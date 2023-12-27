Çin Devlet Başkanı Xi, kritik seçimler yaklaşırken Tayvan ile 'yeniden birleşmenin' 'kaçınılmaz' olduğunu iddia etti

"Anavatanla tam birleşmenin gerçekleşmesi kaçınılmaz bir gelişme sürecidir, doğrudur ve halkın istediği şeydir. Anavatan yeniden birleşmelidir ve birleşecektir," dedi Xi Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğumunun 130. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada.

Mao'dan bu yana Çin'in en güçlü liderlerinden biri olan ve Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi Çin'i "gençleştirerek" dünya çapında güçlü ve itibarlı bir konuma getirme hedefinin temel taşlarından biri haline getiren Xi'nin daha önce yaptığı açıklamalar da bu yorumlarla örtüşüyor.

Ancak Tayvan'daki kritik başkanlık oylamasından sadece birkaç hafta önce gelen bu mesajlar şimdi ayrı bir önem kazanıyor. Tayvan'da siyasi partilerin Çin ile ilişkiler konusundaki farklı görüşleri, seçimleri Pekin'e yönelik kamuoyu duyarlılığı için bir turnusol testi haline getiriyor ve Tayvan'ın Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin adadaki nüfuz operasyonlarını arttır dığını iddia etmesine neden oluyor.

Bu yılki seçimler, Tayvan 'ın ABD ile gayri resmi ilişkilerini geliştirdiği düşünülen Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in liderliğinde Pekin'in adaya yönelik askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı arttırdığı yıllar boyunca artan gerilimin ardından geldi.

Tsai'nin halefi Demokratik İlerleme Partisi adayı Başkan Yardımcısı Lai Ching-te anketlerde önde gidiyor ve Çinli yetkililer tarafından açıkça nefret ediliyor.

Lai, Pekin ile daha yakın ilişkilerden yana olduğu düşünülen diğer iki adayın (Kuomintang partisinden Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisi'nden Ko Wen-je) önünde yer alıyor.

Çin Komünist Partisi, Tayvan'ı hiçbir zaman kontrol etmemiş olmasına rağmen kendi toprağı olduğunu iddia ediyor. Çinli yetkililer barışçıl bir "yeniden birleşme" hedeflediklerini söylüyorlar ancak adanın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanmayı da göz ardı etmiyorlar.

Xi Salı günü yaptığı konuşmada sadece Taipei'dekilere değil Washington'dakilere de üstü kapalı bir uyarıda bulunarak "(Bizler) Boğazlar arası bağların barışçıl gelişimini teşvik etmeli ve herhangi birinin Tayvan'ı Çin'den herhangi bir şekilde ayırmasını kararlılıkla engellemeliyiz" dedi.

Tayvan, ABD-Çin ilişkilerindeki en dikenli konulardan biri olarak ortaya çıktı. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Xi, geçtiğimiz ay San Francisco'da düzenlenen bir zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan ile "yeniden birleşmesinin" "durdurulamaz" olduğunu söyledi.

Ağustos 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan ziyareti sırasında Tsai tarafından ağırlandığında, Çin kapsamlı askeri tatbikatlarla adayı günlerce kuşatmış ve ABD silahlı kuvvetleriyle üst düzey askeri iletişimi kesmişti.

Bu kanal, Xi-Biden zirvesi de dahil olmak üzere bir yıldan fazla süren dikkatli diplomasinin ardından ancak geçen hafta yeniden açıldı.

ABD Tayvan ile gayri resmi bir ilişki sürdürmekte ve "Tek Çin" politikasını benimsemektedir.

Bu politika çerçevesinde ABD, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kabul ediyor ancak Washington, Pekin'in 23 milyonluk ada üzerindeki hak iddiasını hiçbir zaman resmi olarak tanımadı. Ayrıca demokratik adaya kendini savunması için gerekli araçları sağlamakla da yükümlüdür.

Taipei ve Pekin'in ihtilaflı ilişkisi, General Chiang Kai-shek'in Mao'nun Kızıl Ordusu'nun Çin İç Savaşı'nda üstünlüğü ele geçirmesinin ardından milliyetçi güçleriyle birlikte Tayvan'a kaçtığı 1949 yılına kadar uzanıyor.

Salı günü yaptığı konuşmada Xi, Çin vatandaşlarına Mao'yu ve Komünist Parti'nin "orijinal arzusunu ve kuruluş misyonunu asla unutmamaları" ve ... Çin modernleşmesinin büyük davasını istikrarlı bir şekilde ilerletmek için tarihimize güvenmeleri ve tarihi inisiyatifi kavramaları" çağrısında bulundu.

CNN'den Wayne Chang bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com