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PolitikaHaberler

Christie, 7 rakamlı New Hampshire reklam satın alımıyla çekilmesi çağrılarını geri püskürtüyor

CNN ile özel olarak paylaşılan detaylara göre Chris Christie, Perşembe günü New Hampshire'da gösterime girecek olan yedi rakamlı yeni bir reklam satın alımıyla 2024 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimlerinden çekilmesi yönündeki çağrıları doğrudan geri püskürtüyor.

 and  Max Becker
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Eski New Jersey Valisi Chris Christie, 6 Aralık 2023 tarihinde Tuscaloosa, Alabama'daki Alabama....aussiedlerbote.de
Eski New Jersey Valisi Chris Christie, 6 Aralık 2023 tarihinde Tuscaloosa, Alabama'daki Alabama Üniversitesi'nde düzenlenen NewsNation Cumhuriyetçi Başkanlık Önseçim Tartışması'nın ardından dönüş odasında gazetecilere konuşuyor..aussiedlerbote.de

Christie, 7 rakamlı New Hampshire reklam satın alımıyla çekilmesi çağrılarını geri püskürtüyor

"Bazı insanlar bu yarıştan çekilmem gerektiğini söylüyor. Gerçekten mi? Donald Trump'ın yalancı olduğunu söyleyen tek kişi benim," diyor eski başkanın çok gerisinde olan eski New Jersey valisi, yayın ve dijital platformlarda başlatılan doğrudan kameraya reklamda.

Bu satın alma Christie'nin kampanyasının 23 Ocak'taki önseçim öncesinde New Hampshire'a yönelik stratejisine ayırdığı kaynakları artırma yönünde aldığı stratejik bir karara işaret ediyor. Christie'nin kampanyası şu ana kadar düşük bir kampanya nakit yakma oranına sahipti - esas olarak medya röportajlarına ve kendisini destekleyen bir süper PAC tarafından finanse edilen reklamlara dayanıyordu.

30 saniyelik spotta Christie, bir zamanların müttefikinin intikamcı Noel mesajına ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası isyanında oynadığı role gönderme yaparak Granite Eyaleti seçmenlerine "Kendine yardım etmek için Amerika'yı yerle bir edecek. Her Cumhuriyetçi lider bunu özel olarak söyler. Bunu kamuoyu önünde söyleyen tek kişi benim."

Christie, neden yarışta kaldığını sorgulayan seçmenlere yanıtını sertleştirdi ve GOP'un önde gelen adayını doğrudan karşısına alan tek kişinin kendisi olduğunu savundu.

Yakın zamanda CBS News/YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Granite Eyaleti'ndeki muhtemel GOP önseçim seçmenlerinin %10'u Christie'nin ilk tercihleri olduğunu söylerken, bu oran %44 ile Trump ve %29 ile eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in gerisinde, ancak %11 ile Florida Valisi Ron DeSantis ile başa baş durumda.

Kampanyanın New Hampshire yatırımı, Christie'nin Amerika vizyonunu detaylandıran ve birlik çağrısı yapan "The Choice" adlı Cuma günü yayınlanacak ikinci bir reklamı da içeriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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