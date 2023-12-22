Chris Pine, Harry Styles'ın Venedik Film Festivali'nde kendisine tükürmediğini söyledi

Eylül 2022'de yaşanan tartışmadan aylar sonra Pine nihayet bu tartışmaya son noktayı koymak üzere söz aldı.

Pine, Çarşamba günü yayınlanan bir röportajda Esquire 'a "Harry bana tükürmedi" dedi. Styles'ın "çok, çok nazik bir adam" olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Pine görüntüleri izlediğini söyledi ve "gerçekten de Harry bana tükürüyormuş gibi görünüyor" itirafında bulundu.

"Star Trek" oyuncusu gerçekte ne olduğuna açıklık getirmeye devam etti ve Styles'ın Pine'a doğru eğilerek "Bu sadece kelimeler, değil mi?" dediğini açıkladı. Pine'a göre bu yorum, "Don't Worry Darling" oyuncularının o sırada Venedik'te bulunma amaçları olan filmi tanıtırken medyayla etkileşime girme konusunda birbirleriyle yaptıkları "küçük bir şakadan" kaynaklanıyordu.

Pine olayla ilgili ilk kez doğrudan açıklama yaparken, aktörün temsilcisi daha önce Pine ve Styles arasında kötü bir şey yaşandığını reddeden bir açıklama yayınlamıştı.

"Don't Worry Darling "in yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Olivia Wilde, haftalar sonra Stephen Colbert 'e Harry'nin "Chris'e tükürmediğini" söyleyerek bu düşünceyi yineledi.

Viral videonun "insanların bulabildikleri her yerde drama arayacaklarına dair mükemmel bir örnek" olduğunu da sözlerine ekleyen Colbert, bu sözleriyle filmin yapımı ve ardından tanıtımı sırasında ortaya çıkan pek çok dedikoduya da gönderme yapmış oldu.

Styles'ın kendisi bile konserlerinden birinde olayla ilgili şaka yaptı.

Görünüşe göre artık endişelenmeye gerek yok, hayatım. Styles ve Pine arasında her şey yolunda.

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Kaynak: edition.cnn.com