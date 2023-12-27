Çin, Covid-19 nedeniyle Kış Olimpiyatları için biletlerin halka satılmayacağını açıkladı

Komite, "Salgın önleme ve kontrolünün acımasız ve karmaşık durumu açısından [ve] Olimpiyat personeli ve seyircilerin sağlık ve güvenliğini korumak için, halka açık bilet satışlarının orijinal planını değiştirmeye karar verdik" dedi.

Seyirci grupları Oyunlar boyunca sahaya davet edilecek ve "Oyunları izlemeden önce, sırasında ve sonrasında Covid-19 önleme ve kontrol gerekliliklerine kesinlikle uymaları" gerekecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, oyunlara katılacak olanların gerekli "Covid-19 karşı önlemlerine" sahip Çin anakarasında ikamet eden kişiler olacağını söyledi.

Duyuru, Pekin'in 15 Ocak'ta yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantının ilk vakasını bildirmesinin ardından geldi.

Pekin Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta, Paralimpik Kış Oyunları ise 4 Mart'ta başlayacak.

Organizatörler Pekin 2022'yi sadece oyun katılımcılarının erişebileceği kapalı bir döngü sistemi içinde gerçekleştirmeyi planlıyorlar - bu plan Omicron varyantının hızla yayıldığı bir dönemde yürürlükte kaldı.

Aralık ayında yayınlanan Oyun Oyun Kitabı'nda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, kapalı döngü sistemi mekanları, resmi otelleri ve etkinliğin kendi ulaşım hizmetini kapsayacak.

Tamamen aşılanmış katılımcılar karantinaya girmeden kapalı döngüye girebilecekken, aşılanmamış olanların Pekin'e vardıklarında 21 gün boyunca karantinada kalmaları gerekecek.

Aşılanmamış olanlara, vaka bazında değerlendirilmek üzere tıbbi muafiyetler tanınabilir. ABD ve Kanada gibi bazı ülkeler tüm takım üyelerinin aşılanmasını zorunlu kılmıştır.

Oyunlar sırasında katılımcılar günlük sağlık takibi ve testlerine tabi tutulacak ve halkla temasları olmayacaktır.

Test sonucu pozitif çıkan katılımcılar yarışamayacak ya da Oyunlardaki görevlerine devam edemeyecek; semptomatik olanlar tedavi için belirlenmiş bir hastanede kalırken, asemptomatik olanlar bir izolasyon tesisine nakledilecek.

CNN'den George Ramsay haberiyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com