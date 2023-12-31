Chelsea, Manchester City karşısında uzatmalarda kazandığı zaferle heyecan verici Kadınlar FA Cup finalini kazandı

Ülkedeki en formda iki takım arasında heyecan verici bir karşılaşmaydı; Wembley'e gelen City 13, Chelsea ise 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

İlginç bir şekilde, bu takımlardan biri en son diğerine karşı maç kaybetmişti ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde maç boyunca inanılmaz derecede eşit bir ilişki vardı.

Erkekler ve kadınlar FA Cup finalleri ilk kez aynı hafta sonunda oynandı ve Liverpool ile Chelsea arasında Cumartesi günü oynanan karşılaşmanın ardından, 49.094 kişilik rekor bir seyirci topluluğu önünde oynanan Pazar günkü finalin aynı şekilde olmayacağı çok erken belli oldu.

Çılgınca bir başlangıcın ardından, yarım saatin hemen ardından Kerr'in Millie Bright'ın derin ve dönerek yaptığı ortayı uzak direkten çizginin üzerine göndermesiyle eşitlik bozuldu. Bu, erken safhalarda rakibinden çok daha iyi idare eden Chelsea için hak edilmiş bir açılıştı.

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City ve Chelsea bu sezon ikinci kez büyük bir finalde karşı karşıya geldi; Mart ayında Kadınlar Lig Kupası finalinde City 3-1 galip gelmişti.

O gün de skoru Kerr açmıştı ve Chelsea belki de deja vu yaşamaktan korkmuş olacak ki fark 10 dakikadan az sürdü.

Lauren Hemp'in harika bireysel golü City'nin tekrar eşitliği yakalamasını sağladı; forvet oyuncusu Bright'ın içine girdi ve Chelsea kalecisi Ann-Katrin Berger'i yerinde sabit bırakarak uzak direğe nefis bir vuruş yaptı.

Ancak Chelsea bir saat sonra yeniden öne geçti ve bu kez Erin Cuthbert harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Çok az bir geri çekilmeyle, City kalecisi Ellie Roebuck'ın yaklaşamadığı üst direğin altından uzun menzilli bir şut çıkardı.

Chelsea bunun arka arkaya FA Cup şampiyonluğunu garantileyecek bir gol olduğunu düşünmüş olmalı, ancak City tarafı ne zaman yenildiğini asla bilemez.

90'ın bitimine iki dakikadan az bir süre kala Hayley Raso göğsüne gelen topu kontrol etti ve kramponunun dışıyla harika bir şekilde bitirerek City'yi bir kez daha eşitliğe taşıdı.

Raso için en büyük sahnede son derece önemli bir andı. Dört yıl önce, ABD'de oynarken saha içi bir çarpışmada üç omurunu kırdıktan sonra bir daha yürüyüp yürüyemeyeceğinden bile emin değildi.

Ancak Chelsea'nin bu kadrosu, kadın futbolunun ülkede gördüğü en iyi kadrolardan biri olduğunu iddia edebilir.

Arsenal ile sezon boyunca süren zorlu bir mücadelenin ardından sezonun son hafta sonunda kadınlar ligi şampiyonluğunu kazanmanın fiziksel ve duygusal bedelinin Chelsea takımından çok fazla şey alıp almayacağı konusunda bazı endişeler vardı, ancak Kerr'in bitmek bilmeyen enerjisi takımın arzuyla oynadığını özetliyordu.

Uzatmaların 10. dakikasında Chelsea'ye topu kazandıran, Alanna Kennedy'nin bir müdahale girişimini kaçırarak yaptığı hataydı. Kerr sahanın yarısından fazlasını koştuktan sonra Alex Greenwood'dan seken ve Roebuck'ı yanıltan bir şut çıkardı.

Bu zafer, kadın futbolunun önde gelen antrenörlerinden biri olarak yerini daha da sağlamlaştıran Hayes'in Chelsea ile 11. şampiyonluğunu garantiledi.

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Kaynak: edition.cnn.com