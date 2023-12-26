Çığır açan eşcinsel country yıldızı Patrick Haggerty 78 yaşında öldü

Sektör dostu bir country yıldızı olabilir ve gizli kalabilirdi ya da müziği kullanarak son derece ayrımcı bir dünyada eşcinsel bir erkek olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında bir açıklama yapabilirdi.

İkincisini seçti ve Haggerty'nin aynı isimle kaydettiği ilk albümü olan 1973 tarihli "Lavender Country", bugün yaygın olarak eşcinsel bir müzisyen tarafından kaydedilen ilk country albümü olarak kabul ediliyor.

LGBTQ ve sosyalist davaların yılmaz bir aktivisti ve evli ve iki çocuk babası olan Haggerty, yıllarca müzik dünyasında istenmeyen adam ilan edildi. "Lavender Country", "Cryin' These C**ksuckin' Tears" gibi şarkılarla, herhangi bir türde çok az müzisyenin eşcinsel olduğunu rahatça açıkladığı bir dönemde, meydan okurcasına queer bir albümdü.

Bu nedenle, 2014 yılında bu tarihi albümü yeniden yayınlama ve diğer LGBTQ country müzisyenleriyle sahne alarak ve hikayesini milyonlarla paylaşarak başka bir albüm kaydetme şansını yakaladığında, bu en çok Haggerty için şaşırtıcıydı. Sonuçta bir country müzik yıldızı oldu.

Bu yılın başlarında CNN 'e verdiği demeçte, "Beni en başta batıran şey, beni bu konuma fırlatan şeyin ta kendisidir" dedi.

Yakın arkadaşı ve plak şirketi yöneticisi Brendan Greaves, öncü septuagenarian country şarkıcısı Haggerty'nin felç geçirdikten birkaç hafta sonra Pazartesi günü öldüğünü söyledi. Haggerty 78 yaşındaydı.

Bilinmezlikten yıldızlığa

Haggerty hiçbir zaman eşcinselliğini bastırmaya ya da gizlemeye çalışmadı. Bu yılın başlarında CNN'e verdiği demeçte, 60'larda eşcinsel olduğu için Barış Gönüllüleri'nden atıldığını söyledi. Seattle'ın LGBTQ topluluğunda bir aile buldu ve bu topluluğun üyeleri, kendini "sahne domuzu" ilan eden Haggerty'yi bir albüm kaydetmeye ikna etmeye yardımcı oldu. Haggerty 2014 yılında Pitchfork 'a verdiği demeçte Seattle'daki eşcinsel arkadaşlarının "bu albümü kimin için yaptığımızı ve kimin için çaldığımızı" bildiklerini söyledi.

Haggerty "Lavender Country "yi müzik endüstrisine bir bildiri olarak yazdı - zamanın heteronormatif standartlarına boyun eğmeyi reddedecek ve kesinlikle eşcinselliğini maskelemeye çalışmayacaktı. "Lavender Country" bir protesto albümüydü. Son albümü olacağını düşünüyordu.

"CNN'e verdiği demeçte, "'Lavender Country'yi yaptığımızda aptal değildik. "Hiçbir tür benim söyleyeceklerimi dikkate almayacaktı."

İlk ve ikinci albümleri arasındaki on yıllarda Haggerty hayatını aktivizme adadı. Sıkı bir sosyalist olan Haggerty -kendisini sık sık "çığlık atan Marksist bir sürtük" olarak adlandırırdı- HIV/AIDS farkındalığını, LGBTQ davalarını ve Siyah Amerikalıların sivil haklarını savundu. Kocasından iki çocuğu oldu ve Puget Sound'un karşısındaki bir kasabaya emekli oldu, müzik hayalleri çoktan suya düşmüştü.

Mart ayında CNN'e verdiği demeçte, "Hayatımı benim için anlamlı olan ve müzikle ilgisi olmayan her türlü ilginç ve ilgi çekici şeyle doldurdum" dedi.

