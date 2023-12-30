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Çin ilk su altı yüksek hızlı demiryoluna yeşil ışık yaktı

Çin, ilk sualtı yüksek hızlı demiryolunu inşa etme projesine yeşil ışık yaktı. Hat, Şanghay'ın güneyinde bir liman kenti olan Ningbo'yu doğu kıyısı açıklarında bir takımada olan Zhoushan'a bağlayacak.

 and  Viktoria Klein
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WUHAN, ÇİN - 01 ŞUBAT: Bir bakım üssündeki yüzlerce yüksek hızlı tren, 1 Şubat 2018 tarihinde....aussiedlerbote.de
WUHAN, ÇİN - 01 ŞUBAT: Bir bakım üssündeki yüzlerce yüksek hızlı tren, 1 Şubat 2018 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde 40 günlük Bahar Festivali Seyahat Zirvesi'nin ilk gününde yola çıkmak için bekliyor. (Fotoğraf Wang He/Getty Images).aussiedlerbote.de

Çin ilk su altı yüksek hızlı demiryoluna yeşil ışık yaktı

Pekin, Çin'in ilk sualtı hızlı tren hattını inşa etme projesine yeşil ışık yaktı.

Hat, Şanghay'ın güneyinde bir liman kenti olan Ningbo'yu doğu kıyısındaki bir takımada olan Zhoushan'a bağlayacak.

Önerilen sualtı tüneli, turizmi canlandırmak ve Zhejiang Eyaleti içinde iki saatlik bir ulaşım bölgesi yaratmak için 77 kilometrelik Yong-Zhou Demiryolu planının (Yong, Ningbo'nun takma adıdır) bir parçası olacak.

İlk olarak 2005 yılında bir hükümet ulaşım planında sözü edilen Yong-Zhou Demiryolu planının fizibilite çalışması Kasım ayında Pekin tarafından onaylandı.

77 km'lik (47.8 mil) demiryolu güzergahında, 16.2 km'lik deniz altı bölümü de dahil olmak üzere 70.92 km'lik yeni hat inşa edilecek.

Yeni demiryolu güzergahı Zhoushan ve Hangzhou arasındaki yolculuğu önemli ölçüde kısaltacak.

Hat, yolculuğu önemli ölçüde kısaltacak

Yong-Zhou Demiryolu tamamlandığında Ningbo Doğu İstasyonu ile Zhoushan (Baiquan) İstasyonunu saatte maksimum 250 kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı trenlerle birbirine bağlayacak.

Çin'deki mevcut geniş yüksek hızlı demiryolu ağına bağlanan yeni güzergah, yolcuları Zhejiang'ın başkenti Hangzhou'dan Zhoushan'a 80 dakikada ulaştıracak.

Mevcut yolculuk otobüsle yaklaşık 4,5 saat ya da özel araçla 2,5 saat sürüyor.

Güzergah boyunca dört yeni istasyon ve üç yeniden geliştirilen istasyon olmak üzere yedi istasyon planlanmıştır.

Denizaltı tüneline ek olarak, takımadaların bazı bölümlerini birbirine bağlamak için bir karayolu-demiryolu köprüsü inşa edilecek.

Boeing'in yeni Çin fabrikasına kolay erişim

Fiyat etiketi 25.2 milyar RMB (veya 3.6 milyar $) olan projenin önümüzdeki yıl başlaması ve 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

Şanghay'ın güneyinde arabayla yaklaşık üç saat uzaklıkta bulunan Zhoushan, uluslararası turistler arasında hala nispeten az tanınıyor.

Ancak iş dünyası açısından Çin'deki en kayda değer yeni eyalet düzeyindeki bölgelerden (veya Pekin hükümeti tarafından belirlenen özel ekonomik kalkınma bölgelerinden) biri.

Bir zamanlar Shengshan Adası'nın en müreffeh balıkçı köyü olan Houtouwan, yirmi yıl boyunca terk edildikten sonra doğa tarafından geri kazanıldı.
Bir peri masalından fırlamış gibi görünen köy, son yıllarda Çin'de turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir.
1950'lerde kurulan köy, bir zamanlar 3.000'den fazla sakine ev sahipliği yapıyordu.
Uzak ve ulaşılması zor konumu nedeniyle sakinleri 1990'larda taşınmaya başlamıştır. 2002'de nüfusu tamamen tükenmiştir.
Unutulmuş köyün resmedildiği bir dizi fotoğraf 2015 yılında viral oldu ve Shengshan Adası'na bir turist dalgası çekti.
İki yıldan uzun süren planlamanın ardından Houtouwan - hala nispeten şebekeden uzak olmasına rağmen - patlamayı kontrol etmek ve para kazanmak için birkaç yeni hamle gerçekleştirdi.
Köye uzaktan genel bir bakış sunan yeni bir görüntüleme platformu 2017 yılında açılmıştır (bilet fiyatı 3$'dır).
Ziyaretçiler 8$ ücret karşılığında tepelik köyün etrafında yürüyüş yapabilirler.
Köyü görmek için en iyi zaman bitki örtüsünün en gür olduğu yaz aylarıdır.
Shengshan Adası, Şanghay'a yaklaşık 40 mil uzaklıktaki Shengsi Takımadaları'nda yer almaktadır. Shengsi, resmi olarak Ulusal Manzara Alanı ilan edilen tek Çin takımadasıdır.
Bakımsız yapılara girmek tehlikeli olabileceğinden, ziyaretçilerin köydeki boş evlerden uzak durmaları tavsiye edilir.
Bitkiler Houtouwan, Çin'i ele geçiriyor

Ningbo-Zhoushan Limanı, kargo hacmi bakımından dünyanın en işlek limanıdır.

Zhoushan aynı zamanda Amerikan uçak üreticisi Boeing'in Aralık 2018'de faaliyete geçecek olan ilk denizaşırı fabrikasına da ev sahipliği yapmaktadır.

Peki sıradan turistler için ne var?

Çin'de resmi olarak Ulusal Manzara Alanı ilan edilen Zhoushan Takımadaları'nın Shengsi Adaları, son zamanlarda ürkütücü ama çarpıcı terk edilmiş balıkçı köyü Houtouwan'ın bir dizi vahşi fotoğrafı sayesinde internette dolaşıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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