Çin Açık: Naomi Osaka unvan sahibi Caroline Wozniacki'yi yenerek finale yükseldi

Doğduğu şehirde Toray Pan Pacific şampiyonluğuna ulaşan Japon yıldız, Cuma günü Pekin'de düzenlenen Çin Açık çeyrek finalinde yeni ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu'nun 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu zafer aynı zamanda 14 milyon sterlinlik sezon sonu finaline ulaşan beşinci oyuncu olarak Shenzhen'deki WTA Finallerindeki yerini garantiledi.

Flushing Meadows'da şampiyon olan oyuncuya karşı kazandığı zorlu zaferle moral bulan Osaka, Cumartesi günü yarı finalde son Çin Açık şampiyonu Caroline Wozniacki ile karşılaştı.

Asya turunda sezonun sonlarına doğru en iyi formunu yakalayan 21 yaşındaki Osaka 84 dakikada 6-4 6-2'lik bir zafer elde etti.

Avustralyalı tenisçinin açılış yarı finalinde Hollandalı Kiki Bertens'e karşı üç setlik galibiyetinde bir maç puanı kurtarmasının ardından finalde Dünya 1 numarası Ashleigh Barty ile karşılaşacak.

Dünya dört numarası Osaka ilk sette 3-3'te atılım yapma şansı yakaladı ancak dokuzuncu oyunda başarılı oldu ve açılış için servis attı.

İkinci sette erken bir mola, Danimarkalı Wozniacki için daha fazla sorun yarattı ve Osaka güçlü servisler ve doğrudan kazananların karışımıyla zafere koştu.

Bir gece önce Andreescu'ya karşı kazandığı destansı galibiyetin ardından çok az uyuduğunu açıkladıktan sonra bu galibiyet daha da takdire şayandı.

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Osaka, "Sabah 4:00'te yattım, 6:00'da uyandım, yani iki saat, maçlarımdan sonra gerçekten uyuyamıyorum," dedi.

"Zorlu maçlar sırasında adrenalinimin daha fazla yükseldiğini hissediyorum, bu da uyumamı zorlaştırıyor."

Osaka, önceki karşılaşmalarda 2-1 önde olan Barty ile kariyerinin dördüncü karşılaşması öncesinde daha iyi bir gece uykusu umuyor olacak.

Thiem ATP Finallerinde

Bu arada Pekin'deki ATP etkinliğinde Dominic Thiem bir set ve bir break geriden gelerek Rus Karen Khachanov'u 2-6 7-6 7-5 yendi ve finale yükseldi.

Avusturyalı tenisçi bu zaferle önümüzdeki ay Londra'da düzenlenecek ATP Finalleri'ne katılma hakkı kazanarak Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer ve Daniil Medvedev ile birlikte sekiz kişilik finallere katılmaya hak kazandı.

Thiem finalde üçüncü seribaşı Stefanos Tsitsipas'la karşılaşacak ve Yunan oyuncu yarı finalde ikinci seribaşı Alexander Zverev'i eledi.

Tsitsipas, Alman rakibi karşısında iki saatten az bir sürede 7-6 6-4 galip gelmeden önce sıkı bir ilk set eşitliği kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com