Ancak 2013 yılında bir plak koleksiyoncusu Haggerty'nin albümünü eBay'den satın alarak Greaves ile paylaştı ve Greaves de Haggerty'yi "soğuk telefonla" arayarak albümü kendi plak şirketi Paradise of Bachelors üzerinden yeniden yayınlamayı teklif etti. Greaves'in hatırladığına göre Haggerty şüpheliydi - Haggerty, bu yılın başlarında CNN'e söylediği gibi, o zamanlar çoğunlukla huzurevi kalabalıkları için ücretsiz sahne alıyordu.

Greaves'le yapılan bu telefon görüşmesi, Haggerty ve Lavender Country'yi, çoğu eşcinsel bir country yıldızına aç olan yeni dinleyicilere yeniden tanıtmanın ilk adımı oldu. Paradise of Bachelors, Lavender Country'nin bir zamanlar sadece Seattle'daki alternatif bir gazetenin arkasında posta siparişiyle bulunabilen kendi adını taşıyan ilk albümünü yeniden yayınlamaya devam edecekti.

Birkaç ay içinde Haggerty, uzun zamandır kendisini dışladığına inandığı bir endüstrinin içine itildi.

"Greaves'ten telefon aldığı günü CNN'e şöyle anlattı: "Sonunda, 'Lavender Country' ile ilgili 35 yıllık bastırılmış kederim ortaya çıktı ve gözyaşlarına boğuldum. "O gün hayatım tamamen ve sonsuza dek değişti."

Kendi yöntemiyle bir country yıldızı oldu

Daha fazla insan "Lavender Country "yi duydukça ve Haggerty'nin hikayesini öğrendikçe, country müziğe katkıları daha geniş çapta kabul gördü ve takdir edildi. Hatta 2016 yılında hayatı ve mirası hakkında kısa bir belgeselde rol aldı ve müziği San Francisco'da bir topluluk tarafından sahnelenen orijinal bir balenin müziği oldu.

Haggerty, 40 yıldan uzun bir süre önce yazdığı şarkıları Orville Peck ve Trixie Mattel gibi yeni eşcinsel country yıldızlarıyla birlikte seslendirdi ve her ikisi de kimliklerini performanslarına entegre ederek önemli başarılar elde etti.

Peck bir Instagram paylaşımında Haggerty'yi "queer country'nin büyükbabası" olarak anıyor.

"Tanıdığım en komik, en cesur ve en nazik ruhlardan biri, Country'de neredeyse hiç duyulmamış bir harekete ve mesaja öncülük etti," diye yazdı Peck, ikilinin birlikte sahne aldığı fotoğraflarla birlikte. "Gerçek bir tekil efsane."

Geçtiğimiz yıl Lavender Country, ikinci albümü "Blackberry Rose "u desteklemek için ABD çapında konserler verdi ve Haggerty'yi "öncü, korkusuz ve açık sözlü" olarak anan Paisley Fields gibi diğer LGBTQ country gruplarıyla birlikte sahne aldı.

Haggerty'yi tanımak Greaves'in hayatını değiştirdi, Greaves plak şirketinin ve diğerlerinin sosyal hesaplarına yazdı. Greaves CNN'e yaptığı açıklamada, Haggerty'nin oturma odasında prova yaptığı, Greaves'in oğluyla oynadığı ve ona muz kremalı turta yapmayı öğrettiği anıların kendisi için müziğinden bile daha değerli olduğunu söyledi.

Greaves CNN'e "Bana nasıl daha iyi bir baba ve daha iyi bir insan olacağımı öğretti" dedi. "Her ne kadar açık sözlü ve gürültülü olsa da ve zaman zaman efsanevi ve zor olan tüm diva davranışlarına rağmen, aynı zamanda çok nazik, kibar bir aile babası, arkadaş ve akıl hocasıydı."

Haggerty hiçbir zaman geleneksel anlamda country yıldızlığını hedeflemedi ve onu oraya götüren dolambaçlı yol hakkında hiçbir pişmanlık duymadı. Yine de hayalini yaşayabileceğine - bir mesajla müzik yapabileceğine - ve bunu kendi yöntemiyle yapabileceğine inanmadığını ifade etti.

Daha önce CNN'e verdiği demeçte, "Gizliden gizliye, başından beri bir hambone olmak istiyordum, kabul ediyorum" demişti. "Ama şimdi hambone-ed'liğimi sosyal değişimi teşvik etmek ve daha iyi bir dünya için mücadele etmek için kullanabiliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com