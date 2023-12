Chicago'da şu anda nerede yemek yenir?

İnanılmaz mahalle mekanları, türünün tek örneği üst düzey yemek deneyimleri ve klasik eski usul ikramların bir karışımı ile Chicago, her bir gezgin için mükemmel bir yemek güzergahına sahiptir.

Ancak bu da sorunun bir parçası. Şu anda Chicago'da o kadar çok harika şey oluyor ki, bunların arasında gezinmek ve birçok taklitçi veya takılanlardan biri yerine gerçek bir anlaşma yaptığınızdan emin olmak gerçekten acı verici olabilir.

İşte ünlü şeflerden yol kenarındaki stantlara kadar Chicago'nun en iyileri için rehberiniz.

TV'de görüldüğü gibi

Chicago kesinlikle medyanın ilgi odağı haline geldi. Yeni taç giymiş bir Demir Şef'ten yemek yemek istiyorsanız, Stephanie Izard'ın Girl and the Goat veya Duck Duck Goat gibi mekanlarından birine gidin (ancak son dakika rezervasyonu arıyorsanız, daha rahat Little Goat Diner'da bir ayak uzunluğunda keçi burger sipariş etmeniz daha iyi olacaktır).

Meksika'nın büyüsünü Rick Bayless aracılığıyla deneyimlemek ister misiniz? En yeni restoranı Leña Brava, West Loop'ta dev bir odun ateşi ızgarasında Baja esintili tabakları sıcak sıcak servis ediyor.

Ya da Top Chef hayranıysanız, 9. Sezon finalisti Beverly Kim'in şehirdeki tüm eleştirmenleri hayran bırakan Kore lezzetlerinin ilham verici bir karışımını yarattığı Parachute var.

Izard'ın Iron Chef unvanı için son rakibi (ve aynı zamanda Top Chef finalisti) şef Sarah Grueneberg, Monteverde'de her yerde en iyisi olan ev yapımı makarna yemekleri sunuyor.

Mahallelerin en iyileri

Chicago bir mahalleler şehri olarak bilinir ve buna bağlı olarak her mahallede genellikle harika bir restoran bulunur: Sadece nereye bakacağınızı bilmeniz gerekir.

Eğer şehir merkezinden dışarı çıkmıyorsanız, harika yemekleri kaçırıyorsunuz demektir.

Gold Coast'a mı gidiyorsunuz? 3 Arts Club Café, ışıltılı dev avizeler ve fıskiyelerle tamamlanmış, yükselen bir masal diyarıdır.

Logan Meydanı mı? Eski Chicago'yu andıran karanlık bir bar olan Billy Sunday, şehirdeki en iyi viski ve amaro seçeneklerine sahiptir ve harika bar atıştırmalıkları sunar.

Lincoln Park'ta mı dolaşıyorsunuz? Boka, muhteşem bir yemek odası ve mutfak rock yıldızı Lee Wolen'in sizi uçuracak menüsüyle arkanızda (kızarmış tavuk alın ve hayır, şaka yapmıyoruz).

Ravenswood, Spacca Napoli'de Chicago'nun en iyi pizzalarından bazılarına - hayır, o tür değil, kağıt inceliğinde İtalyan türü - ev sahipliği yapmaktadır.

Eğer kendinizi hipsterlarla dolu Wicker Park'ta bulursanız, Taxim modern Yunan esintili yemekler (yoğurt soslu ve pazı turşulu şişte kavrulmuş ördek, karahindiba yeşillikleri ile aşırı kavrulmuş bütün Ege levreği) sunmaktadır.

Düşene kadar brunch

Michelin yıldızlı bira fabrikası Band of Bohemia'da rezervasyon yaptırmak zor olabilir, ancak mahalle sakinleri işin sırrını biliyor: Cumartesi ve Pazar sabahları servis ettikleri brunch'a gidin, nadiren bekleme oluyor. Oolong çayı ile yapılmış bir bagel alın, üzerine malt ile kürlenmiş somon koyun ve akçaağaçlı özel kalın kesim pastırma siparişi ile eşleştirin.

Chicago'da o kadar çok harika brunch mekânı var ki, nadiren sırada beklemeniz ya da rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

Kuzeydeki Gather'da, şehirdeki en iyi basit omlet, o kadar iyi brunch patatesleri ile sizi bekliyor ki, gitmek için fazladan bir sipariş alacaksınız (gerçekten).

