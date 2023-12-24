Chicago bölgesindeki yoğun sis, yoğun Noel arifesi öncesinde Midway Havalimanı'nda gecikmelere ve iptallere neden oldu

Federal Havacılık İdaresi, bölgedeki düşük görüş mesafesi nedeniyle Pazar sabahının büyük bir bölümünde Chicago'nun Midway Havaalanında bir yer durdurma yayınladı, ancak o zamandan beri kaldırıldı.

FAA'nın bildirdiğine göre, şu anda gelen uçuşlar için ortalama 2 saat civarında olan bir FAA yer gecikmesi kalmıştır.

ABD Chicago Illinois Ulusal Hava Servisi bir Facebook gönderisinde"Bu sabah bölgede yoğun sis devam ediyor, ancak bu öğleden sonraya kadar kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor" dedi. "Önümüzdeki birkaç saat içinde seyahat ediyorsanız dikkatli olun. Kızakla seyahat edenler için ren geyiklerinizin burun ışıklarını kullanmanız tavsiye edilir."

Chicago Midway, Southwest Havayolları için dördüncü en yoğun merkezdir. Bir sözcü CNN'e yaptığı açıklamada, müşterilerin alternatif uçuşlarda ağırlanması da dahil olmak üzere Pazar günkü hava sorunlarını aşmalarına yardımcı olmak için "tüm eller güvertede" duruşunu benimsediklerini söyledi.

"Sis bir faktör olmaya devam ettiği için bazı gecikmeler ve sapmalar yaşamaya devam ediyoruz" diyen havayolu, "Müşterilerimizi varış noktalarına güvenli bir şekilde ulaştırmak için çalışırken verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Havayolu açıklamasında, Southwest'in tatil hafta sonu boyunca Midway'de günde 200 kalkış planladığı ve Pazar günü en az 58 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Ülke çapında, Southwest ve ülkenin diğer havayolları için bu tatil hafta sonunda gecikmeler ve iptaller düşük kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com