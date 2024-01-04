Variola major çiçek hastalığı türleri

Çiçek Hastalığı Hızlı Bilgiler

Olağan - en yaygın olanı, vakaların %85'iModifiye - hafiftir ve aşılanmış olanlarda görülürYassı - çocuklarda daha sık görülür ve genellikle ölümcüldürHemorajik - yetişkinlerde daha sık görülür; şiddetli ve genellikle ölümcüldür

Gerçekler

Çiçek hastalığı,uzun süreli yüz yüze temas ya da enfekte vücut sıvıları veya kontamine nesnelerle doğrudan temasyoluyla bulaşır.

Böcekler ve hayvanlar çiçek hastalığını bulaştırmaz.

Kuluçkasüresi, maruziyetin ardındanortalama 10 ila 14 gündür (ancak yedi ila 19 gün arasında değişebilir). Kişiler bu süre zarfında bulaşıcı değildir.

İlk belirtiler arasında yüksek ateş, yorgunluk ve baş ve sırt ağrıları yer alır. İki ila üç gün içinde yüz, kollar ve bacaklarda belirgin olan karakteristik bir döküntü ortaya çıkar. Döküntü, aynı oranda gelişen düz kırmızı lezyonlarla başlar. Lezyonlar irinle dolar ve ikinci haftanın başlarında kabuklanmaya başlar. Kabuklar gelişir ve yaklaşık üç ila dört hafta sonra ayrılır ve dökülür.

Çiçek hastalığı olan hastaların çoğu iyileşir, ancak vakaların %30'unda ölüm meydana gelir.

1950'ler- Dünya çapında her yıl 15 milyon çiçek hastalığı vakası rapor edilmektedir.

1977- Dünyada doğal olarak ortaya çıkan son çiçek hastalığı vakası Somali'de görülür.

1979- Çiçek hastalığı, iki yıl boyunca hiçbir doğal vaka görülmeyerek eradikasyon kriterlerini karşıladı.

1980 - Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının resmi olarak ortadan kaldırıldığını duyurdu.

2008 - American Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, "araştırmacılar, aşılama 88 yıl kadar önce gerçekleşmiş olsa bile, tek bir aşılamayla ömür boyu koruma sağlandığını tespit etti."

2014 - Gıda ve İlaç İdaresi'nin Bethesda, Maryland'deki kampüsünde kullanılmayan bir depoda çiçek virüsü içeren altı şişe bulundu. Daha sonra yapılan testler, 1954 yılından kalma şişelerden en az ikisinin canlı virüs içerdiğini gösterdi. Çiçek hastalığına neden olan variola virüsü stokları için sadece iki onaylanmış depo bulunmaktadır: Atlanta'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Koltsovo'daki Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi.

2016 - Current Biology dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, çiçek hastalığına neden olan variola virüsünün bilinen en eski örneği, Litvanya'daki bir kilisenin altındaki mahzende bulunan 17. yüzyıla ait bir çocuk mumyasının DNA'sında bulundu. Bu bulgu, çiçek hastalığının insanları ne kadar süredir etkilemiş olabileceğine dair zaman çizelgesini kısaltıyor.

2018-ABD Gıda veİlaç Dairesi (FDA) çiçek hastalığını tedavi eden ilk ilacın onaylandığını duyurdu. SIGA Technologies Inc. tarafından üretilen küçük moleküllü bir antiviral tedavi olan TPOXX'un onayı, biyoterörizm ve virüslerin silah haline getirilmesi endişeleri nedeniyle hızlı bir şekilde alındı.

Çiçek Aşısı

Çiçek hastalığına maruz kalan kişilerde aşı, maruziyetten sonraki üç ila dört gün içinde yapıldığında hastalığın şiddetini azaltabilir veya hastalığı önleyebilir.

Aşıdaki vaccinia patojenine maruz kalmak nadir durumlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. En fazla risk altında olan kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve aşıdaki virüse karşı daha hassas olabilecek belirli cilt rahatsızlıkları olan kişilerdir.

40 yaşın altındaki Amerikalıların çoğu aşılanmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son çiçek hastalığı vakası 1949 yılında görülmüş ve rutin aşılama 1972 yılında durdurulmuştur. Bazı tıbbi ve askeri personel hala aşılanmaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com