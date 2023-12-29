Choi Xooang'ın heykelleri insan formunun sınırlarını test ediyor

Seul doğumlu Güney Koreli'nin şöyle demesi pek de şaşırtıcı değil: "Eğer biri benim çalışmalarımı izlerken fiziksel ya da zihinsel olarak rahatsızlık hissediyorsa, işe yaradığını söyleyebilirim."

Choi'nin çalışmalarındaki ince ayrıntılar ve çoğu zaman grotesk tarzı, Güney Kore'nin giderek çeşitlenen çağdaş sanat ortamında öne çıkmasına yardımcı oldu. Ancak Mayıs ayında, şu anda altı aylık bir misafir sanatçı programını tamamlamakta olduğu New York Doosan Gallery'de bir sergi açarak uluslararası alanda daha fazla ilerleme kaydedecek.

2012 tarihli " Kore Çağdaş Sanatı" kitabının yazarı Miki Wick Kim, "Çalışmalarında ince bir işçilik, zarif bir işleme var" diyor. "Ve tabii ki iyi bir sanat eseri pek çok farklı şeyin bir araya gelmesinden oluşur - sadece elle tutulur muhteşem bir yüzey olamaz, bir bağlamı ve ilgisi olması gerekir."

Siyasi kökler

Seul Ulusal Üniversitesi'nde heykel eğitimi alan ve ilk sergisini 2002'de açan Choi'nin eserleri sık sık ülkesinin siyasi tarihiyle ilişkilendirildi.

Güney Kore 1987'de demokrasiye geçtiğinden beri dramatik bir şekilde değişti, ancak otokratik yönetimin hayaletleri Choi'nin işlerine de yansıyor.

Choi, "Sanki halkın bayrak taşıyıcısıymışım gibi [sanatımla] doğrudan bir şey söylemeye çalışmıyorum," diyor. "Daha çok topluma ve bu belirsiz durumda yaşayan halka sorular yöneltmek için çalışıyorum."

En çarpıcı politik eserlerinden biri olan "The One", sırtlarındaki derileri birbirine dikilmiş traşlı bir çifti tasvir ediyor.

Choi, "İnsanlar çiftler hakkında olumlu düşünme eğiliminde, toplumun 'bir' olması gerektiği söyleniyor, neredeyse propaganda gibi" diyor.

"Eğer bu zorla, bir olmamız gerektiğini söyleyerek yapılırsa, talihsizlik olmaz mı? Birbirine dikilmiş olmanın acı verdiğini gösterdim."

Güney Kore'nin sağlıklı sanat okulları ağı, ülkede gelişen bir çağdaş sanat ortamına katkıda bulundu ve Choi Jeongmoon'un ışık enstalasyonları, Jung Lee 'nin fotoğraf çalışmaları ve Choi'nin heykelleri gibi tarzların hepsi birbirine karıştı.

Choi, Seul'deki stüdyosunu liseden beri arkadaşı olan ünlü piyano sanatçısı Minsoo Sohn ile paylaşarak diğer sanatsal güçlerden de ilham alıyor.

Choi, Sohn için "Ben 408 numaralı odada yaşıyordum; o ise benim üstümdeki 508 numaralı odada yaşıyordu" diyor.

"Ben çalışırken piyano çalardı, bu yüzden onu dinlerken çizim yaptığım anılarım var. Şimdi, 20 yıl sonra, aynı şey."

Yanlış yorumlama

Tamamlanması genellikle iki ila beş ay süren heykelleri, dikilmiş derileri, hayvan kafaları ve acı dolu ifadeleriyle sık sık korku filmleriyle karşılaştırılıyor.

Ancak Choi bu tür filmlerden etkilenmediğinde ısrar ediyor.

En iyi bilinen eserlerinden biri olan "Kanat "ın, bir dizi kanada dönüşen kesik ellerine rağmen şok etmek için tasarlanmadığını söylüyor.

"Ellerin ifadelerini aktarmak için çalıştım: Kesilmiş ceset elleri gibi görünmesini [sağlamaya] çalışmak yerine, güç veren, birbirini destekleyen" diyor.

Yanlış yorumlama bir yana, Choi'nin daha büyük sorunu, ilk kez 2010 yılında Seul'de sergilenen " Asperger Adacığı" serisi için Asperger sendromlu insanları istismar ettiği yönündeki geçmiş suçlamalar.

Choi, "Birisi bu yüzden beni dava edeceğini söyledi... [çünkü] onları grotesk bir şekilde sunarak onlara hakaret etmişim. onu ikna etmem çok zamanımı aldı" diyor.

"Ben sadece 'Asperger' ismini ödünç alıyordum çünkü bu iki anlamı olan bir kelime: iletişimde sorun yaşamak ama aynı zamanda çok özel olmak" diye ekliyor.

Bugünlerde Choi'ye yönelik övgülerin kınamalardan daha fazla olduğu görülüyor ve Kim, New York'taki sergisinin bu durumu pekiştireceğine ve Kore sanatına yönelik uluslararası takdirin artmasına katkıda bulunacağına inanıyor.

"Çok sayıda harika Koreli çağdaş sanatçı var," diyor. "Uluslararası alanda yeterince temsil edilmiyor... ama giderek daha da iyi oluyor."

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Kaynak: edition.cnn.com