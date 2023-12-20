Christian Eriksen iyileşme sürecine başlarken Inter'deki takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi

İtalyan kulübünün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göreChristian Eriksen, Euro 2020'de Danimarka adına oynarken kalp krizi geçirmesinden bu yana ilk kez Inter Milan antrenman sahasına döndü.

Orta saha oyuncusu, ülkesinin 12 Haziran'da Kopenhag'da Finlandiya'ya karşı oynadığı turnuvanın açılış maçı sırasında yere yığılmış ve sahada hayat kurtarıcı bir tedavi görmüştü.

Şimdi İtalya'ya döndü ve İtalyan şampiyonunun Suning Antrenman Merkezi'nde kulüp takım arkadaşlarını ziyaret etti.

"Danimarkalı orta saha oyuncusu kulüp yöneticileri, koç, takım arkadaşları ve tüm personelle bir araya geldi. Eriksen iyi durumda ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak mükemmel durumda" denildi.

"Şimdi Kopenhag'daki Danimarkalı doktorlar tarafından ortaya konan iyileşme programını takip edecek ve klinik takibi de koordine edecek.

"Inter sağlık personeli doğal olarak süreç boyunca bilgilendirilecek ve güncel tutulacaktır."

Reuters, şu anda Eriksen için Milano'da başka bir tıbbi muayenenin planlanmadığını anlıyor.

29 yaşındaki futbolcuya, kalp ritmini düzene sokmak için bir şok vererek ölümcül kalp durmalarını önleyebilen bir tür kalp pili olan İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) cihazı takılmıştı.

Ancak cihaz çıkarılmadığı sürece İtalya'da oynamasına izin verilmeyeceği için futbol kariyerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik bilim komitesi üyesi Francesco Braconaro Temmuz ayında Radio Kiss Kiss'e verdiği demeçte "Eriksen'e İtalya'da oynama izni verilemez" dedi.

"Oyuncunun defibrilatörü çıkarılırsa, dolayısıyla patolojinin çözülebileceği doğrulanırsa, o zaman Inter için oynamaya geri dönebilir."

Eriksen, Ocak 2020'de Tottenham Hotspur'dan Inter'e katıldı ve kulüp için 60 maçta sekiz gol atarak geçen sezon 11 yıl sonra gelen ilk Serie A zaferinde önemli bir rol oynadı.

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Kaynak: edition.cnn.com