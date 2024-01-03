Chicago'nun bazı banliyölerinde Teksas'tan planlanmamış göçmen otobüsü seferlerinin sınırlandırılması için oylama yapıldı

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Chicago'nun bazı banliyölerinin liderleri, otobüslerin kendi belediyelerinde haber vermeksizin göçmenleri bırakmasını kısıtlamak için oy kullanırken, New Jersey 'deki yetkililer, New York'a gelenlerin akınını engellemeyi amaçlayan yeni kurallardan kaçmak için eyaletlerindeki geçiş noktalarını kullanan otobüslerle nasıl başa çıkacaklarını bulmaya çalışıyor.

Teksas 'tan gelen ve binlerce göçmen bırakan "haydut otobüsler" nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan New York ve Chicago belediye başkanları, Denver ile birlikte, otobüs işletmecilerinin el koyma, para cezası ve hatta hapis cezası tehdidi altında varışları koordine etmelerini isteyerek bu akını yavaşlatmaya çalıştı.

Ancak New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın başdanışmanı Lisa Zornberg Salı günü yaptığı açıklamada, New York'un göçmenlerin ne zaman ve nerede indirilebileceğini sınırlayan ve sığınmacıların gelişinin önceden yazılı olarak bildirilmesini zorunlu kılan kararnamesinden bu yana geçen bir hafta içinde "Teksas'tan tek bir otobüs bile buna uymadı" dedi.

Şimdi, New York ve Chicago'nun banliyöleri göçmenlerin kendi toplumlarına bırakıldığını görüyor ve kaynaklarını zorluyor.

Vali Greg Abbott'un ofisi tarafından Cuma günü açıklanan rakamlara göre, Teksas'ın Cumhuriyetçi valisinin talimatıyla, Lone Star eyaleti Nisan 2022 'den bu yana 90.000'den fazla göçmeni New York, Chicago, Philadelphia, Denver, Los Angeles ve Washington DC dahil olmak üzere Demokratlar tarafından yönetilen "kutsal şehirlere" taşıdı.

CNN ile paylaşılan ön İç Güvenlik istatistiklerine göre, sınır yetkilileri sadece Aralık ayında ABD-Meksika sınırında 225.000'den fazla göçmenle karşılaştı ve bu rakam 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık toplamı işaret ediyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, "Sınırdaki karşılaşma sayılarının dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi. "Geçen yıl boyunca karşılaşmaların arttığı ve azaldığı dönemler gördük."

Chicago banliyöleri kendi yönetmeliklerini geçiriyor

Chicago yetkilileri, son günlerde Chicago banliyölerindeki milletvekillerinin, ülkenin en kalabalık üçüncü kentinde göçmenlerin indirilmesini kolaylaştırmayı ve otobüslerin yeni gelenleri "trafiğin ortasında, rastgele sokak köşelerinde ve O'Hare Uluslararası Havaalanı'nda" bırakmasını engellemeyi amaçlayan otobüs yönetmeliğine benzer yeni yasaları onayladığını söyledi.

Abbott'un ofisinin Cuma günkü rakamlarına göre Teksas, Ağustos 2022'den bu yana Chicago'ya 28.000 'den fazla sığınmacı gönderdi.

Joliet Meclis Üyesi Jan Quillman, kentinde oybirliğiyle kabul edilen kararnameyle ilgili olarak "Bu zor bir karardı, çünkü umursamıyormuş gibi görünmek istemiyoruz, ancak ilerlememiz ve tüm bunları ele almamız gerekiyor" dedi.

Köy Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Cauley Jr. Salı günü yaptığı açıklamada, Noel'den üç gün önce Hinsdale köyünün "Hinsdale'den Chicago'ya giden trene binebilmek için Hinsdale'in ana tren istasyonunda ya da yakınında indirilen Teksaslı göçmenlerden habersiz otobüsler almaya başladığını" söyledi.

Bu tür önlemleri halihazırda almış olan banliyö topluluklarının, göçmen otobüslerinin kasabalarını aktarma noktası olarak kullanmalarını engellemede başarılı olduklarını da sözlerine ekledi. Cauley, "Otobüs dolusu göçmenin bu banliyölere akını durdu," dedi. "Otobüsler daha sonra yönetmelikleri olmayan banliyölere gidiyor."

Chicago banliyölerinde kabul edilen önlemlerin çoğu, tek yönlü insan taşıyan "planlanmamış şehirlerarası otobüs servisi" için beş gün önceden haber verilmesini gerektiriyor.

Hinsdale'de yönetmeliği ihlal etmenin cezası her yolcu için 750 dolar para cezasıdır ve otobüslere el konulabilir. Belediye Başkanı Ben Dietz, Chicago'nun güneyindeki Wilmington'un da Salı günü benzer bir yönetmeliği kabul ettiğini söyledi.

Chicago banliyölerinin liderleri, göçmenlerin tren istasyonlarına gelişiyle ilgili bilinen bir kamu güvenliği vakası olmadığını söylese de Joliet yetkilileri, bölge sakinlerini göçmenleri bıraktığını düşündükleri otobüsleri ihbar etmeye teşvik etti.

Joliet Belediye Başkanı Terry D'Arcy Salı günkü toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu yapıyor gibi görünen bir otobüs gören olursa 911'i aramasını tavsiye ediyoruz" dedi. "Görevlilerimiz bu durumla nasıl başa çıkacaklarını çok iyi biliyorlar."

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Kaynak: edition.cnn.com