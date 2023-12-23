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Chris Paisley ilk Avrupa Turu şampiyonluğunu kazandı... eşinin yardımıyla

Chris Paisley ilk Avrupa Turu şampiyonluğunu kazandı

Karısı caddy idi.

Paisley 192,578$'lık birincilik ödülünü kazandı

İngiliz oyuncunun düzenli çanta taşıyıcısı uzun bir tatile çıkınca, eşi son dakikada yardım elini uzatmak için devreye girdi.

Paisley'nin "golf hakkında pek bir şey bilmediğini" itiraf ettiği Keri, Güney Afrika Açık Şampiyonası'nda yarışan kocası için ilk kez taşıyıcılık yapıyordu.

Son gün ev sahibi favori Branden Grace'in nefesini ensesinde hisseden ve kısa süreliğine liderliği ele geçiren Paisley, kusursuz bir dördüncü tur performansı sergilerken eşinin sakinleştirici etkisini övdü.

Paisley gazetecilere verdiği demeçte, "Golf hakkında çok fazla şey bilmiyor ama beni çok iyi tanıyor ve ne zaman normalden biraz daha hızlı gittiğimi ya da biraz sıkıştığımı anlıyor" dedi.

"O yanımdayken son fairway'e çıkmak inanılmazdı. Bir adım bile yanlış atmadı. İlk kez caddi'lik yapıyor ve ona ne kadar teşekkür etsem azdır.

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"Her zamanki caddy'm biraz sopa yiyor ama bu hafta ve genel olarak hayatta ne kadar iyi bir iş çıkardığını yeterince söyleyemem."

Sahadaki en yüksek sıralamaya sahip oyuncu olan dünya 30 numarası Grace'e tezahürat yapan partizan kalabalığa rağmen Paisley soğukkanlılığını koruyarak 66 vuruşluk final turunda altı birdie ile zaferi garantiledi.

Turnuvaya dünya 286'ncısı olarak katılan 31 yaşındaki oyuncu, 192,578$'lık birincilik ödülünü kazanmasının ardından kariyerinin en yüksek sıralaması olan 121'inciliğe yükselecek.

Paisley'in son turnuva zaferi 2012 yılında, vatandaşı Francis McGuirk'e karşı iki atış farkla English Challenge'ı kazanmasıyla gelmişti.

Tura Paisley'nin bir vuruş gerisinde başlayan Grace, birdie-eagle ile erken bir liderlik elde etti, ancak altıncı vuruşta çift bogey ve 12. vuruşta bogey yapması Güney Afrikalı'nın kendisine yapacak çok şey bıraktığı anlamına geliyordu.

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Paisely zaferiyle ilgili olarak "Hala inanamıyorum," dedi. "Branden'a karşı, kendi ülkesinde, seyircilerin neredeyse tamamı onun tarafındayken başa baş mücadele etmek zordu ama ben harika oynadım.

"Kendimi kaybederek oynadım. Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi oynayabileceğimi bile düşünmüyordum ve böylesine harika bir yerde zirveye çıkmak inanılmaz."

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Kaynak: edition.cnn.com