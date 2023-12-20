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Christine Lagarde Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 1, 1956

Doğum yeri: Paris, Fransa

Doğum adı: Christine Madeleine Odette Lallouette

Babası: Robert Lallouette, İngiliz edebiyatı profesörü

Anne: Nicole Lallouette, Fransızca, Latince ve eski Yunanca profesörü

Evlilikleri: Wilfried Lagarde (1982-1992, boşandı); Eachran Gilmour (boşandı)

Çocuklar: Wilfried Lagarde ile: Thomas ve Pierre-Henri

Eğitim: Paris X Nanterre Üniversitesi, J.D: Paris X Nanterre Üniversitesi, J.D.; Aix en Provence Siyaset Bilimi Enstitüsü, M.A.

Diğer Gerçekler

Başarılı bir senkronize yüzücüdür; gençlik yıllarında Fransız milli takımında yer almıştır.

Fransızca, İngilizce ve İspanyolca konuşuyor.

Bir G7 ülkesinin maliye bakanı, IMF genel müdürü ve şimdi de Avrupa Merkez Bankası başkanıolarak görev yapan ilk kadın.

Zaman Çizelgesi

1981-2005 - Uluslararası hukuk firması Baker & McKenzie'nin Paris ofisinde yardımcı ve daha sonra ortak.

1999-2005 - Baker & McKenzie'de ilk kadın başkan.

Temmuz 2000 - Şeref Lejyonu Şövalyesi olarak atandı.

2 Haziran 2005-15 Mayıs 2007 -Dış TicaretBakanı.

18 Mayıs-18 Haziran 2007 - Tarım, Tarımsal Ticaret ve Ormancılık Bakanı.

19 Haziran 2007-28 Haziran 2011 - Fransa'da Maliye, Ekonomi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan ilk kadın oldu.

28 Haziran 2011 - Dominique Strauss-Kahn'ın yerine IMF Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

5 Temmuz 2011 - IMF Genel Müdürü olarak beş yıllık görev süresine başladı. IMF, Lagarde'ın vergilerden sonra yıllık 467.940 dolar maaş ve yaşam giderleri için yıllık 83.760 dolar ödenek alacağını açıkladı.

20 Mart 2013 - Lagarde'ın Paris'teki evi, maliye bakanı olduğu dönemde bir iş anlaşmazlığının çözümündeki rolüne ilişkin soruşturma kapsamında arandı.

27 Ağustos 2014 - Lagarde, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 'nin maliye bakanı olduğu 2008 yılından bu yana uzun süredir devam eden bir dolandırıcılık davasına karıştığı iddiasıyla Fransa'da resmi soruşturma altına alındığını duyurdu. Savcılar Lagarde'ın, Sarkozy'nin bir destekçisi olan Bernard Tapie'nin 285 milyon Euro artı faiz ödemeye hak kazandığı bir davayla ilgilenirken ihmalkâr davrandığına inanıyor. Savcılar Lagarde'ın Tapie'ye ayrıcalıklı muamele yaptığına inanıyor.

17 Aralık 2015 - Lagarde'ın Tapie'nin dolandırıcılık davasına karıştığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

15 Mayıs 2016 - Bir Fransız gazetesi, aralarında Lagarde'ın da bulunduğu 17 önde gelen hükümet üyesi kadın tarafından imzalanan ve Fransa'nın erkek elitlerinin davranışlarının değişmesi gerektiğini belirten bir açık mektup yayınladı. Mektupta, siyasi inançları geniş bir yelpazeye yayılsa da birlik içinde oldukları belirtiliyor. "Farklı fikirleri savunuyoruz ama cinsiyetçiliğin toplumumuzda yeri olmadığı iradesini paylaşıyoruz."

Temmuz 2016 - Lagarde IMF Genel Müdürü olarak ikinci beş yıllık dönemine atandı.

22 Temmuz 2016 - Bir Fransız mahkemesi Lagarde'ın, Tapie'ye 285 milyon avro artı faiz tutarında kamu fonunun verilmesini içeren ve uzun süredir devam eden bir dolandırıcılık davasını yürütmesi nedeniyle yargılanması gerektiğine karar verdi.

12 Eylül 2016 - Bir Fransız mahkemesi Lagarde'ın itirazını reddederek bakanları görev suçlarından yargılayan özel bir mahkemedeAralık ayında duruşma tarihi belirledi.

12 Aralık 2016 -Lagarde'ın duruşması başlıyor. Bir sözcü Lagarde'ın işinden izin alacağını ancak "akşamları ve geceleri [IMF'deki] meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

19 Aralık 2016 - Lagarde ihmalkârlıktan suçlu bulundu ancak para cezasına çarptırılmayacak ya da hapis yatmayacak.

4 Aralık 2018 - Forbes, Lagarde'ı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in ardından üçüncü sıraya yerleştirdi.

2 Temmuz 2019 -Lagarde,Mario Draghi'nin yerine Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak seçildi. Draghi'nin sekiz yıllık görev süresi Ekim 2019'da sona eriyor. Lagarde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada adaylık süreci boyunca geçici olarak IMF başkanlığından ayrıldığını duyurdu.

16 Temmuz 2019 - Lagarde 12 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere IMF'den istifa ettiğini açıkladı .

1 Kasım 2019 - Avrupa Merkez BankasıBaşkanı olarak görevine başladı .

Christine Lagarde: Küresel bir bankacılık patronunun yükselişi

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Kaynak: edition.cnn.com