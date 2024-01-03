Christian Eriksen sahada kalp krizi geçirdikten sonra futbola nasıl döndü?

Danimarkalı orta saha oyuncusu, ülkesinin Haziran 2021'de Finlandiya'ya karşı oynadığı maçta hayat kurtarıcı bir tedavi gördü ve sonunda hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Sahadaki oyuncular, stadyumdakiler ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Eriksen'in takım arkadaşları hayatta kalma mücadelesini gizlemek için kol kola girerken nefeslerini tuttu.

Bu sahneler Pazartesi gecesi Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin 'in sahada yere yığılmasıyla benzerlikler taşıyordu.

Eriksen gibi Hamlin'in de kalbi durmuştu. Bills'e göre Hamlin'in kalbi sahada yeniden atmaya başladı ve 24 yaşındaki oyuncunun Cincinnati'deki bir hastanede "kritik durumu" devam ediyor.

Buffalo Bills takım antrenörleri, Eriksen'in hayatını kurtaran takım doktorları gibi, Hamlin'e de yere yığılmasından sonraki 10 saniye içinde ulaştılar.

"Ne diyebilirim ki? Ölmüştü," diyor Danimarka takım doktoru Morten Boesen o sırada.

"Kardiyak resüsitasyon yaptık ve kardiyak arrest oldu. Ne kadar yaklaşmıştık? Bilmiyorum."

Eriksen'e daha sonra, düzenli kalp ritmini sağlamak için bir sarsıntı boşaltarak ölümcül kalp durmalarını önlemeyi amaçlayan bir tür kalp pili olan İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) cihazı takıldı ve sevdiği spora inanılmaz bir dönüş yaptı.

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı Euro 2020 maçı, her iki takımın oyuncularının maçı bitirme talebinin ardından aynı akşam geç saatlerde yeniden başlatıldı.

Eriksen sahadan çıktığında bilinci yerindeydi, hatta sedyeyle götürülürken taraftarlara el salladı ve kısa bir süre sonra Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada hastanede uyanık olduğu ve ileri tetkik için beklediği doğrulandı.

Bu Hamlin'in aksine bir durumdu. Arkadaşı ve pazarlama temsilcisi Jordon Rooney Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamada, Hamlin'in ailesinin bir temsilcisinin NFL oyuncusunun Pazartesi gecesi futbol sahasında yere yığılmasının ardından sadece bir kez hayata döndürüldüğünü söylediğini aktardı.

Salı günü Hamlin'in amcası CNN ve ESPN'e Buffalo Bills'in güvenlik oyuncusunun biri sahada diğeri hastanede olmak üzere iki kez hayata döndürüldüğünü söylemişti ancak Rooney amcanın yanlış konuştuğunu söyledi.

"Amcası yeğenini inanılmaz derecede destekliyor ... Bence o sadece iyi haberi paylaşmak için üzerine düşeni yapmak istedi ve sanırım yanlış konuştu," dedi Rooney.

Maça devam etme kararı oyuncular tarafından alınmış olmasına rağmen, Danimarka baş antrenörü Kasper Hjulmand ertesi gün bunun "yanlış karar" olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Gazetecilere verdiği demeçte "Oyuncular için çok zordu" dedi. "En iyi arkadaşlarını kaybedebileceklerini bile bilmiyorlardı.

"Oynamamamız gerektiği ve oyuncuların karar vermesinin yanlış olduğu hissine kapıldım. Dünyanın bu olaya verdiği tepkiden dolayı gerçekten gurur duyuyorum.

"Her şey genellikle parayla ilgilidir ama dün futbolun ne olduğunu gördük - merhamet ve sevgi."

'Hayatta olmanın takdiri'

Bayılmasından sadece 259 gün sonra Eriksen, Brentford'a imza attıktan sonra İngiltere Premier Ligi'ndeki rekabetçi dönüşünü yaptı.

Olay sırasında Eriksen'in sözleşmeli olduğu Serie A kulübü Inter Milan, ICD cihazı çıkarılmadığı sürece İtalya'da oynayamayacağı için orta saha oyuncusunun yurt dışına gitmesine izin verdi.

Eriksen, Brentford'un Şubat 2022'de Newcastle United'a 2-0 yenildiği maçın 52. dakikasında oyuna girmiş ve kahraman gibi karşılanmıştı.

"Eğer sonucu çıkarırsanız, ben mutlu bir adamım. Yaşadıklarımdan sonra geri dönmek harika bir duygu," dedi Eriksen daha sonra.

Brentford'da kısa ama başarılı bir dönem geçirdikten sonra Temmuz 2022'de Manchester United'a transfer olan Eriksen, takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Bu sezon şimdiye kadar 15 lig maçına çıktı ve bir gol attı.

Ardından Kasım 2022'de Eriksen, üçüncü Dünya Kupası'nda Danimarka için oynama hayalini gerçekleştirdi.

30 yaşındaki oyuncu, ülkesi grup aşamasında turnuvaya veda etmeden önce Danimarka'nın Katar 2022'deki üç maçının her dakikasında oynadı.

Turnuva öncesinde konuşan Eriksen, Euro 2020'de yaşadığı olayın hem futbola hem de hayata bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

"Sanırım bu bana... diyelim ki hayatta olmanın ve ailemle birlikte olmanın değerini anlamamı sağladı. Ve sanırım diğer her şey bir kenara itildi," dedi gazetecilere.

"Geri dönme ve daha önce olduğum kişi olma imkanına sahip olmak gerçekten amacımdı. İlk amacım her zaman bir erkek arkadaş ve baba olmaktı.

"Dünya Kupası'nda olmak hala çok özel. Milli takım yeniden bir parçası olduğum için çok mutluyum."

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Kaynak: edition.cnn.com