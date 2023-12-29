Charlie Whiting: Formula 1 yarış direktörü 66 yaşında aniden öldü

66 yaşındaki Whiting, hafta sonunda yeni Formula 1 sezonunu başlatacak olan Avustralya Grand Prix'si için Melbourne'deydi.

F1 kariyerine Hesketh takımının bir parçası olarak başlayan Whiting, Bernie Ecclestone'un Brabham takımına katılmadan önce, Nelson Piquet'nin 1981 ve 1983 yıllarında Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu (WDC) kazandığı başarılı bir dönemde takımın baş teknisyeni olarak görev yapmıştı.

Kendisi 1997'den beri motor sporları serisinin yarış direktörlüğünü yapıyordu. FIA Başkanı Jean Todt Whiting'i "Formula 1'de bu fantastik sporun ahlakını ve ruhunu somutlaştıran merkezi ve eşsiz bir figür" olarak tanımladı.

Yarış direktörlüğü görevini üstlenmeden önce her grand prix'nin resmi startını veren ve aynı zamanda F1'in kural ve düzenlemelerini denetleyen Whiting, 1988 yılında FIA'ya teknik direktör olarak katılmıştı.

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'Bizim tarzımız bir adam'

Beş kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, her yarış haftasonunda sürücülerin başvurduğu kişi olarak görülen Whiting'e saygılarını sunan birçok mevcut ve eski F1 yıldızından biriydi.

Hamilton, "Spor için yaptıkları, bağlılığı, o gerçekten bir sütundu," dedi. "Spor dünyasında ikonik bir figürdü ve bize çok şey kattı. Huzur içinde yatsın."

Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise onu "bizim adamımız, şoförlerimizin adamı" olarak tanımladı. Şöyle dedi: "Dün onunla konuştum ve ilk birkaç virajda pistte onunla birlikte yürüdüm. Birisi artık orada olmadığında bunu anlamak çok zor.

"O bir aracı adamdı. İstediğiniz zaman her şeyi sorabileceğiniz biriydi. Herkese açıktı, kapısı her zaman açıktı. O bir yarışçıydı, sadece çok iyi bir adamdı."

Formula 1 genel müdürü Ross Brawn, Brabham'da çalıştığı dönemde üç kez dünya şampiyonu olan Niki Lauda ile de çalışan Whiting ile uzun yıllara dayanan dostluğunu hatırlattı.

"Charlie'yi tüm yarış hayatım boyunca tanıdım," dedi. "Birlikte mekaniker olarak çalıştık, arkadaş olduk ve dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde birlikte çok zaman geçirdik.

"Trajik haberi duyduğumda büyük bir üzüntüye kapıldım. Yıkıldım. Bu sadece benim için değil, tüm Formula 1 ailesi, FIA ve bir bütün olarak motor sporları için büyük bir kayıp."

Racing Point için yarışan Sergio Perez ise şunları söyledi: "[Charlie ile çalışmak] harikaydı. O kadar iyi bir adamdı ki. Bu sporda böylesine barışçıl, sevimli ve yakın bir arkadaşla karşılaşmak çok nadirdir.

"Dürüst olmak gerekirse onun hakkında söyleyecek kötü bir şeyim yok. Hiçbir şey yok. Sadece iyi şeyler. Tüm düşüncelerim ailesine gidiyor. Uzun yıllar boyunca dünyayı birlikte dolaştık.

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"Onun gibi birinin yerini doldurmak imkansız olacak. O bu sporun kilit oyuncularından biri. Tüm sürücülerle, tüm takım müdürleriyle öyle bir ilişkisi vardı ki, onun yerini doldurmak çok zor olacak."

Mercedes takım müdürü Toto Wolff da "Formula 1 ailemizin temel direği" ve "en iyi çıkarlarının gerçek bir koruyucusu" olarak kendi övgüsünü ekledi.

Ferrari şefi Mattia Binotto da Whiting'in sektördeki bilgisine övgüler yağdırarak onu "yorulmak bilmeyen ve aydın bir motor sporları uzmanı" olarak nitelendirdi. Binotto şunları ekledi: "F1'in daha güvenli ve daha iyi olmasına yardımcı oldu.

"Onun vefatıyla sporumuz küçüldü ve bir dostumuzu kaybettik. Onu çok özleyeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com