaryo aşamasından vizyon öncesine kadar film yapım süreci boyuncasansür memur ları tarafından defalarca kontrol ediliyor. Bir yıl kabul edilebilir olan konular ertesi yıl tartışmalı hale geldiğinden, lisanslar çok az uyarı ile geri çekilebilir veya iptal edilebilir.

1990'lar ve 2000'lerde Çin sinemasında artan bir liberalleşme ve filmleri Çin toplumundaki kusurları vurgulayan ve tarihsel uzlaşıyı sorgulayan Jia Zhangke ve Lu Chuan gibi yönetmenlerin yükselişine tanık olundu. Başkan Xi döneminde bu eğilim tersine döndü: Jia ve diğer yönetmenlerin filmleri Çin'de yasaklandı ve diğerleri de vizyona girme arifesinde hiçbir açıklama yapılmadan geri çekildi; böylece yönetmenler ve stüdyolar Komünist Parti onaylı bir gişe rekorları kıran filmin tam olarak ne olduğunu araştırmaya başladı.

Konunun siyasi hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen yabancı bir film stüdyosunun Çin ofisinden bir yönetici, "Sektördeki genel eğilim daha sıkı kontrol ve daha az para oldu" dedi. Bu durum stüdyoların hırslarını dizginlemelerine ve geçmişteki başarılarını yeniden yaratmaya çalışmalarına yol açtı.

"Sonuç, sadece bir ya da iki yıl için değil, orta ve uzun vadeli etkileri olacak aynı tür filmlerden daha fazlası oldu" diye ekledi.

Büyük, genç pazar

Çin'in film pazarı devasa boyutlarda. Dünyadaki en büyük sinema salonu olan 60.000 sinema perdesi büyük miktarda gelir getiriyor.

PwC'nin tahminlerine göre, yurt içi bilet satışlarının önümüzdeki yıl 12,2 milyar doları aşarak ABD'yi dünyanın en kazançlı sinema izleyicisi olarak geçmesi bekleniyor ve bu sadece geleneksel ekranlar. Video yayın hizmetleri iQiyi ve Tencent'in sadece Çin'de 190 milyon ücretli abonesi var ve bu rakam Netflix'in dünya genelindeki abone sayısından yaklaşık 40 milyon daha fazla.

Hollywood stüdyoları bu devasa pazardan para kazanmaya çalışıyor ancak yabancı filmler, Çin'de gösterilen yabancı ya da ortak yapım film sayısını her yıl 30 ila 40 ile sınırlayan kota sisteminde yer almak için rekabet etmek zorunda.

Kota savaşında şanslarını arttırmayı uman stüdyoların sayısı giderek artıyor ve Çinli ortaklarla ortak yapım filmler çekiyorlar ve bazen yerli yıldızlara tanıtım malzemelerinde kullanılabilmeleri için birkaç saniyelik ekran süresi vermek ya da "Independence Day "de QQ Messenger'ın görünmesi gibi Çin ürünlerinin sarsıcı bir şekilde kullanılması gibi Çinli izleyicilere çıplak bir şekilde pandomim yapıyorlar: Diriliş" filminde olduğu gibi.

Ancak Çin değerlerinin ve Çin parasının etkisi, yakında vizyona girecek olan "Top Gun" devam filminde Tom Cruise'un ikonik bombacı ceketinden Japon ve Tayvan bayraklarının çıkarılmasında görüldüğü gibi siyasi etkilere de yol açabilir. Çinli yıldızlar da, "Mulan" yıldızı Liu Yifei'nin Hong Kong protestolarına karşı yaptığı yorumlarda olduğu gibi, kimin için çalıştıklarına bakılmaksızın aynı çizgiye gelmeleri için aynı türden bir baskıyla karşı karşıya kaldılar.

Büyük izleyici kitlelerine ve kârlara rağmen analistler, öngörülemeyen ve şeffaf olmayan sansür kurallarının, prodüksiyon pazarları işe yarayan bir model bulmakta zorlanırken Çin film endüstrisini sekteye uğrattığı konusunda hemfikir.

Stüdyoların yalnızca sıkı resmi düzenlemeleri değil, yıllar süren yapım süreci boyunca yönünü büyük ölçüde değiştirebilen siyasi rüzgarları da dengelemek zorunda kalması sansürün tüm bu zorlukları daha da arttırmasına neden oluyor.

