Christian Eriksen kalp krizinden kurtulduktan sonra Dünya Kupası 'rüyasını' hedefliyor

Eriksen, Danimarka'nın geçtiğimiz Haziran ayında Kopenhag'da Finlandiya ile oynadığı maç sırasında yere yığılmış ve sahada hayat kurtarıcı bir tedavi görmüştü.

Olayın ardından hastanede tedavi gördü ve düzenli kalp ritmini sağlamak için bir sarsıntı boşaltarak ölümcül kalp durmalarını önlemeyi amaçlayan bir tür kalp pili olan İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) cihazı takıldı.

Şimdi ise futbola dönme arzusu söz konusu olduğunda kalbinin "bir engel teşkil etmediğini" söylüyor.

"Hedefim Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak. Oynamak istiyorum. Başından beri zihniyetim buydu," diyor Eriksen Danimarkalı yayıncı DR1'e verdiği röportajda.

"Bu bir hedef, bir hayal. Seçilip seçilmeyeceğim başka bir şey. Ama geri dönmek benim hayalim. Geri dönebileceğimden eminim çünkü kendimi farklı hissetmiyorum. Fiziksel olarak en iyi formuma geri döndüm."

Geçen yılın sonunda Eriksen, Hollanda ekibi Ajax'a katılmadan önce altyapı futbolcusu olarak oynadığı Danimarka kulübü Odense Boldklub'da antrenman yapıyordu.

Oyunculuk kariyerinin geleceği şu anda belirsiz. Defibrilatör takılması nedeniyle İtalyan futbol kuralları gereği İtalya'da oynayamayan 29 yaşındaki oyuncu Aralık ayında eski kulübü Inter Milan ile yollarını ayırdı.

Eriksen, "Hayalim milli takıma yeniden katılmak ve Parken'de (Kopenhag'da) tekrar oynamak ve bunun tek seferlik olduğunu ve bir daha olmayacağını kanıtlamak" dedi.

"Hayatıma devam ettiğimi ve yeniden milli takımda oynayabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Seviyemi değerlendirmek yine teknik direktöre bağlı."

Bu yılki Dünya Kupası Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl Euro 2020'de yarı finale yükselen Danimarka, eleme grubunu lider tamamlayarak Katar 2022'de yer almaya hak kazandı.

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Eriksen, yere yığılmasının ardından ve iyileşme süreci boyunca aldığı destekten çok etkilendiğini söyledi.

"Pek çok insanı etkiledi ve beni ve ailemi haberdar etme ihtiyacı hissettiler. Bu beni çok mutlu etti," diye ekledi.

"Hastanede sürekli daha fazla çiçek aldığımı söylüyorlardı. Bu garipti çünkü insanların çiçek göndermesini beklemiyordum çünkü beş dakikalığına ölmüştüm.

"Oldukça sıra dışıydı ama herkes çok nazikti ve tüm bu iyi dilekleri almak bana çok yardımcı oldu.

"Ve insanlar hala bana yazıyor. Yüz yüze görüştüğüm insanlara teşekkür ettim. Doktorlara, takım arkadaşlarıma ve onların ailelerine bizzat teşekkür ettim.

"Ama binlerce mektup, e-posta ve çiçek gönderen ya da hem İtalya'da hem de Danimarka'da sokakta yanıma gelen tüm taraftarlara, dünyanın dört bir yanından aldığım ve bu süreçte bana yardımcı olan destek için teşekkür ediyorum."

CNN'den Kim Norgaard haberciliğe katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com