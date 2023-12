Chris Harrison 'Bachelor' serisinden ayrıldığı için 'minnettar'

"The Bachelorette" mezunu Jason Tartick'in sunduğu " Trading Secrets" podcast'inin son bölümünde Harrison, franchise'a dahil olmanın nasıl bir şey olduğuna değindi.

"Bunu hala hayatımdaki bir lütuf olarak görüyorum. İlk başta zordu, açıkçası, her şey hakkında harika hissettiğim yer hemen değildi çünkü yaşadığım şey çalkantılıydı," dedi Harrison. "Kimsenin başına gelmesini istemem."

Şubat 2021'de sunucu ve yapımcının, 2018'de antebellum plantasyon temalı bir kardeşlik derneği balosunda çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından eleştirilen "Bachelor" yarışmacısı Rachael Kirkconnell'i alenen savunduktan sonra sunuculuk görevinden çekileceği açıklandı.

Harrison o sırada bir Instagram paylaşımında "The Bachelor'ın bu tarihi sezonu benim hatalarımla gölgelenmemeli ya da eylemlerimle küçümsenmemeli" dedi. "Bu amaçla Warner Bros. ve ABC ile görüştüm ve bir süreliğine kenara çekileceğim ve After the Final Rose özel bölümüne katılmayacağım."

Aylar sonra, temelli ayrılacağı duyuruldu.

Harrison bu hafta podcast sırasında tüm bu deneyimin "en kötü düşmanımın asla yaşamaması için Tanrı'ya dua ettiğim bir şey" olduğunu söyledi.

"Ancak, bununla birlikte, kendimi çok zehirli bir durum haline gelen şeyden uzaklaştırmam gerektiğini biliyordum" diye ekledi. "Ve yaptım ve bu çok zor bir durumdu."

Eski futbolcu ve 5. Sezon "Bachelor" Jesse Palmer sunuculuğu devraldı.

