Chris Paul'ün ustalık sınıfı Phoenix Suns'ı NBA playofflarında 2-0 öne geçirdi

Cuma günü 37 yaşına basacak olan Paul, 28 sayı, altı ribaunt ve sekiz asistle Suns'ı Batı Konferansı yedili playoff serisinde 129-109'luk galibiyete taşıdı.

Dördüncü çeyreğe girilirken Suns sadece altı sayı farkla 89-83 önde olduğu için maçın başa baş geçmesi muhtemel görünüyordu ancak Phoenix son periyotta 14'ü Paul'den olmak üzere 40 sayı atarak maçı rahat bir galibiyete çevirdi.

Takımının en yüksek 30 sayısına ulaşan Suns guardı Devin Booker, Paul'un uzun ömürlülüğü sorulduğunda gazetecilere "Siz de bana aynı şeyi izlediğinizi söylüyorsunuz," dedi.

"Her gördüğümüzde bizi etkiliyor ama şaşırtmıyor. Bu sadece kazanma arzusu."

Suns Dallas deplasmanına 2-0 önde gidiyor ve Paul'ün skor üretmeye devam etmesini umuyor. Ancak 36 yaşındaki oyuncu ayaklarını yere sağlam basıyor.

Paul gazetecilere verdiği demeçte "Sadece çalışmaya odaklanmalısınız," diyerek en üst seviyede oynamaya devam etme yeteneğini açıkladı. "Her şey çalışmaya geri dönüyor.

"Oyunu aldatamazsınız. Güç ve kondisyona ihtiyacınız var, antrenman yapmalısınız, dinlenmelisiniz, şut atmalısınız.

"Bunu yaptığınızda, sonuçlarla yaşarsınız."

Dallas'ın yıldızı Luka Doncic 22'de 13 şut isabetiyle 35 sayı, beş ribaund ve yedi asistle takımını maçın içinde tutmak için elinden geleni yaptı ama Mavs'in uysal takımından başka bir şey gelmeyince koç Jason Kidd takımının geri kalanından daha fazlasını istedi.

"Harika bir maç çıkardı ama başka kimse bunu gösteremedi. Diğer oyuncuların daha iyi şut atmasını sağlamalıyız," dedi Kidd maç sonrası. "Sadece onun her gece 30 sayı atmasıyla kazanamayız - yılın bu zamanında olmaz. Ligin en iyi takımıyla oynuyoruz, bu yüzden diğer oyuncuları da devreye sokmalıyız."

3. Maç Cuma günü Dallas'ta oynanacak.

Heat Sixers karşısında 2-0 öne geçti

Bu arada Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Çarşamba günü Philadelphia 76ers'ı 119-103 yenerek playoff liderliğini 2-0'a taşıdı.

Bam Adebayo ve Jimmy Butler sırasıyla 23 ve 22 sayı atarak rakiplerine çok fazla sayı şansı tanıdılar.

Philadelphia, MVP adayı Joel Embiid'in Toronto Raptors karşısında geçirdiği yüz kırığı ve beyin sarsıntısından dönerek sezon sonrası umutlarını yeniden yeşertmesini umuyor.

Ancak Çarşamba günkü yenilginin ardından Sivers koçu Doc Rivers, Embiid'in 3. maça yetişip yetişmeyeceğinden hala emin olmadığını söyledi.

"Geçmesi gereken çok fazla aşama var ve şu anda hiçbirini tamamladığını düşünmüyorum. O yüzden bekleyip göreceğiz," dedi gazetecilere.

Philadelphia Cuma günü 3. Maça ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com