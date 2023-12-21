Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 200 milyar dolarlık rekor ticaret hedefini aşan Rusya ile işbirliğini selamladı

Çin lideri Xi Jinping Çarşamba günü Başbakan Mikhail Mishustin ile yaptığı görüşmede, Çin ve Rusya arasındaki ikili ticaretin yılın ilk 11 ayında 200 milyar doları aştığını söyledi; bu Xi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 2019 yılında belirledikleri hedefe planlanandan önce ulaşıldığını gösteriyor.

Daha sonra iki lider 2024 yılına kadar 200 milyar dolar hedefine ulaşma sözü verdiler. İki ülke arasındaki ticaret Kremlin'in 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından genişlemeye devam etti ve 2022'de yaklaşık %30 artarak 190 milyar dolara ulaştı.

Xi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son ticaret rakamlarının işbirliğinin "güçlü direncini ve geniş perspektiflerini" gösterdiğini söyledi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre Xi toplantı sırasında iki tarafın "siyasi karşılıklı güvenin avantajlarını tam olarak kullanması" ve "ekonomi, ticaret, enerji ve bağlantı konularında işbirliğini derinleştirmesi" gerektiğini söyledi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, Moskova 'nın komşusunu işgal etmesinin ardından ABD ve müttefiklerinin ticareti kesmesi ve yaptırımlar uygulamasının ardından Rusya için kilit bir ekonomik can simidi olarak ortaya çıktı ve Pekin'in çatışmada tarafsız olduğunu iddia etmesine ve barış çağrılarına rağmen Rusya'nın savaş çabalarını desteklediği eleştirilerine yol açtı.

Çinli liderler Moskova'yı düşman Batı'ya karşı önemli bir denge unsuru olarak görüyor ve Batı'nın yaptırımlarını eleştiriyor. Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın kınanmasına yönelik çabaları desteklemeyen Çin, kuzey komşusundan enerji alımlarını arttırırken izole edilmiş pazarı için kritik bir tüketim malları tedarikçisi haline geldi.

Bu ayın başlarında açıklanan Çin gümrük verileri, Çin-Rusya ticaretinin 2023 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını gösterdi. Ancak bu rakam Çin'in aynı dönemdeki 5.41 trilyon dolarlık küresel ticaretinin sadece %4'ünü temsil ediyor.

İki ülke, Mişustin'in Salı günü Çin Başbakanı Li Qiang ile eş başkanlığını yaptığı yıllık üst düzey, yılsonu toplantısını da içeren iki günlük ziyareti sırasında bir dizi konuda işbirliğini de güçlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre imzalanan anlaşmalar arasında ticaret, ulaştırma, e-ticaret ve gümrük prosedürlerinin güçlendirilmesi ve Arktik nakliye rotalarının geliştirilmesi, uçak üretimi, uzay araştırmaları ve uydu navigasyonu konularında işbirliğinin arttırılması yer aldı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Çin ve Rus ordularının Çarşamba günü düzenli istişarelerde bulundukları ve aralarındaki "stratejik koordinasyon düzeyini geliştirme" ve "bölgede ve dünyada barış ve güvenliğin teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunma" konusunda anlaştıkları belirtildi.

Rus devlet medyası Tass'a göre Mişustin temasları sırasında "Rus ve Çin halkları arasındaki asırlık dostluğu" selamladı ve komşular arasındaki ilişkilerin "şimdiye kadarki en yüksek seviyeye" ulaştığını söyledi.

Her ikisi de son iki yılda sınırlı sayıda yurtdışı seyahati gerçekleştiren Xi ve Putin geçtiğimiz yıl iki kez yüz yüze görüştü.

Xi, bu yılın başlarında Çin Devlet Başkanı olarak normları yıkan üçüncü dönemine girdikten günler sonra ilk yurtdışı ziyareti için Moskova'yı seçti. Putin Ekim ayında Pekin'e nadir bir yurtdışı ziyareti gerçekleştirdi ve Xi'nin Kuşak ve Yol altyapı hamlesinin kutlandığı bir forumda onur konuğu olarak ağırlandı.

Geçen hafta yılsonu canlı yayınında Putin, Çin ile olan ilişkilerini selamlayarak işbirliği seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi ve bir önceki yıla göre ticarette %30'luk bir artış öngördü.

" Kremlin transkriptine göre Putin şunları söyledi: "Rusya ve Çin hükümetleri, aynı zamanda Rusya'nın da dostu olan dostum Başkan Xi Jinping ve ben, birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için derin bir çaba sarf ediyoruz.

CNN'den Laura He ve Mengchen Zhang haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com