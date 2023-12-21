Chris Rock'ın kardeşi Kenny tokatın kendisini 'yediğini' söylüyor

Los Angeles Times'a verdiği röportajda Kenny Rock, kardeşinin Oscar töreninde Will Smith tarafından tokatlanmasıyla ilgili duygularını anlattı.

Kenny Rock Times'a verdiği demeçte "Tekrar tekrar izlemek içimi kemiriyor çünkü sevdiğiniz birinin saldırıya uğradığını görüyorsunuz ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok" dedi. "Videoları her izlediğimde, kafamda tekrar tekrar dönüp duran bir yorum gibi."

"Kardeşim onun için bir tehdit değildi ve o anda ona hiç saygı duymadınız," diye ekledi. "Programı izleyen milyonlarca insanın önünde onu küçümsediniz."

Smith, Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in yakın kesim saç modeli hakkında şaka yapmasının ardından Chris Rock'a vurdu.

Pinkett Smith alopesi nedeniyle saç dökülmesi yaşıyor.

Kenny Rock kardeşinin eşinin sağlık durumundan haberi olmadığını söyledi ve Times'a verdiği demeçte Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Smith'in "King Richard" filmindeki performansıyla kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını geri aldığını görmek istediğini söyledi.

Oscar töreninden günler sonra Akademi Smith hakkında "disiplin soruşturması başlattığını" duyurdu.

Smith daha sonra Akademi'den istifa etti.

Akademi Başkanı David Rubin yaptığı açıklamada , "18 Nisan'da yapılacak bir sonraki yönetim kurulu toplantısından önce, Akademi'nin Davranış Standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bay Smith'e karşı disiplin işlemlerimizi ilerletmeye devam edeceğiz" dedi .

Rock'ın kardeşlerinden bir diğeri olan komedyen Tony Rock da kardeşine destek verdi .

Chris Rock olaydan günler sonra bir komedi şovu sırasında olanları hala "sindirmeye çalıştığını" ve daha sonraki bir tarihte bu konuda konuşmayı planladığını söyledi.

CNN'den Chloe Melas ve Brian Stelter bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com