Sansür kaprisleri

Sansür gerekçeleri "Devletin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atmaktan" küpe takan erkekleri ya da fazla dekolteli kadınları göstermeye kadar uzanabilmektedir. 2016 yapımı "Hayalet Avcıları" yeniden çevriminin Çin'de gösterime girmesine muhtemelen "batıl inançları" teşvik ettiği gerekçesiyle izin verilmedi.

2018 yılında film endüstrisinin denetimi ve sansürü, doğrudan Parti'nin Merkezi Propaganda Departmanı'nın gözetimi altında yeni bir süper ajansa taşındı.

Bu hamle, Başkan Xi'nin iktidar üzerindeki mutlak kontrolünü güçlendirdiği ve dönem sınırlamalarını kaldırdığı ve Parti ile devlet medyasının "fikirlerin yayılmasında, kültür ve eğlencede ... eşsiz ve önemli bir rolü" olduğunu söylediği film endüstrisinin düzenlenmesi arasındaki her türlü teorik ayrımı kaldırdığı sırada geldi.

Hong Kong Üniversitesi'ndeki Çin Medya Projesi'nin eş direktörü David Bandurski, o dönemde bunun Xi döneminde "medya ve ideolojinin nasıl daha sıkı, daha merkezi bir şekilde kontrol edildiğini" gösterdiğini yazmıştı.

Bu daha fazla kontrol çabası, her ikisi de Çin askeri güçlerinin denizaşırı ülkelerdeki rolüne odaklanan "Kızıl Deniz Operasyonu" ve "Kurt Savaşçı 2" gibi jingoist filmlerin yükselişiyle aynı zamana denk geldi.

CNN'e konuşan yabancı bir film stüdyosu yöneticisi, Xi'nin açıkça görüş belirtmese bile filmler üzerinde etkili olabileceğini, çünkü insanların onun onayını alabilecek siyasi çay yapraklarını okumaya çalıştığını söyledi.

"Yaratıcı kararlarınızı (Xi'nin) sözlerine dayandırırsanız, örneğin futbolu sevdiği için iş adamlarının futbol kulüpleri satın alması gibi, bu çok spekülatif olur" dedi. "Elbette ortamın genel olarak sıkılaşması onun görüşleriyle ilgili. Ancak film endüstrisi hakkında çok fazla konuşmuyor - çoğu zaman astları onun görüşlerine dair tahminlerine dayanarak kararlar alıyor."

Vatansever resimler

"Kızıldeniz Operasyonu", Yemen iç savaşı sırasında Çin vatandaşlarının gerçek hayattaki tahliyesine dayanıyor ve Michael Bay'in "On Üç Saat "i ya da Paul Greengrass'ın "Kaptan Phillips "i gibi benzer şekilde göğüs kabartan Hollywood filmlerinin yankılarını taşıyor.

ABD'deki benzerleri gibi Çinli seyirciler de bu sinematik milliyetçiliğe bayıldılar ve her iki film de gişede büyük başarı elde etti. "Kurt Savaşçı 2," gösterime girdiğinde gişe rekorları kırdı ve "Çin'i rahatsız eden her kim olursa olsun nerede olursa olsun yakalanacak ve cezalandırılacaktır" sloganını içeriyordu.

Özel kuvvet askerlerinin belirsiz bir Afrika ülkesindeki yardım görevlilerini koruduğu "Rambo" tarzı bir drama olan film, Xi döneminin daha kaslı, dışa dönük bir Çin milliyetçiliğine odaklanmasına uyuyor.

Dadi Film Group'un dağıtım şubesinin genel müdür yardımcısı Yu Yusan filmin gösterime girdiği günlerde South China Morning Post 'a verdiği demeçte "Çin'in dünyadaki imajı artık farklı ve halk bunu gerçekten hissediyor" dedi. "Geçmişte propaganda filmleri genellikle kolektif eylemi teşvik ederdi, ancak şimdi Çin bireyciliğin (filmdeki kahramanlık gibi) daha çok takdir edildiği ve izleyicinin daha olgunlaştığı bir döneme girdi."

Şubat ayında bilimkurgu hiti "The Wandering Earth" gösterime girene kadar bir süre "Kurt Savaşçı "nın terli jingoizminin Çin'in sinema endüstrisinin yeni yüzü olacağı düşünülüyordu. Çinli yazar Liu Cixin'in Dünya'yı güneş sisteminin dışına taşımayı amaçlayan tuhaf bir planı konu alan romanının kopuk ve abartılı bir uyarlaması olan film yine de yurtiçinde büyük izleyici kitlelerinin yanı sıra Netflix tarafından satın alındığı yurtdışında da ilgi gördü.

