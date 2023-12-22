Charlie Sifford: Tiger Woods'un yolunu açan golfün ilk siyahi profesyoneli

Sadece Siyah oyuncular için düzenlenen etkinliklere katıldıktan sonra kibarca tekrar sorduğunda, ırkçı tacizlere ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldı.

Ancak Sifford pes etmedi.

Kaliforniya başsavcısı Stanley Mosk'ın desteği ve yanında öncü arkadaşı Jackie Robinson ile Sifford, 1959 yılında PGA Tour'da oynayan ilk Siyah oyuncu oldu.

Washington D.C.'deki Ulusal Afro-Amerikan Tarih ve Kültür Müzesi'ndeki Tiger Woods sergisini ziyaret ederseniz, Sifford'un bir fotoğrafını göreceksiniz.

Sifford, golfte 'sadece beyazlar' kuralını yıkarak, tüm zamanların en ünlü siyah golfçüsü Woods da dahil olmak üzere diğer siyah golfçüler için kapının açılmasına yardımcı oldu.

Woods da bunun farkındaydı ve Sifford'un ölümünün ardından 2015 yılında, Sifford olmasaydı kendisinin de profesyonel bir golfçü olamayabileceğini söyledi.

Woods, Sifford'un ölümünden bir gün sonra, Torrey Pines'daki 2015 Farmers Insurance Open öncesinde bir antrenman turundan sonra "O benim hiç sahip olmadığım büyükbabam gibi" dedi. "Uzun bir gece oldu ve eminim birkaç gün daha uzun olacak. Savaştı ve yaptığı şey, buna devam etme ve burada olup oynama cesaretini gösterdi.

"Muhtemelen (Sifford olmasaydı) burada olamazdım. Babam asla bu oyuna başlamazdı. Kim bilir bu madde hâlâ var olur muydu? Ama o bunu yıktı."

Sifford golfte başarıya ulaşan ilk Siyah oyuncu olsa da, sırtını dayayabileceği bir yakını vardı.

Major League Baseball'da 1947'de oyuncu olarak renk bariyerini aşan Robinson, Sifford'un arkadaşıydı ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak golfçüye Tur'a çıkma yolculuğuna başlamadan önce bazı tavsiyelerde bulundu.

Charlie'nin oğlu Charles Sifford, "Jackie ona pek çok şeyle yüzleşmesi, pek çok şeye tepki vermemesi gerektiğini, çünkü bunu yaptığında hem kendisi hem de arkasından gelenler için işlerin daha zor olacağını söyledi," diye hatırlıyor.

"Bu yüzden soğukkanlılığını korur, dilini ısırır ve kendisine sunulanlarla başa çıkmaya çalışırdı çünkü bir hata yaparsa arkadan gelenler için bunun daha da zor olacağını bilirdi."

OKU: Phil Mickelson'ın 'tek kelimeyle muhteşem' galibiyeti ve kendisinden şüphe edenlere karşı kazandığı zafer

Taşınmak zorunda kalmak

1922'de Charlotte, Kuzey Carolina'da doğan Sifford, golfe genç ve siyahi bir çocuk için mevcut olan tek yol olan taşıyıcılıkla başladı.

Ancak oyunu oynamak istiyordu - 13 yaşındayken 18 delikte eşit bir tur atabiliyordu - ve başkasının çantasını taşımak istemiyordu.

Ancak, ayrımcılık çağında büyüdüğü için, sahalarda deneyim kazanması için fırsatlar bulmak kolay değildi.

Sonunda 1948'de profesyonel olarak oynamaya başladı, ancak - Siyah oyuncuların Beyaz meslektaşlarıyla oynamasını engelleyen sözde "Yalnızca Kafkasyalılar" maddesi nedeniyle - Sifford yalnızca Siyahların katıldığı yarışmalarda oynamakla yetinmek zorunda kaldı.

Sifford 30'lu yaşlarına geldiğinde, ayrımcılık yasaları yavaş yavaş terk ediliyordu, ancak golf zamana ayak uydurmakta daha az hızlı davrandı.

"Charlie Atışını Yapıyor" kitabının yazarı Nancy Churnin, "1959'da hala 'Sadece Beyazlar' maddesi vardı ve bunun nasıl devam edebileceğini görmek kolaydı çünkü golf bu özel kulüplerde oynanıyordu ve ayrımcılık kurallarını uygulamaya devam edebiliyorlardı" diyor: Charlie Sifford Golfte Renk Bariyerini Nasıl Yıktı" kitabının yazarı Nancy Churnin CNN Sport'a konuştu.

