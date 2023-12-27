Christie, 7 rakamlı New Hampshire reklam satın alımıyla çekilmesi çağrılarını geri püskürtüyor

"Bazı insanlar bu yarıştan çekilmem gerektiğini söylüyor. Gerçekten mi? Donald Trump'ın yalancı olduğunu söyleyen tek kişi benim," diyor eski başkanın çok gerisinde olan eski New Jersey valisi, yayın ve dijital platformlarda başlatılan doğrudan kameraya reklamda.

Bu satın alma Christie'nin kampanyasının 23 Ocak'taki önseçim öncesinde New Hampshire'a yönelik stratejisine ayırdığı kaynakları artırma yönünde aldığı stratejik bir karara işaret ediyor. Christie'nin kampanyası şu ana kadar düşük bir kampanya nakit yakma oranına sahipti - esas olarak medya röportajlarına ve kendisini destekleyen bir süper PAC tarafından finanse edilen reklamlara dayanıyordu.

30 saniyelik spotta Christie, bir zamanların müttefikinin intikamcı Noel mesajına ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası isyanında oynadığı role gönderme yaparak Granite Eyaleti seçmenlerine "Kendine yardım etmek için Amerika'yı yerle bir edecek. Her Cumhuriyetçi lider bunu özel olarak söyler. Bunu kamuoyu önünde söyleyen tek kişi benim."

Christie, neden yarışta kaldığını sorgulayan seçmenlere yanıtını sertleştirdi ve GOP'un önde gelen adayını doğrudan karşısına alan tek kişinin kendisi olduğunu savundu.

Yakın zamanda CBS News/YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Granite Eyaleti'ndeki muhtemel GOP önseçim seçmenlerinin %10'u Christie'nin ilk tercihleri olduğunu söylerken, bu oran %44 ile Trump ve %29 ile eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in gerisinde, ancak %11 ile Florida Valisi Ron DeSantis ile başa baş durumda.

Kampanyanın New Hampshire yatırımı, Christie'nin Amerika vizyonunu detaylandıran ve birlik çağrısı yapan "The Choice" adlı Cuma günü yayınlanacak ikinci bir reklamı da içeriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com