Economist Intelligence Unit (EIU) analisti Dan Wang, hem "Kurt Savaşçı" hem de "Gezgin Dünya "nın olumlu bir siyasi atmosferden faydalandığını söyledi.

"'Kurt Savaşçı' Kuşak ve Yol Girişimi'nin tonuna uyuyor ve bu nedenle hükümetten güçlü bir destek aldı ve gösterim süresi uzatıldı," dedi. "'Gezgin Dünya' Çin-ABD ticaret savaşının tam ortasında vizyona girdi. Çin liderliğinin yer aldığı bir bilimkurgu filmiyle halkın ve hükümetin vatanseverlik ihtiyaçlarına cevap verdi."

Pekin merkezli film endüstrisi pazar araştırma şirketi Fanink'in kurucu ortağı James Li, büyük bütçeli fiyaskoların ve sürpriz gişe rekorları kıran filmlerin Çin sinemasının "öngörülemeyen tarafını" gösterdiğini söyledi.

"Bu durum Çin film endüstrisinin ne kadar erken bir aşamada olduğunu gösteriyor" diyen Li, Marvel'in hit fabrikası ya da ödül mıknatısı Pixar gibi yönetmen ve franchise yetiştiren olgun bir stüdyo sisteminin eksikliğine işaret etti. Li pazarın potansiyeli konusunda iyimser olmakla birlikte, stüdyoların kendilerine tesadüfi başarılar getiren bireysel yaratıcılara fazla bağımlı olduğunu söyledi.

"Çin eğlence sektörünün önündeki en büyük sorun ya da zorluk, üretim ya da pazarlama döngüsünün her aşamasında standartların ya da sistemlerin bulunmamasıdır" dedi. "İyi filmlerin daha da iyi olması için onları besleyecek ya da geliştirecek herhangi bir süreç yok gibi görünüyor."

Yabancı film stüdyosunun yöneticisi, başarısızlıkların bile bazen standartların iyileştirilmesinde faydalı olabileceğini söyledi: "Daha seçici bir seyirci kitlesi de endüstri için olumlu oldu çünkü ayaklarıyla oy verebiliyorlar."

"Çin çok büyük bir pazar ama çok fazla kalite yok" dedi.

Artan hassasiyet

Bazen bir film görünürde mükemmelliğin eşiğinde olabilir, tüm ilk kontrolleri geçebilir ve heyecan uyandırabilir - ve yine de son sansür engelinde düşebilir. Huayi Kardeşler'in 2019 yazında merakla beklenen filmi "The Eight Hundred" böyle bir kurban oldu.

Ödüllü bir yönetmene, 80 milyon dolarlık bir bütçeye ve güçlü bir kulaktan kulağa yayılmaya sahip olan "The Eight Hundred" gişe rekorları kıracak gibi görünüyordu, ta ki film planlanan gösteriminden birkaç gün önce çekilene kadar.

Uzmanlar, 1937 Şanghay Savaşı sırasında geçen ve hiçbir zaman tam olarak açıklanmayan filmin iptal edilmesinin, Japon işgalcilerle savaşan Milliyetçi askerlere odaklanmasından kaynaklandığını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Milliyetçiler Komünistlerle iç savaşlarına devam ettiler ve sonunda yenilerek Tayvan'a kaçtılar. Ve bu dönemde geçen Çin filmleri, Kızıl Ordu'nun Japonya'yı yenmedeki rolünü abartma ve rakiplerininkini küçümseme eğilimindedir.

Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıldönümüne aylar kala, Parti'ye olan bu sadakatsizlik sansürcülere fazla gelmiş olabilir. Sinemanın içinden birinin filmin iptaliyle ilgili olarak sosyal medyada paylaştığı bir yazı, "genellikle görmediğimiz her türden gizemli aktörün - hala iç savaşın acılarını yaşayan 'eski liderlerin' ve 'eski kadroların' - müdahalesine" işaret ediyordu.

CNN'e konuşan yabancı film stüdyosu yöneticisi, " ('Sekiz Yüz') için hazırlıklar dört ya da beş yıl önce başlamıştı ve belli ki çekilmek üzere onay almış ve gösterime girmeye hazırdı" dedi.

"Ancak bu ani iptal, bir film gerçekten sinemalarda gösterime girene kadar hiçbir şeyin garanti olmadığını gösteriyor."

