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Chris Evert Roger Federer'in ABD Açık'ı kazanma ihtimalinin neden düşük olduğunu anlatıyor

Federer altıncı Amerika Açık şampiyonluğu için 5-4 favori

Ancak Evert, New York sıcağının çok fazla olabileceğini söylüyor

"Rafa Nadal şu anda avucunu yalıyor"

Bu sezon iki majör şampiyonluğu bulunan İsviçreli yıldız, son zamanlarda yaşadığı sırt problemleri nedeniyle New York'ta bunu tekrar başarabilir mi?

18 kez grand slam şampiyonu olan Chris Evert böyle düşünmüyor.

CNN'e konuşan Evert, "Roger Federer Amerika Açık'ı kazanırsa çok şaşırırım," dedi.

"Çok yetenekli, bunu biliyoruz ama o bir şutör ve bence Amerika Açık'ta şutör olmaktan çok daha fazlasıyla mücadele edeceksiniz."

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Isı

Yılın bu zamanında New York'taki bunaltıcı koşullar, bu ayın başında 36 yaşına basan İsviçreli için çok fazla olabilir.

ABD Açık'ta en son 2015 yılında oynamış ve finalde Sırbistan'ın eski birincisi Novak Djokovic'e kaybetmişti.

Federer geçen yılki turnuvayı kaçırdı çünkü o sezon başında geçirdiği ameliyattan sonra dizinin iyileşmesi için altı ay izin almıştı. Sezon başında Avustralya Açık'ı ve Temmuz ayında Wimbledon'ı kazanarak kariyerindeki en uzun sakatlık arasını telafi etti.

1975-1982 yılları arasında altı kez Amerika Açık'ı kazanan ve 1989'da 35 yaşında emekli olan Evert, "Şimdi sezonun sıcak bölümüne, yılın sıcak bölümüne gidiyoruz," dedi.

Evert geçen ay verdiği bir röportajda "Deposunda bir şey kaldı mı?" diye sordu.

"O uzun beş setlik maçlar, arka arkaya iki, üç, dört beş setlik maç oynayabilir mi? Bu tamamen farklı bir manzara ve bence Rafa Nadal gibi biri şu anda ikinci grand slam'i almak için can atıyor."

Avustralya Açık finalinde Federer'e kaybeden Nadal, Haziran ayında Paris'teki Roland Garros'ta onuncu Fransa Açık şampiyonluğuna ulaştı.

İspanyol tenisçi bu hafta yeniden erkekler tenisinin zirvesine yerleşti ve 2010 ve 2013'te şampiyonluk kazandığı Flushing Meadows'ta en iyi seribaşı olacak.

Kötü sırt

Üçüncü sıradaki Federer, 2004-2008 yılları arasında beş yıl üst üste kazandığı yılın son büyük turnuvası Amerika Açık'tan önce sadece bir müsabaka oynadı.

Montreal Masters'ta 13 Ağustos'ta finale kadar yükselen genç Alman yıldız Alexander Zverev'e düz setlerde kaybetti.

Bu yenilginin ardından Federer Cincinnati'deki Western & Southern Open turnuvasından çekildi ve yaptığı açıklamada Kanada'da sırtını "incittiğini" ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Son şampiyon İsviçreli Stan Wawrinka ve Djokovic'in sakatlıkları nedeniyle turnuvaya katılamaması nedeniyle İsviçreli oyuncu, Birleşik Krallık bahis şirketi William Hill'de Amerika Açık'ı kazanmak için 5-4 favori konumunda.

Bu da 4 dolarlık başarılı bir bahsin 5 dolar artı orijinal bahis getireceği anlamına geliyor. Nadal 9-4 ile ikinci sırada yer alırken, onu 5-1 ile eski şampiyon Britanyalı Andy Murray ve 8-1 ile Zverev takip ediyor.

'Şaka gibi'

Temmuz ayında All England Club'da Hırvat Marin Cilic'i yenerek beş yıl sonra ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde ettikten kısa bir süre sonra, 19 kez büyük şampiyon olan Federer CNN'e bu sezon üçüncü grand slam şampiyonluğunu kazanmanın "şaka gibi" olacağını söyledi.

"Formda kalırsam Amerika Açık'ta başarılı olma şansım olduğunu biliyorum ama kazanmak? Evet, bir aşamada gerçekçi olmam gerektiğini hissediyorum" dedi Federer.

"Artık 25 yaşında değilim. Bir yıl içinde üç slam kazanabileceğimden emin değilim. İki tane kazanmak zaten oldukça çılgınca ve benim için yeterince iyi" dedi.

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Başka bir hayat

Son slam şampiyonluğunu 31 yaşında kazanan ve şu anda ESPN'de yayıncı olarak çalışan, aynı zamanda Florida'da kendi tenis akademisini yöneten Evert, Federer'in yıldızlarla dolu sezonundan çok etkilendi.

"Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü Roger Federer öyle bir oyuncu ki, mağlubiyetleri sırtından atıyor," diyor Evert.

"Tenise bakış açısı nedeniyle yeterince duygusal enerjisi var, dört çocuğu ve bir karısı var, yani onu tenisin baskısından uzaklaştıracak başka bir hayatı var.

"O bir şutör, öğütücü değil, örneğin bir Nadal gibi günde beş, altı saat top peşinde koşarak antrenman yapmasına gerek yok."

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Kaynak: edition.cnn.com