Çılgın Medvedev 'aptalca' tuvalet molası kuralına ateş püskürdü

Rus Medvedev, yakın zamanda güncellenen ve oyuncuların korttan en fazla üç dakika uzak kalmasını, kıyafetlerini değiştirmeyi tercih etmeleri halinde ise iki dakika daha uzak kalmalarını öngören kural nedeniyle Fransız hakem Renaud Lichtenstein'a çıkıştı.

Margaret Court Arena'da bunaltıcı bir günde Amerikalı Cressy karşısında aldığı 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5'lik zorlu galibiyetin ardından ikinci seribaşı, oyuncuların aşırı sıcak günlerde tazelenmek için daha fazla alana ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Mesele şu ki, 35 (derece) sıcakta, güneşin altında oynarken, iki setten sonra üstümü değiştirmek isteyeceğimi biliyorum çünkü ıslanacaksınız," dedi gazetecilere.

"Şortumu, şortumun altını, çoraplarımı, ayakkabılarımı değiştirmek isteyeceğim. Bunu yapmak için dört dakika gibi bir süreye ihtiyacınız var ve vücudum ilk setten sonra işemek istedi.

"Yani bu kurallarda herhangi bir mantık göremiyorum, dolayısıyla buna aptalca diyebilirim."

Üçüncü seti servis voleci Cressy'ye karşı kaybeden Medvedev, dördüncü sette Amerikalı'nın servisini sekiz kırılma puanı boyunca alamayınca huysuzlaştı.

Ancak Rod Laver Arena merkez kortu yerine Margaret Court Arena ikinci gösteri kortunda üst üste ikinci maçına çıkmanın kendisini çoktan sinirlendirdiğini söyledi.

Dünyanın bir numarası Novak Djokovic'in Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin ardından Melbourne Park'taki en yüksek seri başı olan ABD Açık şampiyonu, "Bugün birkaç şey yüzünden oldukça kızgındım," dedi.

"Öncelikle Grand Slam'lerde orta kortta oynamak için ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum.

"Çünkü son Grand Slam'i ben kazandım. Yani burada en yüksek seri başı benim ve Maxime'e karşı Rod Laver'da (Arena) oynamak daha kolay olurdu, daha fazla alan olurdu.

"Daha küçük bir kortta oynadığınızda servis ve vole atan biriyle oynamak daha büyük bir kortta oynamaktan daha zordur."

Geçen yıl Djokovic'in ikincisi olan Medvedev, yarı finalde yer almak için Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com