Çin casus balonu konumunu bildirmek için ABD internet sağlayıcısını kullandı

Kaynağa göre bu bağlantı, ABD'nin balonun yerini takip edebilmesinin ve ABD'den geçerken balon hakkında bilgi toplayabilmesinin yollarından biriydi.

CNN internet servis sağlayıcısının kimliğini tespit edemedi. CNN daha önce yetkililerin balonun ABD'yi geçerken Pekin ile iletişim kurabildiğini söylediklerini bildirmişti.

NBC News ilk olarak balonun Pekin ile iletişim kurmak için bir ABD ağını kullandığını bildirdi.

Yetkiliye göre ağ bağlantısı istihbaratı Çin'e geri iletmek için kullanılmadı. Balon, ABD'nin Şubat ayında vurduktan sonra inceleyebildiği görüntüler ve diğer veriler de dahil olmak üzere bu bilgileri daha sonra kullanmak üzere sakladı.

FBI ve Ulusal İstihbarat Ofisi Direktörü yorum yapmayı reddetti. CNN Washington'daki Çin Büyükelçiliği ile temasa geçti.

Çin balonun rotasından çıkan bir meteoroloji balonu olduğunu savunmaya devam etti.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, ABD o dönemde casus balonun Çin ordusu tarafından yürütülen kapsamlı bir gözetleme programının parçası olduğunu değerlendirmişti. ABD'li yetkililere göre balon filosu son yıllarda en az beş kıtada en az iki düzine görev gerçekleştirdi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, ABD istihbarat topluluğu Çin Komünist Partisi liderlerinin balonun ABD üzerinden geçmesini istemediğine inanıyor ve hatta olay nedeniyle gözetleme programının operatörlerini kınadı.

Başkan Joe Biden Haziran ayında Çin lideri Xi Jinping'in balonun nerede olduğu konusunda hazırlıksız yakalandığını belirterek, siyasi bir bağış toplama etkinliğinde konuklara Xi'nin ABD'nin balonu vurmasının ardından "çok üzüldüğünü" çünkü "orada olduğunu bilmediğini" söyledi. Ardından Xi'yi, neler olup bittiğini bilmediğinde utanan "diktatörlere" benzetti.

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Kaynak: edition.cnn.com