"Peki bu özel kulüplere adım atamazsanız, nasıl oynayacaksınız?"

Sifford'un PGA Tour'da oynama yolculuğu anlık bir karar değildi. Yıllarca elde etmek için çalıştığı bir şeydi.

Amerika Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Turu'na ilk kez 1952 yılında katılma girişiminde bulunan Sifford, bu girişiminde ırkçı baskılarla karşılaştı.

Phoenix Open'da Sifford ve ağır sıklet boksörü Joe Louis'in de aralarında bulunduğu tamamı Siyahlardan oluşan dörtlüsü, ilk deliğin kupasında dışkı buldu ve değiştirilmesi için yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı.

Yeteneklerini en iyi oyuncularla sergileyemeyen Sifford, yeteneklerini başka yerlere taşıdı ve büyük başarılar elde etti.

United Golf Association'ın National Negro Open'ını altı kez kazandı ve 1952'den 1956'ya kadar üst üste zaferler elde etti.

Ancak onun hayali, yeteneklerini golfün en büyük sahnesinde sektörün en iyileriyle birlikte sergilemekti ve oğlu Charles'ın da hatırladığı gibi bu bazı fedakârlıklar yapmak anlamına geliyordu.

"Yaklaşık 10 yaşındayken Philadelphia'da yaşadığımızı ve babamın pek çok turnuvada oynayamadığını fark ettim," diyor CNN Sport'a. "Doğu Yakası'nda golfe pek fazla maruz kalmıyorduk, bu yüzden ben 10 yaşındayken Batı Yakası'na taşındık. İşte o zaman bana başarılı olmak ya da başarılı olma şansına sahip olmak için batıya taşınmamız gerektiğini söyledi."

OKUYUN: Anneyken profesyonel golf kariyeriyle başa çıkmak

Kırılma

Beyzbol yıldızı Robinson bir ilham kaynağı ve Sifford'un golfte başarmayı umduğu şeyin bir örneğiydi. Ancak Sifford hukuki yardıma ihtiyacı olacağını da fark etti.

ABD'nin Batı Yakası'na taşındıktan sonra Sifford, Kaliforniya Başsavcısı Stanley Mosk ile arkadaş oldu.

Mosk Yahudi'ydi ve ayrımcılığı ilk elden tecrübe etmişti. Los Angeles'taki Hillcrest Country Club'da golf oynuyordu ve diğer kulüpler Yahudi cemaatinden üyelerin girişine izin vermezken Mosk bu kulübe üye olmuştu.

Ödüllü aktör Billy Crystal, büyük boksör Muhammed Ali'nin 2016'daki cenaze töreninde yaptığı konuşmada, golfün kapalı kapı politikasını vurgulayan bir olayı hatırladı.

Ali, yakın arkadaşı Crystal'ı bir golf sahasında koşmaya davet etmiş, ancak kulübün Yahudi üyelere izin vermediğini fark etmemişti.

"(Ali) öfkelendi: 'Ben Siyah bir Müslümanım ve orada koşmama izin veriyorlar. Küçük kardeşim, bir daha asla orada koşmayacağım," dediğini hatırlıyor Crystal.

Sifford'un yeteneği Mosk'ı hemen etkilemiş. Ve böylesine yetenekli birinin en büyük sahnede performans gösterememesi onu kızdırdı.

Böylece Mosk, Sifford'a PGA Tour'da oynama arayışında yardım etmeye başladı.

Kaliforniya başsavcısı olarak Mosk, Sifford'un mücadelesine biraz siyasi etki sağlamayı başardı. Daha sonra Mosk, 37 yıl boyunca Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde yardımcı yargıç olarak görev yaptı - bu, mahkeme tarihindeki en uzun görev süresiydi.

Yıllar süren mektuplar ve konuşmaların ardından Sifford nihayet 1960 yılında 39 yaşındayken PGA Tour oyuncu kartını kazandı ve Tour'da oynayan ilk Siyah oyuncu oldu.

Bir yıl sonra, büyük baskıların ardından, PGA Tour "sadece beyazlar" üyelik maddesini kaldırdı.

Ancak Sifford sürekli olarak beyaz golfçülerin ve seyircilerin ırkçı tacizlerine maruz kaldı.

Oğlu Charles da o yıllarda babasına gönderilen ölüm tehditleriyle ilgili hikayeler duyduğunu hatırlıyor.