"Elbette bu yıl ÇHC'nin 70. yıldönümü, ancak öngörülebilir gelecekte her yıl önemli bir şey olacak. Ortam bundan sonra daha da kötüleşecek."

EIU analisti Wang, sansürün "film içeriği ve güncelliği üzerinde ciddi bir kısıtlama olduğunu söyledi. Orijinal olay örgüsü ve diyaloglar değişebilir ve planlanan vizyon tarihi ertelenebilir. Bu da yapımcıları yenilik yapmaktan caydırıyor."

Sürpriz hit

Bu ortamda, bazı film yapımcıları güvenli konuların en güvenlisine sadık kalmayı seçtiler: Xi Jinping Düşüncesi.

Yakın zamanda çekilen iki film, "Tut Ellerini" ve "MuhteşemÇin", Xi'nin vizyoner liderliğini ve ideolojik dehasını kutladı. "Amazing China" Xi'nin Kuşak ve Yol Girişimi gibi mega projelere ve Başkan'ın yönetimi altındaki diğer başarılara odaklanıyor.

"Bunu başka kim yapabilirdi? Sadece Komünist Parti" diyen Xi, filmin kapanışını milliyetçi bir pop şarkısıyla yapıyor: "Kendimize güveniyoruz! İleriye gidiyoruz! Çinli oğulların ve kızların yeni bir evrene doğru yürüyüşünü izliyoruz!"

Geniş çapta gösterime giren ve devlet medyasında övgü dolu eleştiriler alan her iki film de gişede başarı elde etti ve "Amazing China" dokuz gün içinde Çin'in en başarılı belgeseli oldu.

"Benim Halkım, Benim Ülkem", 1 Ekim'deki Ulusal Gün kutlamaları öncesinde devlet medyasında yoğun bir şekilde tanıtıldı. Milliyetçi bulvar gazetesi Global Times'ta yer alan bir haberde "Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlayan vatansever bir destan" olarak tanımlandı.

Global Times, Hong Kong'un İngiliz yönetiminden Çin yönetimine devredilmesi de dahil olmak üzere Çin tarihinin önemli anlarına odaklanan yedi kısa filmden oluşan derlemenin "ÇHC'nin kuruluşunun 70. yıldönümüne bir armağan olarak kabul edildiğini" söyledi.

Ancak Komünist Parti onaylı her gişe rekortmeni film bu kadar bariz bir propagandayla dolu değil. "Ne Zha," ailesine karşı gelen ve şiddetli öfke nöbetleri geçiren şeytani bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Aynı isimli Çin mitolojik figürüne dayanan animasyon filmi 2019'un sürpriz hitlerinden biri oldu. Eylül ayı itibariyle, 691 milyon dolarla "Kurt Savaşçı 2 "nin ardından Çin'in tüm zamanların en çok kazanan ikinci filmi oldu.

Ayrıca yetkililerden de övgüler aldı. Komünist Parti'nin resmi sözcüsü People's Daily tarafından kısa süre önce yayınlanan bir yorumda filmin - ve Ne Zha'nın nihai kahramanlığının - Xi Jinping Düşüncesi'nin temel bir ilkesine atıfta bulunarak "yeni dönemde Parti üyelerinin ve kadrolarının çoğunluğu tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmeye değer" olduğu belirtildi.

Gazete, "Parti üyeleri ve kadroları (Ne Zha'nın) yılmaz sebat ruhundan ders almalı, asla bitmeyen bir mücadele tutumunu sürdürmeli, her zaman (doğru) zamanı beklemenin aciliyetini ve zorluklarla yüzleşmenin girişimci ruhunu korumalı ve zorlu mücadeleleri deneyim olarak görmelidir" diye ekledi.

Parti sözcüsü, filmin özellikle asi Ne Zha'nın ailesinin onu nasıl "doğru yola" yönlendirdiğini gösteren mesajını övdü.

Sansürler on yıllardır Çin filmlerinde aynı şeyi yapıyor. Yapımcıların ve sinemaseverlerin çoğu zaman ellerinin ağır olmasından şikayet etmelerine rağmen, yakın zamanda durmaları pek olası görünmüyor. Kısmen "Ne Zha "nın başarısı sayesinde analistler bu Ulusal Gün tatilinde 7 milyar yuanlık (988 milyon dolar) rekor bir gişe hasılatı elde edilebileceğini tahmin ediyor.

CNN'den Maisy Mok ve Stella Ko araştırmaya katkıda bulundu. CNN'den Steven Jiang ek haberlere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com