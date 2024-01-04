Çifte Olimpiyat altın madalyalı Shim Suk-hee Pekin 2022 öncesinde yasağını kaldırma yarışını nasıl kaybetti?

2022 yılına gelindiğinde, önümüzdeki ay Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Shim için işler büyük ölçüde değişti.

Kısa pist sürat patencisi, gönderdiği bir dizi kısa mesajın sızdırılmasının ardından geçen yıl Ekim ayında antrenmanlardan men edildi ve ülkesinde tartışmalara neden oldu.

İki ay süren soruşturmaların ardından Kore Paten Birliği (KSU) komitesi 21 Aralık'ta Shim'i "sporcuların saygınlığına gölge düşürdüğü" gerekçesiyle milli takımdan iki aylığına uzaklaştırdığını açıkladı.

Uzaklaştırma, iki kez Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Shim'in 4 Şubat'ta başlayacak olan Pekin Kış Oyunlarında yarışamayacağı anlamına geliyordu.

Shim'in uzaklaştırma kararını iptal ettirmek için Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi'nin (KSOC) Sporda Adil Oyun Komitesi'ne itiraz etme ya da davayı mahkemeye taşıma seçeneği vardı.

Her şey Ekim 2021'de Shim'in eski bir ulusal kadın paten koçuyla mesajlaşmalarının sızdırılmasıyla başladı. Mesajlarda Shim takım arkadaşlarıyla alay ediyor ve "Bradbury" yapmaktan bahsederek yarışta şike yapıldığına dair şüpheleri artırıyordu.

2002 Kış Olimpiyatlarında, Avustralyalı sürat patencisi Steven Bradbury, 1.000 metrelik kısa pist finalinde son tura kadar son sıradaydı, yarış arkadaşları birlikte kaza yaptığında ve o bitiş çizgisini geçerek altın madalyayı aldı.

Aralık ayında KSU'nun soruşturma komitesi de Shim ve takım arkadaşı Choi Min-jeong arasında dört yıl önce Pyeongchang'daki 1,000 metre finalinde yaşanan çarpışmayı incelemiş ve Shim'in yarış sırasında Choi'nin sol kolunu itmek için kasıtlı olarak sağ kolunu kullandığı sonucuna varmıştı.

Ancak komite, Shim'in niyetini kanıtlayacak bir delil olmadığı için yarışta şike suçlamasını resmi olarak sonuçlandırmadı.

KSU'nun disiplin işlerini yürüten Fair Play Komitesi daha sonra Shim'i, bir dizi kısa mesajda takım arkadaşlarını aşağıladığını itiraf ettiği için "sporcuların onurunu zedelemekten" iki ay uzaklaştırdı.

Saygınlığı koruma görevi ve mesajların yasadışı sızdırılması

Pekin'de yarışmak için yaptığı başvurunun bir parçası olarak Shim, Ocak ayında iki aylık yasağın kaldırılması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu, ancak Seul Doğu Bölge Mahkemesi 18 Ocak'ta bu talebi reddetti.

Bir KSU yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre mahkeme, Shim'in Güney Kore'yi temsil ettiği Kış Olimpiyatları sırasında gönderdiği mesajlarla milli bir sporcunun saygınlığını koruma görevini ihlal ettiğine hükmetti.

Kayıt altında konuşma yetkisi olmayan Shim'in yasal temsilcisi CNN'e yaptığı açıklamada, mahkemede kişisel kısa mesajların içeriğinin milli bir sporcunun saygınlığını koruma görevine dahil edilmesinin adil olup olmadığını tartıştıklarını söyledi.

Shim'in tarafı ayrıca mesajların, Shim'e tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski antrenör Cho Jae-beom tarafından yasadışı bir şekilde medyaya sızdırıldığını iddia etti.

Shim'in temsilcisi mahkemeye, Cho tarafından sızdırıldığı iddia edilen kişisel mesajların Shim'in "ikincil mağduriyeti" anlamına geldiğini söyledi.

KSU, "katı delil kuralının" hukuk davalarında geçerli olmadığını ve iki aylık uzaklaştırmanın sendikanın soruşturmasının bir sonucu olduğunu; Shim'in takım arkadaşlarıyla alay ettiğini zaten kamuoyu önünde kabul ettiğini ve bunun için özür dilediğini belirtti.

Shim'in temsilcisi, "Mesajlar kamuoyuna açıklanmayacağı varsayımıyla paylaşıldı, ancak daha sonra diğer [Cho]'nun suç teşkil eden eylemi nedeniyle sızdırıldı" dedi.

Yasal temsilci aşırı ceza diyor

Shim'in temsilcisi ayrıca Ekim ayında milli takımdan çıkarıldığı ve Kasım ayında Uluslararası Paten Birliği Dünya Kupasında yarışamadığı için iki aylık uzaklaştırma cezasının aşırı olduğunu iddia etti.

KSU'nun Aralık ayında iki aylık ayrı bir uzaklaştırmayı tartışırken Ekim ayındaki "cezayı" yansıtmadığını söylediler.

Ancak KSU, Shim'i takımın geri kalanından ayırmanın "bir disiplin tedbiri olmadığını" iddia ederek çifte ceza verdiğini reddetti.

Ekim ayında bir KSU yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada, Shim'in sızdırılan mesajlarının takım dinamiğini etkileyeceği için "Shim ve milli takımın bir arada kalması ve antrenman yapması zor olabileceği" gerekçesiyle Shim'i takımdan ayırdıklarını ve bir soruşturmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Mayıs ayındaki ulusal Olimpiyat seçmelerini birinci bitirmesine rağmen Shim, üçüncü Kış Oyunları olacak Pekin'de yarışmayı artık hayal edemiyor.

Yasal temsilcisi CNN'e yaptığı açıklamada, mahkeme prosedürünün zaman alması nedeniyle temyize gitme planlarının olmadığını ve herhangi bir kararın Olimpiyatlar birkaç hafta içinde başlamadan ve iki aylık askıya alma 20 Şubat'ta sona ermeden önce çıkmasının olası olmadığını söyledi.

Shim'in yokluğunda Güney Kore Pekin'de kadınlar kısa pist sürat pateni için beş yer elde etmeyi başardı. KSU Olimpiyatlara katılacak olan Choi Min-jeong, Lee Yu-bin, Kim A-lang, Seo Whi-min ve Park Ji-yun'u 24 Ocak'ta Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi'ne teslim etti.

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Kaynak: edition.cnn.com