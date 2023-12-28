Chris Paul'ün ailesinin karıştığı taraftar olayı Mavericks'in Suns karşısında aldığı 4. maça gölge düşürdü

Maça Suns guardı Chris Paul'un ailesinin karıştığı bir olay gölge düşürdü: ESPN muhabiri Dave McMenamin'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığına göre Mavs taraftarları Paul'un annesine dokundu ve Paul'un çocuklarının önünde eşini itti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mavericks forması giyen bir taraftar binadan dışarı çıkarılırken, öfkeli Paul "Hey! Hey! Hey! Sonra görüşürüz!" diye bağırıyor. Sonra görüşürüz!" Paul'ün ailesine fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen taraftarın kim olduğu net değil.

Maçtan sonra Paul'e muhabirler tarafından olayla ilgili soru sorulmadı ancak "Taraftarlara bir şeyler söyledikleri için oyunculara ceza vermek istiyorsunuz ama taraftarlar ailelerimize ellerini sürebiliyor....f**k bu!!!" şeklinde bir tweet attı.

Mavericks CNN'e yaptığı açıklamada, "Dallas Mavericks bir taraftar ile Chris Paul'un ailesi arasında yaşanan olaydan haberdardır. Bu kabul edilemez bir davranıştı ve tolere edilmeyecektir. Mavericks, American Airlines Center ile birlikte taraftarı hızlı bir şekilde bugünkü maçtan çıkarmıştır."

Sahada Paul sezon sonrası kariyerinde ilk kez sayıdan çok faul yaptı ve maçı altı faul ve beş sayıyla tamamlayarak 2018'den bu yana ilk kez faul yaptı.

ESPN'e göre Paul, "Kendimi [hakemlere] bunu yapma imkanı verecek durumlara sokamam," dedi. "Sadece kendime bakmalı ve nasıl daha iyi olabileceğimi bulmalıyım."

Sonuç olarak Suns dördüncü çeyreğin başlarında Paul'den yoksundu ve Mavs - Luka Doncic'in 26 sayı, yedi ribaunt ve 11 asistlik performansının önderliğinde - onun yokluğundan faydalandı.

Doncic şehir merkezinden sadece 10'da 1 atsa da takımının geri kalanı bunu telafi etti ve Suns üç sayı çizgisinin gerisinden 34'te 19 atarken Suns sadece 25'te 9 atabildi.

Dorian Finney-Smith kariyerinin en yüksek playoff sayısı olan 24 sayının yanı sıra sekiz ribauntla Mavs'e katkıda bulundu ve dördüncü çeyreğin ortasında arka arkaya üçlükler attı.

"Beş üçlük attığımda Luka bana 'Birazdan daha atacaksın' dedi" diyen Finney-Smith, dokuz üçlükle Dallas'ın playoff rekorunun bir eksiğini tamamladı. "LD size daha fazla üçlük atacağınızı söylediğinde, ben de atacağımı düşündüm."

Batı Konferansı yarı finallerinin 1. ve 2. Maçlarında Suns tarafından havaya uçurulduktan sonra toparlanan Mavs'in geri dönüşü dikkat çekici oldu.

Devin Booker 35 sayı ve yedi asistle Suns'a liderlik ettiği maçın ardından basına yaptığı açıklamada "Bunun bir seri olduğunu ve playoffların bir nedeni olduğunu anlıyoruz" dedi.

"NBA'deki en iyi takımlar burada ve kimse kaybetmek istemiyor. Bu yüzden tüm bunları kabullenip, bu maça doğru zihniyetle çıkıyoruz. Eğer sürekli son birkaç maç için endişelenirsek, bence dezavantajlı duruma düşeriz."

5. maç Salı günü Phoenix'te oynanacak.

76ers seriyi 2-2'ye getirdi

Bu arada Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers, Jimmy Butler'ın 40 sayılık performansının üstesinden gelerek Pazar gecesi Philadelphia'da Miami Heat'i 116-108 mağlup etti ve playoff serisini 2-2'ye getirdi.

MVP adayı Joel Embiid 'in ilk iki maçta orbital kırığı ve başparmak bağındaki yırtık nedeniyle kenara gelmesiyle Sixers yedi maçlık seride 0-2 geriye düşmüştü.

Ancak Embiid'in koruyucu bir yüz maskesiyle geri dönmesi Philly'nin canlanmasına yardımcı oldu. Kamerunlu oyuncu 24 sayı ve 11 ribauntla oynarken, James Harden 31 sayı, yedi ribaunt, dokuz asist ve 10'da 6 şut isabetiyle serideki en iyi maçını oynadı.

Sixers baş antrenörü Doc Rivers maçtan sonra "James Jamesliğini yaptı," dedi. "Bu gece büyük bir maç çıkaracağını hissediyordum. Bunu hissedebiliyorsunuz."

76ers ilk yarı boyunca sahadan neredeyse %64 ile şut atarak molaya sekiz sayılık bir farkla önde girdi.

Ancak Philly, Miami'nin 24 sayıya dönüştürdüğü 16 top kaybı yaptığı için öne geçemedi.

Butler skor yükünü sırtlayarak Heat'i oyunda tutmak için elinden geleni yaptı ancak takımın geri kalanı çok az yardım ettiği için bu Miami için yeterli olmadı.

Butler maçtan sonra gazetecilere "Savunma odaklı bir takım olmaya geri dönmeliyiz" dedi. "Geri dönüp herkes gibi izlemeliyim ve herkesi nasıl dahil edebileceğimi ve herkesi nasıl rahat ettirebileceğimi görmeliyim."

Heat'te guard Kyle Lowry'nin sol diz ardı kirişini yeniden sakatlaması işleri daha da zorlaştırdı ve Lowry'nin 5. maçta oynaması şüpheli hale geldi.

Heat, Salı günü Miami'de oynanacak 5. Maç için hücum ve savunma oyunlarını düzene sokmayı umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com