Charles, "Güney'de (ABD'nin bir bölgesi) oynarken birkaç kez ölüm tehditleri aldı," diye açıkladı. "İnsanlar onu otel odasından arıyor ve golf sahasına gelirse onu öldüreceklerini söylüyorlardı.

"O da 'Bunu yapmak zorundasınız çünkü golf sahasına geleceğim' dedi. Kimsenin yoluna çıkmasına ve yapmak istediği şeyi yapmasına izin vermeyecek kadar kararlıydı. Ve içinde böyle bir dürtü vardı. Siz onu ne kadar durdurmaya çalışırsanız, o da o kadar başarılı olmaya çalışacaktı."

OKUYUN: 'Herkes kötü adamdan nefret etmeyi sever' diyor Shooter McGavin 'Happy Gilmore'dan 25 yıl sonra

Rüzgarda değişim

PGA Tour'a katıldığında 30'lu yaşlarının sonlarında olmasına rağmen Sifford, hem golf sahasında hem de saha dışında karşılaştığı düşmanlığa rağmen en iyi golfçülerle rekabet edebileceğini göstermeyi başardı.

Churnin, ten rengi nedeniyle kendisine oda kiralamayan oteller ya da diğer profesyonellerle birlikte yemek yemesine veya soyunma odasını kullanmasına izin vermeyen kulüpler hakkında okuduklarını hatırlıyor.

Ancak 1967'de Connecticut'ta düzenlenen Greater Hartford Open -şimdiki adıyla Travelers Şampiyonası- bir dönüm noktası oldu. Churnin'e göre "Kalabalık ilk kez onun tarafındaydı".

Ve bu bir fark yaratmış gibi görünüyordu çünkü Sifford bu etkinlikte ilk PGA Turu zaferini kazanarak PGA Turu'nu kazanan ilk Siyah oyuncu oldu.

Her ne kadar babasının kazandığından haberdar olmasa da, çünkü o zamanlar bugünkü gibi televizyonda golf haberleri yoktu, Charles bu önemli zaferden sonra Sifford'da hissedilir bir değişim olduğunu hatırlıyor.

"Gazetede gördüm ve onun için gerçekten heyecanlandım çünkü PGA Tour'da kazanabilmek hayatım boyunca kurduğum bir hayaldi. Ve bu onun üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azalttı. Bunu bir kez yaptığını ve her zaman tekrar yapabilme ihtimali olduğunu bildiği için daha rahat görünüyordu."

Sifford daha sonra 1969 Los Angeles Open (şimdiki adıyla The Genesis Invitational) ve 1975 Senior PGA Championship'i kazandı ve Suntree Classic'i kazandığı PGA Tour Champions'ın orijinal üyesi oldu.

2004 yılında Dünya Golf Onur Listesi'ne giren ilk siyahi golfçü oldu.

OKU: İşlemediği bir suçtan hüküm giydi; şimdi Obama'lara sanat eseri satıyor

Yolun açılması

Başkan Barack Obama da Sifford'u "sevdiği sporun ve ülkenin gidişatını değiştirdiği için" 2014 Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirdi.

Charles, Sifford'un kendisinden sonra büyük bir Siyah golfçü akını olmadığı için "büyük hayal kırıklığına uğradığını" kabul etse de, PGA Tour'daki ilk Siyah oyuncu olmak onun son derece gurur duyduğu bir şeydi.

Churnin, Sifford'un golfte izinden giden Siyahların sayısının çok fazla olmamasının çaba ya da bağlılık eksikliğinden kaynaklanmadığını söylüyor.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

"Hepimizin elinde farklı araçlar var," diye açıkladı. "Bazılarımız kelimeleri kullanıyor; bazılarımız müziği kullanıyor; bazılarımız seçimlerde aday olacak, bazılarımız hukukçu olacak.

"Hepimiz bu dünyaya geldik ve bu dünyaya geldiğimizde işimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaktır - daha iyi, daha eşit, daha adil, daha nazik, daha sevgi dolu, daha kapsayıcı bir yer. Bu adam adalet için savaşmak üzere golf sopasını kullanmıştır. Bu mücadelenin tüm meyvelerini kendi yaşamı boyunca göremeyeceğini biliyordu.

"Ama golf sopasını adalet, eşitlik ve dünyayı başkaları için daha iyi bir yer haline getirmek için kullandı. Ve bulunduğu yerden vaat edilmiş toprakları görebildi, çünkü artık bu kapıyı yıktığına göre, burayı arkasından gelenlerin gidip golf sahasında hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yer haline getirmişti."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com