Chelsea, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile beş yıllık sözleşme imzalayarak kulüp rekoru kıran bir transfer gerçekleştirdi

Ücret ilgili kulüpler tarafından açıklanmasa da, İngiliz ve ABD medya kuruluşları Chelsea'nin Lukaku için 97,5 milyon Sterlin (135 milyon Dolar) değerinde bir teklif yaptığını bildirdi.

Bildirilen ücret 28 yaşındaki oyuncuyu, geçtiğimiz hafta 100 milyon Sterlin (139 milyon Dolar) karşılığında Manchester City'ye katılan İngiliz yıldız Jack Grealish'in ardından İngiliz futbol tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu yapacak.

Lukaku, kulübün 2018 yılında Athletic Bilbao'dan İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga 'yı kadrosuna katmak için ödediği 71,6 milyon £ (91 milyon $) ücreti geçerek Chelsea'nin kulüp rekoru transferi oldu.

Belçikalı oyuncu Ağustos 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye katıldı ancak sadece 15 maça çıktıktan sonra 2014'te Everton için Batı Londra kulübünden ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Lukaku, "Bu harika kulübe geri döndüğüm için mutlu ve kutsanmış durumdayım" dedi. "Benim için uzun bir yolculuk oldu: Buraya öğrenecek çok şeyi olan bir çocuk olarak geldim, şimdi çok tecrübeli ve daha olgun bir şekilde geri dönüyorum.

"Kulübün gidişatı 28 yaşında ve Serie A'yı yeni kazanmış biri olarak benim hırslarıma mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu fırsatın doğru zamanda geldiğini düşünüyorum ve umarım birlikte birçok başarıya imza atabiliriz... Zor olan takımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmaya çalışmak. Başlamak ve kulübün daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

Premier Lig'in en üretken forvetlerinden biri olan Lukaku, 2014-2017 yılları arasında Merseyside kulübü için 166 maçta 87 gol attı.

Temmuz 2017'de Manchester United'a transfer olan Lukaku, burada 96 maçta 42 gol atarak gol sayısını arttırdı.

Ancak Lukaku'nun Manchester United'da kalışı kısa sürdü ve yetenekli oyuncu Ağustos 2019'da İtalyan devi Inter Milan'a transfer oldu.

Belçikalı oyuncu İtalya'da yıldızlarla dolu iki sezon geçirdi ve bu sezonun en önemli olayı Lukaku'nun 24 gol atarak Inter'in on yılı aşkın bir süredir ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasıydı.

Belçikalı oyuncu bu yaz düzenlenen Euro 2020 şampiyonasında da takımının nihai şampiyon İtalya'ya yenilmeden önce Belçika'yı çeyrek finale taşımasına öncülük etti.

Lukaku'nun Stamford Bridge'e dönüşü, halihazırda Alman ikili Kai Havertz ve Timo Werner, İngiliz Mason Mount ve Amerikalı Christian Pulisic'in yer aldığı hücum hattına daha da fazla ateş gücü katacak.

Chelsea direktörü Marina Granovskaia kulüp açıklamasında şunları ekledi: "Romelu Lukaku tek kelimeyle dünyanın en iyi forvetlerinden ve golcülerinden biri. Onu sevdiği kulübe geri getirdiğimiz için kesinlikle çok mutluyuz ve onun yeteneğini Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadromuza katacağımız için heyecanlıyız.

"Elbette geçen sezonki başarının üzerine yenilerini eklemek istiyoruz ve Lukaku hedeflerimize ulaşmamızda büyük bir rol oynayacak."

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel'in takımı, gözünü en son 2017'de kazandığı İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu yeniden kazanmaya dikti.

Chelsea yeni Premier Lig sezonuna Cumartesi günü Crystal Palace deplasmanında başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com