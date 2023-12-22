Chris Rock beş kez o şeyi yüksek sesle söyledi

Cumartesi günü Rock'ın son özel programı "Selective Outrage" Netflix'te yayınlanacak ilk küresel canlı etkinlik olacak. Özel programın tanıtım fragmanında Rock bir soyunma odasında otururken kapının çalındığı ve "Chris, seni bekliyorlar" anonsunun yapıldığı görülüyor.

Ana etkinliği beklerken, işte Rock'ın en komik olduğu beş an.

'Bigger & Blacker' (1999)

Rock, Columbine katliamından kısa bir süre sonra yayınlanan bu özel programda ırkçılık ve silah kontrolü gibi birçok önemli konuyu ele alıyor.

Ateşli silahlar ve mühimmatın çok erişilebilir olduğundan bahsetti ve bir çözüm önerdi.

Rock, "Eğer bir merminin fiyatı 5,000 dolar olsaydı, artık masum seyirci kalmazdı" dedi.

'Saturday Night Live' programında seçim gecesi skeci (2016)

Rock 1990'dan 1993'e kadar "SNL "de oyuncu olarak yer aldı ve o zamandan bu yana üç kez programın sunuculuğunu yaptı. 2016 yılında Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden hemen sonra Rock, gecenin sunucusu Dave Chappelle ile birlikte bir skeçte sürpriz bir şekilde yer aldı.

İkili skeçte bir seçim gecesi partisine katıldı ve burada bir grup Beyaz konuk başkanlık seçimlerinin sonuçları karşısında ne kadar şok olduklarına dair yorumlar yaptı.

Rock ve Chappelle konukların bu kadar cahil olmalarına çok şaşırdı.

'Late Show with David Letterman' görünümü (2010)

Rock talk show'da birçok kez yer aldı, ancak 2010 'daki bir görünüm öne çıkıyor. O sırada Letterman, bazı kadın çalışanlarla yakın ilişki içinde olduğunu itiraf ettikten sonra kamuya açık bir skandaldan kurtulmaya çalışıyordu. Sunucunun morali bozuktu ve sesi kısılmıştı, bu yüzden Rock ona neden birkaç gün izin almadığını sordu.

"Karın sana hala kızgın, değil mi?" Rock şaka yaptı. "Neden kötü bir kadın için Connecticut'a geri döneyim ki? 'Burada kalıp şovu sesim olmadan da yapabilirim. Seni seviyorum tatlım. Ben de o yollardan geçtim Dave. Yolda hastalanıyorum. Karım bana kızarsa birkaç gösteri eklerim."

Kendi hatalarını kabul ediyor (2018)

"Tamborine" adlı özel programında Rock, Malaak Compton-Rock'tan boşanması hakkında gerçekleri dile getirdi ve setinde "İyi bir koca değildim" itirafında bulundu.

Nedenini açıklamaya devam etti.

"Bir ilişkiniz olduğunda, bir gruptasınızdır," dedi Rock. "Ve bir grupta olduğunuzda, grupta oynadığınız roller vardır. Bazen vokal yaparsınız, bazen de tef çalarsınız. Ve eğer tef çalıyorsanız, doğru çalın ... çünkü kimse çılgın bir tefçi görmek istemez."

O.J. Simpson (1996)

Rock'ın 1996'daki özel programı "Bring the Pain" onu şöhrete taşıdı.

O.J. Simpson davası hakkında konuştu.

Rock, Simpson'ın beraat etmesiyle ilgili olarak "Siyahlar çok mutlu, Beyazlar çok kızgın" dedi. "M*A*S*H'i yayından kaldırdıklarından beri beyazları bu kadar kızgın görmemiştim."

"O şey şöhretle ilgiliydi. Eğer O.J. ünlü olmasaydı, şu anda hapiste olurdu," dedi Rock. "Eğer O.J. otobüs kullansaydı, O.J. bile olmazdı, Otobüs Sürücüsü Katil Orenthal olurdu."

Chris Rock "Selective Outrage" 4 Mart saat 22:00'de Netflix'te yayınlanıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com