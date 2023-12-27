Chelsea Real Madrid'i devirerek İngiltere Şampiyonlar Ligi finalini belirledi

Maviler ikinci maça 1-1'lik eşitlikle girdi ancak Timo Werner ve Mason Mount'un golleri beraberliği sağladı ve Premier Lig'deki rakipleri Manchester City ile karşılaşacakları maçı belirledi.

Chelsea dokuz yıl aradan sonra ilk kez Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında finale yükseldi ve 2012'de şampiyonluğu kazandı ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafının bu maça güvenle çıkacağını söylüyor.

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"Kazanmayı hak ettik. İlk yarı zordu, çok fazla topa sahip oldular ve bize acı çektirdiler," dedi Tuchel maçtan sonra.

"İkinci yarıda çok daha erken gol atabilirdik, güvende olmak için çok daha fazlasını yapabilirdik ama şimdi eleştiri zamanı değil. Bu harika bir başarı ve takım için büyük tebrikler.

"Henüz işimiz bitmedi, sonuna kadar gitmek istiyoruz, İstanbul'a kazanmak için geldik."

Chelsea'nin gecesi bir dizi altın fırsatı gole çevirerek çok daha rahat bir hale gelebilirdi.

Mount, Werner ve Kai Havertz ev sahibi takım adına şansları harcadı ve bu da Real Madrid'e oyuna geri dönme umudu verdi.

Karim Benzema ve Luka Modric, Chelsea kalecisi Edouard Mendy'yi birkaç kurtarışa zorladı ancak Madrid hiçbir zaman ilerleme ihtimali daha yüksek görünmedi.

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Mount maçtan sonra yaptığı açıklamada "Yaklaşık beş gol atmalıydık ama en önemlisi kazanmış olmamızdı" dedi.

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Tuchel, kulüp efsanesi Frank Lampard'ın görevden alınmasının ardından Ocak ayında Mavilerin başına geçti ancak takımın kaderini değiştirdi.

Onun yönetiminde Chelsea sadece iki maç kaybetti - 16 maç kazandı - ve hem Şampiyonlar Ligi hem de FA Cup finaline ulaştı.

Geçen sezon finalde Bayern Münih'e kaybeden Paris Saint-Germain'in eski patronu, kazanma kültürünü teşvik etti ve kulübün Werner ve Havertz gibi pahalı yaz transferlerinden en iyi şekilde yararlandı.

"Bunu başardığımız için çok ama çok mutluyum" diyen Tuchel, bu yıl yaptığı kişisel fedakarlıkların buna değdiğini söyledi.

"Hayatımı futbolun içinde yaşama fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım. Bu tutkuyu meslek olarak edindiğim için.

"Bunu bu seviyede yaptığım için çok minnettarım. Çok müteşekkirim."

İstanbul'da 29 Mayıs'ta oynanacak final, Liverpool'un 2019'da Tottenham'ı yenmesinin ardından son üç sezonda İngiltere'de oynanan ikinci final olacak.

Tuchel, 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'i yenmenin verdiği özgüvene rağmen, mevcut Manchester City takımının çok farklı bir olasılık olduğunun farkında.

Chelsea geçen ay FA Cup yarı finalinde City'yi mağlup etmeyi başardı ama Pep Guardiola'nın takımı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı görünüyor.

Tuchel gazetecilere verdiği demeçte "Benim için Bayern Münih ve Manchester City (Avrupa futbolunda) mihenk taşları ve biz City ile aramızdaki farkı kapatmak istedik" dedi.

"Yarı finaldeki bu maçta bunu çok etkileyici bir performansla başardık ve buna tekrar ihtiyacımız var. Bu bize bundan sonraki her maç için inanç ve güven verdi çünkü bu karşılaşabileceğiniz en yüksek seviye."

Bu yıl ayrıca ilk kez bir kulübün hem erkek hem de kadın takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde yer alacak.

Chelsea Women 16 Mayıs'ta Barcelona ile karşılaşacak ve 2007'de Arsenal'den sonra Şampiyonlar Ligi, Kadınlar Süper Ligi, FA Cup ve Lig Kupası'ndan oluşan dörtlü kupayı kazanan ikinci takım olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com