Andersonville'dekiBig Jones, şef Paul Fehribach'ın otantik New Orleans yemeklerini hayata döndürmek için antika yemek kitaplarını taramasıyla Güney mutfağında bir ustalık sınıfı olarak ikiye katlanıyor. Karmaşık olmasına gerek yok; sadece karides ve irmik ve beignets alın ve zevkle iç geçirin.

Fine dining mükemmelliği

Muhtemelen şu anda Amerika'nın en büyük şefi olan Grant Achatz bir Chicago'lu ve ünlü Alinea 'sı neredeyse on yıldır Amerika'nın en iyi restoranları listelerinde başı çekiyor.

Pahalıdır, ancak paranız yeterse (ve rezervasyon yaptırabilirseniz) yenilebilir balonları, masanızdan parçalanmış tatlı parçalarını ve bir dizi başka moleküler gastronomik şaheseri içeren akıl almaz bir deneyim yaşayacaksınız.

Biraz daha sade bir deneyim için şefler John ve Karen Shields'in (merhum Charlie Trotter'ın mezunları) tuzlanmış ve dondurulmuş turp ve istiridye, soğan turşusu ve siyah allium ile kuzu eti ve tuzlu meyan köküne batırılmış yumurta sarısı gibi Asya esintili bir tadım menüsü sunduğu Smyth var.

Back of the Yards'daki interaktif tadım menüsü mekânı EL Ideas'ın biletleri macerayı garanti ediyor. Burada mutfakta şeflerle birlikte içki içecek, şef Phillip Foss'un patates kızartmalı Wendy's frosty'sini tadacak (kulağa aptalca geliyor ama hayat değiştiriyor) ve her yerde bulabileceğiniz en eğlenceli "süslü" yemeklerden birini yiyeceksiniz.

Kokteyl saati

Chicago, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi yemek şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, hızla Amerika'nın en iyi kokteyl mekanlarından biri haline geliyor.

Bunun büyük bir kısmı ödüllü barmen Paul McGee'nin çabaları sayesinde gerçekleşiyor ve her iki işletmesi de görülmeye değer: tiki tapınağı Lost Lake ve süper özel 8 kişilik Milk Room.

Milk Room'da, ambargo öncesi Küba romu, 30 yıl önce kapanmış damıtımevlerinden viski ve Roosevelt başkan olmadan önce keşişler tarafından bırakılan likör de dahil olmak üzere onlarca yıldır açılmamış şişeleri tadacaksınız.

Başka bir benzersiz deneyim arıyorsanız, mikser Ben Schiller'in en yeni çatı barı Apogee, "kokteyl bongları", Super Mario Brothers mantarlarından esinlenen içecekler ve ışık ve hareketle hayat bulan kokteyller servis ediyor.

Neden işe yarıyor? Tüm bu kabartmalar bazı ciddi yetenekli mikserler tarafından destekleniyor.

Biraz daha soğuk bir şeyler için, yüzyıllar boyunca klasik yumrukların çeşitli üst düzey yorumlarını sunan 70'lerin dinlenme odası temalı bir bar olan Punch House'u deneyin. 1700'lerden kalma sütlü yumruk o kadar lezzetli ki, sarhoş olduğunuzu fark etmeden önce sizi yere serecek.

Klasik Chicago ikramları

Tüm bu şatafat içinde klasikleri gözden kaçırmak kolaydır ve Chicago'da bu gerçek bir suç olur.

Sarımsak kokulu bir çatı altında üç restoranın (üst kattaki 1920'lerden kalma özel mekan The Village dahil) bir arada bulunduğu Italian Village'ı ziyaret etmek her zaman iyi bir fikirdir.

Başkan Obama'nın Chicago yıllarında pek çok kez ziyaret ettiği ve en sevdiği yemeklerden oluşan bir menüye sahip olan 90 küsur yıllık Valois'i ziyaret etmek için Hyde Park'a bir yolculuk yapmaya değer.

Eğer arabayla gitmeyi göze alırsanız, Calumet Fisheries Chicago'da kalan son eski moda kızarmış ve tütsülenmiş balıkçılardan biridir. Her şey arka taraftaki barakalarda yerinde yapılıyor.

Chicago usulü hotdog (biz Budacki's'i seviyoruz) ve İtalyan bifteği (A l's Beef'e gidin) yemeden ayrılmak şehir yasalarına aykırıdır.

Anthony Todd, cin, Doğu Yakası istiridyeleri ve gerçekten harika salatalara takıntılı, ancak derin tabak pizzayı daha az önemseyemeyen Chicago merkezli bir yiyecek ve içecek yazarıdır.

Kaynak: edition.cnn.com