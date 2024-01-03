Ciara Derek Jeter ile akraba olduğunu keşfetti

PBS kanalında yayınlanan "Finding Your Roots" adlı programa katılan şarkıcı, sunucu Dr. Henry Louis Gates Jr. ile birlikte soyağacı sonuçlarını incelerken "Bu da ne!" diye haykırdı.

Gates ona ismini okuduğu kişinin "DNA kuzeni" olduğunu söylediğinde Ciara şok oldu.

"Şaka yapıyorsunuz!" dedi. "Derek Jeter!"

Programın dış sesinden "Ciara ve Derek, 14. kromozom DNA'larında Derek'in annesinden miras aldığını bildiğimiz uzun bir DNA parçasını paylaşıyor" açıklaması duyuluyor.

Klibi doğrulanmış Instagram hesabında paylaştı.

"@DerekJeter'ın kuzenim olduğunu öğrendiğim an! Çılgınca!" başlığını kullandı. "Böylesine inanılmaz bir deneyim için @drhenrylouisgates'e teşekkür ederim! Aile şeceremi öğrenmek bir rüyanın gerçekleşmesiydi!"

Jeter, Ciara'nın Aralık ayında dördüncü çocuğu olan Amora Princess Wilson adlı kızını dünyaya getirmesiyle kısa bir süre önce bir kuzen daha kazandı.

Diğer çocukları, kocası Wilson ile paylaştığı 6 yaşındaki kızı Sienna ve 3 yaşındaki oğlu Win'in yanı sıra babası rapçi Future olan dokuz yaşındaki oğlu Future Zahir.

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Kaynak: edition.cnn.com