Cherelle Griner, eşi Brittney'in Rusya'da gözaltına alınmasının ardından yaşadığı duygusal karmaşayı anlattı

Bu ayın başlarında bir Rus mahkemesi WNBA yıldızı ve iki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Griner'in tutukluluğunu en az Haziran ayına kadar uzattı.

Rus yetkililere göre, Griner'ın valizinde esrar yağı vardı ve önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor - bu suç 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

"Uyuşmuştum. Hareket edemiyordum ve sonra dedim ki: 'Artık kalkmalısın,'" diyen Cherelle Griner ABC'nin "Good Morning America" programında eşinin tutuklandığını öğrendiği anı anlattı.

Griner, eşiyle "ara sıra, orada burada" mektuplar aracılığıyla iletişim kurduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden ile durum hakkında "kesinlikle" konuşmak istediğini sözlerine ekledi.

Griner, "Sadece gücün onda olduğunu duymaya devam ediyorum," dedi. "O siyasi bir piyon, bu yüzden eğer onu sizin [Biden] bir şey yapmanızı istedikleri için tutuyorlarsa, o zaman bunu yapmanızı istiyorum."

Üç hafta önce Dışişleri Bakanlığı Griner'in haksız yere alıkonulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın gece gündüz bu dava üzerinde çalıştığını ve Cherelle Griner'in alamadığı bir şey olursa kendisine ulaşmaktan çekinmemesi gerektiğini söylemişti.

Ancak Griner, eşinin Blinken'in tarif ettiği şekilde bir öncelik olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"Bilmiyorum," dedi. "Eşinin öncelikli olduğunu söyledi ama ben görmek istiyorum. Onu görmek benim BG'yi ABD topraklarında görmem anlamına gelecek gibi hissediyorum. Bu noktada, geri döndüğünde kimi geri alacağımı bile bilmiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com