Christina Applegate, multipl skleroz teşhisi konulan 'Dead To Me'nin son sezonunu bitirme kararlılığını anlatıyor

50 yaşındaki aktris, bu ay sonunda Netflix dizisinin üçüncü ve son sezonunun prömiyeri öncesinde Salı günü yayınlanan bir makale için New York Times 'a konuştu. Applegate, 2021 yazında çekimler sırasında MS teşhisi almanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. O dönemde, merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün hastalık için tedaviye başladığı için prodüksiyon yaklaşık beş ay boyunca durdu.

Applegate, "'Hadi ona biraz ilaç verelim de iyileşsin' duygusu vardı" diyor. "Ve daha iyisi yok. Ama benim için iyi oldu. Hayatımı kaybetmemi, o parçamı kaybetmemi hazmetmem gerekiyordu. Bu yüzden o zamana ihtiyacım vardı."

Sanatçı ayrıca o zamandan sonra "diğer taraftan 'Vay canına, ben tamamen iyiyim' gibi gelmediğini" de belirtti. Kabullenme mi? Hayır. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Çok kızgınım."

Daha da geriye giderek, Mayıs 2019'da prömiyeri yapılan "Dead to Me "nin ilk sezonunun çekimleri sırasında denge ve hareketlilik sorunları yaşamaya başladığını hatırladı.

"Keşke dikkat etseydim," dedi. "Ama ben kimdim ki bileyim?"

Prodüksiyonun duraklaması üzerine Netflix, sağlık haberleri ışığında diziyi süresiz olarak kapatmayı düşünmüştü. Ancak Applegate, hem "Dead to Me "nin yaratıcısı Liz Feldman'a, hem arkadaşı ve rol arkadaşı Linda Cardellini'ye hem de hikayeye karşı "bir yükümlülüğü olduğunu" hissetti.

"Yetkililer, 'Duralım artık. Bitirmemize gerek yok. Birkaç bölümü bir araya getirelim' dediler. Ben de 'Hayır, bunu yapacağız ama benim şartlarımla yapacağız' dedim."

Applegate diziyi bitirmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu söylese de, ekip ve özellikle Cardellini ona arka çıktı ve başından sonuna kadar destek oldu.

Applegate, Cardellini için "O benim şampiyonum, savaşçım, sesimdi" dedi. "Bir anne ayıya sahip olmak gibiydi."

Ancak Cardellini Times'a "sadece sevdiğim, değer verdiğim ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum kişi için en iyisini istedim" dedi.

Bu, dizi için ilk buluşmalarından itibaren Applegate'e karşı hissettikleriyle uyumluydu. "Birbirimizin arkasını kollayacağımızı hemen hissettim," diyor Cardellini. "Jen ve Judy [Dead to Me'deki karakterleri] birbirlerine destek oluyor, birbirlerini seviyor, birbirlerine yardımcı oluyorlar. Linda ve Christina da aynı şekilde."

Final sezonunu bitirdiğinden emin olmanın yanı sıra, 17 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak 3. Sezon prömiyeri öncesinde "Dead to Me "nin tanıtımını yapmak da Applegate için önemliydi.

"İlk kez biri beni bu halimle görecek," dedi. "40 kilo aldım; bastonsuz yürüyemiyorum. İnsanların tüm bunların farkında olduğumu bilmelerini istiyorum."

İzleyicilerin final sezonundan ne çıkaracaklarına gelince, "Samantha Who?" yıldızı bir noktaya kadar umutlu.

"İnsanlar nefret ederse, severse, tek odaklanabildikleri 'Ooh, şu sakata bak' olursa, bu bana bağlı değil" dedi. "Eminim ki insanlar 'Bunu geçemiyorum' diyeceklerdir."

"İyi, o zaman geçme," diye ekledi. "Ama umarım insanlar bunu aşabilir ve yolculuğun tadını çıkarıp bu iki kıza veda edebilirler."

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Kaynak: edition.cnn.com