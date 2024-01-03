Christie, Sununu'nun eleştirilerinin ardından Beyaz Saray adaylığını savundu

Sununu ile on yıldan uzun bir süredir arkadaş olan Christie, CNN'den Anderson Cooper'a "AC360" programında yaptığı açıklamada, "Chris, Nikki Haley için çalışmaya başladığından ve Nikki Haley'in bir çalışanı haline geldiğinden beri, artık aynı Chris Sununu değil" dedi.

"Chris Sununu bu ülkede Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriydi" diyen Christie daha sonra şunları ekledi: "Donald Trump'ın uygun olmadığını söyleyen bir adam bu. Adayının söylemek istemediği her şeyi söyledi" dedi ve Sununu'yu "kendi eyaleti içinde siyasi çıkar elde etmek için ilkelerinden vazgeçmekle" suçladı.

Christie'nin yorumları, GOP başkan aday adaylarının Iowa parti seçimlerinden önceki son haftalarda kendilerini farklılaştırmaya çalıştıkları bir dönemde geldi. Pazar günü, Cumhuriyetçi önseçimlerde eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'i destekleyen Sununu, eski New Jersey valisinin Beyaz Saray adaylığının "çıkmaza" girdiğini ve bırakması gerektiğini öne sürdü.

Christie, Cooper'a Sununu'nun Haley'i "o anda yapılan bir dizi ankete dayanarak" desteklemeyi seçtiğini düşündüğünü söyledi ve sordu: "Haley'nin Donald Trump'ı yenmek istediğine dair elinde ne gibi göstergeler var?"

"Bu arada, Chris Sununu İç Savaş konusunda söylediklerini nasıl savunuyor? Anlamıyorum" diye devam etti ve Haley'nin New Hampshire'daki bir belediye binasında İç Savaş'ın nedeni olarak kölelikten bahsetmemesini ve ardından cevabını düzeltme çabasını eleştirdi.

Sununu'nun temsilcileri röportaj hakkında yorum yapmayı reddetti. CNN yorum için Haley'in kampanyasına ulaştı.

Salı günü erken saatlerde Sununu, "Chris'in sınırına ulaştığını" ve "Trump konusunda doğruları söylediğini, ancak bunun Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylığı için oya dönüşüp dönüşmediğinden çok farklı olduğunu" söyledi.

"Chris'e adaylıktan çekilmesi gerektiğini söylemiyorum, değil mi?" Sununu, Haley'nin New Hampshire, Rye'daki bir kampanya etkinliğinin ardından şunları söyledi. "Chris Christie'yi arayıp kesinlikle çekilmen gerektiğini söylemiyorum. Bence duvardaki yazıyı görecek kadar zeki ve burada sadece Nikki'nin arkasında durmak için değil, ülke ve parti için gerçekten önemli bir şey yapmak ve bizi ileriye taşımaya başlamak için büyük bir fırsat olduğunu biliyor."

Cooper'a verdiği mülakatta Christie, GOP'un önde gelen adayına da değinerek, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın görevdeyken işlediği iddia edilen suçlar için federal kovuşturmadan dokun ulmazlığı olduğu yönündeki argümanını "gerçekten hızlı bir şekilde" reddedeceğini düşündüğünü söyledi - özel danışmanın eski başkan aleyhindeki 2020 seçimlerine hile karıştırma ceza davasında temel bir konu.

Yüksek mahkemenin davayı ele alacağına inanıp inanmadığının sorulması üzerine Christie, yargıçların davayı "ellerinin tersiyle itebileceklerini" ve "boş ver deyip alt mahkeme kararlarına uyabileceklerini" düşündüğünü söyledi.

"Gerçek bir tartışma olduğuna inanmıyorum" dedi. "Bunun pratikliğini düşünün. Bir başkan kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilir. Ve eğer suçlanıp görevden alınmazsa, her türlü cezai ya da sivil yasal sorumluluktan kurtulur. Bu hiç mantıklı değil."

CNN'den Ebony Davis bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com