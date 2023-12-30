Çin ilk su altı yüksek hızlı demiryoluna yeşil ışık yaktı

Pekin, Çin'in ilk sualtı hızlı tren hattını inşa etme projesine yeşil ışık yaktı.

Hat, Şanghay'ın güneyinde bir liman kenti olan Ningbo'yu doğu kıyısındaki bir takımada olan Zhoushan'a bağlayacak.

Önerilen sualtı tüneli, turizmi canlandırmak ve Zhejiang Eyaleti içinde iki saatlik bir ulaşım bölgesi yaratmak için 77 kilometrelik Yong-Zhou Demiryolu planının (Yong, Ningbo'nun takma adıdır) bir parçası olacak.

İlk olarak 2005 yılında bir hükümet ulaşım planında sözü edilen Yong-Zhou Demiryolu planının fizibilite çalışması Kasım ayında Pekin tarafından onaylandı.

77 km'lik (47.8 mil) demiryolu güzergahında, 16.2 km'lik deniz altı bölümü de dahil olmak üzere 70.92 km'lik yeni hat inşa edilecek.

Hat, yolculuğu önemli ölçüde kısaltacak

Yong-Zhou Demiryolu tamamlandığında Ningbo Doğu İstasyonu ile Zhoushan (Baiquan) İstasyonunu saatte maksimum 250 kilometre hıza ulaşan yüksek hızlı trenlerle birbirine bağlayacak.

Çin'deki mevcut geniş yüksek hızlı demiryolu ağına bağlanan yeni güzergah, yolcuları Zhejiang'ın başkenti Hangzhou'dan Zhoushan'a 80 dakikada ulaştıracak.

Mevcut yolculuk otobüsle yaklaşık 4,5 saat ya da özel araçla 2,5 saat sürüyor.

Güzergah boyunca dört yeni istasyon ve üç yeniden geliştirilen istasyon olmak üzere yedi istasyon planlanmıştır.

Denizaltı tüneline ek olarak, takımadaların bazı bölümlerini birbirine bağlamak için bir karayolu-demiryolu köprüsü inşa edilecek.

Boeing'in yeni Çin fabrikasına kolay erişim

Fiyat etiketi 25.2 milyar RMB (veya 3.6 milyar $) olan projenin önümüzdeki yıl başlaması ve 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

Şanghay'ın güneyinde arabayla yaklaşık üç saat uzaklıkta bulunan Zhoushan, uluslararası turistler arasında hala nispeten az tanınıyor.

Ancak iş dünyası açısından Çin'deki en kayda değer yeni eyalet düzeyindeki bölgelerden (veya Pekin hükümeti tarafından belirlenen özel ekonomik kalkınma bölgelerinden) biri.

Bitkiler Houtouwan, Çin'i ele geçiriyor

Ningbo-Zhoushan Limanı, kargo hacmi bakımından dünyanın en işlek limanıdır.

Zhoushan aynı zamanda Amerikan uçak üreticisi Boeing'in Aralık 2018'de faaliyete geçecek olan ilk denizaşırı fabrikasına da ev sahipliği yapmaktadır.

Peki sıradan turistler için ne var?

Çin'de resmi olarak Ulusal Manzara Alanı ilan edilen Zhoushan Takımadaları'nın Shengsi Adaları, son zamanlarda ürkütücü ama çarpıcı terk edilmiş balıkçı köyü Houtouwan'ın bir dizi vahşi fotoğrafı sayesinde internette dolaşıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com