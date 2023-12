Cher, oğlu Elijah Blue Allman'ın vasiliği için başvuruda bulundu

Bu hafta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan ve CNN tarafından elde edilen bir dilekçeye göre Cher, "ciddi ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle şu anda varlıklarını yönetemediğini" iddia ederek oğlunun mirasının tek koruyucusu olmak istiyor.

Belgelere göre "Elijah Tröst'ten düzenli dağıtım alma hakkına sahiptir, ancak devam eden akıl sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları göz önüne alındığında". "Dilekçe sahibi [Cher] Elijah'a dağıtılan herhangi bir fonun derhal uyuşturucuya harcanacağından, Elijah'ı kendi geçimini sağlayacak hiçbir mal varlığı olmadan bırakacağından ve Elijah'ın hayatını riske atacağından endişe duymaktadır."

47 yaşındaki Elijah, Cher ve eski kocası rockçı Gregg Allman'ın oğludur.

Gregg Allman ve Cher 1975'ten 1979'a kadar evli kalmışlardı. Karaciğer kanseri komplikasyonları nedeniyle 2017 yılında 69 yaşında öldü.

Cher tarafından sunulan dilekçede, oğlunun yıl sonuna kadar bir tröstten fon alacağı belirtiliyor. Dilekçede ayrıca 77 yaşındaki şarkıcı ve aktrisin "Elijah'ı tedavi ettirmek ve ihtiyacı olan yardımı almasını sağlamak için yorulmadan çalıştığı" belirtiliyor.

Dilekçede "Dilekçe sahibi [Cher] Elijah'ı çok seviyor ve her zaman onun iyiliğini düşünerek hareket etti" deniyor.

"Cher, Ekim ayında People dergisine verdiği demeçte, oğlunun madde bağımlılığına atıfta bulunarak, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insanın yaşamadığı herhangi bir sorundan muzdarip değilim.

"Ben bir anneyim. Bu benim işim - öyle ya da böyle, çocuklarıma yardım etmeye çalışmak," dedi. "Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız. Onlara yardım edebileceğiniz her an bunu yaparsınız çünkü anne olmak budur. Ama kalp acısı da olsa bu bir mutluluktur - çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde sadece gülümser, onları sever ve yanlarında olmaya çalışırsınız."

Cher aynı zamanda Chaz Bono'nun da annesi.

Mahkeme belgelerine göre Mart ayında bir duruşma yapılması planlanıyor. CNN, Allman'ın yasal temsilcisi olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

CNN daha fazla yorum için Cher'in temsilcilerine ulaştı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com