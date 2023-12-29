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Charlie Martin: Transseksüel sürücü Le Mans 24 Saat yarışı hayalini kovalıyor

Britanyalı Charlie Martin Le Mans'ta yarışan ilk transseksüel sürücü olmayı hedefliyor

Kabul edilmeyeceği korkusuyla motor sporlarından uzaklaştı

Ancak Martin 2019 Michelin Le Mans Kupası'nda yarışmaya geri döndü

"İnanılmaz şeyler yapan gerçek transların olumlu hikayelerine ihtiyacımız var" - Martin

Bir gün motor sporlarının ikonik Fransız katedralinde - bu hafta sonu tekrar gerçekleşecek olan dünyanın en eski dayanıklılık yarışına ev sahipliği yapıyor - kenardan yağmur altında izlemek yerine yarışmak istedi.

Ancak bu hayal, vücudunun içinde nabız gibi atan daha acil bir başka arzunun yanında ikinci plandaydı.

Eğer yarışırsa bu bir kadın olarak olacaktı.

"O zamanlar yarışmıyordum bile," diye açıkladı Martin CNN Sport 'a. "Ama bana herhangi bir dilek hakkı tanısaydınız - her zaman varsayılan cevap olan cinsiyetimi değiştirmek dışında - bu Le Mans'ta yarışmak olurdu.

"Petrol tutkunları için tam bir festival ve ben de büyülenmiş bir şekilde oradan ayrıldım; dayanıklılık, arabaların yaşadıkları, 300.000 taraftarın önünde yarışmanın büyüklüğü her şeydi.

"Orada kendi kendime dedim ki - işte bu."

'Sonuçlarından korktum'

Martin, Le Mans'a ilham verici bir seyirci olarak yaptığı sonraki gezilerde hala bir erkek olarak yaşıyordu ancak 2012'de - 24 Heures 'e yaptığı o ilk hayat değiştiren hac yolculuğundan bu yana on yıldan biraz fazla bir süre geçti - cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. Martin, terapinin yanı sıra birkaç önemli prosedür geçirdi ve yolculuğunu YouTube'da belgeledi.

Martin, "Vücudumun hemen her zerresi bana bunun yapmam gereken şey olduğunu söylüyordu," diye açıklıyor. "Ama kendime hep bunu yapmaya asla cesaret edemeyeceğimi söyledim; sonuçlarından çok korkuyorum; hayatımdaki herkese söylemekten ve bana nasıl tepki verip davranacaklarından çok korkuyorum.

"Bu yüzden geçiş sürecine girmek ve bunu yapmakla kalmayıp inanılmaz derecede iyi gitmesini sağlamak, sonunda çok mutlu olmak, birdenbire hayatınızdaki en büyük riski almışsınız ama aynı zamanda turnayı gözünden vurmuşsunuz gibi hissettiriyor."

Ancak cinsiyet değiştirdiğinde Martin yarışlara sırtını dönmüş çünkü transseksüel bir sürücü olarak hoş karşılanmayacağını düşünmüş.

İngiltere'de, sürücülerin yokuş yukarı parkurlarda zamana karşı yarıştığı tepe tırmanma yarışlarında yarışıyordu ve bunu aile mühendislik işindeki günlük işine uyduruyordu.

"Motor sporlarını bıraktım," diye açıklıyor. "Bunun nasıl kabul göreceğini anlayamadım.

"Birleşik Krallık'taki ilk geçiş yılımda insanlar oldukça mesafeliydi ama sanırım bunun nedeni herkesin beni tanımasıydı ve ... Birleşik Krallık'ta tepe tırmanışı biraz daha eski nesil bir şey - ve bu yüzden oldukça, bilmiyorum. Zorlu olması muhtemelen bunu tanımlamanın en iyi yolu."

Fransa'ya gitme ve St-Goueno'daki Fransa Tepe Tırmanma Şampiyonası'nın tek seferlik bir turunda yarışma kararı Martin'in tutkusunu ve profesyonel bir yarış pilotu olma umutlarını yeniledi. Sınıf rekorunu kırmış ve yarışı üç saniye farkla kazanmıştı ki bu, tepe tırmanışı standartlarına göre oldukça muazzam bir farktı.

Martin gülümseyerek, "İnsanlar, kimsenin adını duymadığı bu İngiliz kızın gelip herkesi şaşkına çevirmesine biraz şaşırmıştı," diye hatırlıyor.

'Yepyeni bir hayat'

Geçiş sürecine girme cesaretini göstermek - ve 2013 sonunda yüz feminizasyon ameliyatını finanse etmek için evini yeniden ipotek ettirmek - sonuçta Martin'in kendine olan inancını canlandırdı ve karşılığında onu daha iyi bir yarışçı yaptı.

"Yepyeni bir hayatın kapılarını açtı," diye ekliyor Martin. "Tüm bu risk alma, bir şeyleri deneme ve yanlış yapma konusunda endişelenmeme sürecini başlattı ve bu kartopu gibi büyüyerek beni şu anki noktaya getirdi - Le Mans, hadi gidelim!"

2019 yılında, Avrupa'da tepe tırmanışı ve Birleşik Krallık'ta tek sezonluk pist yarışlarından sonra Martin işinden ayrılmış ve Racing Experience ekibiyle birlikte, kendisini Haziran ayında ünlü La Sarthe pistine götürecek olan prototip Le Mans otomobillerine yönelik bir seri olan Michelin Le Mans Cup'a katılacağını duyurmuş.

Ancak Martin'in kaderle Le Mans randevusu, bu hafta sonu yapılacak yarıştan sadece iki hafta önce ihtiyaç duyduğu finansman sağlanamayınca aniden elinden alındı.

Takımdaki yeri sadece Le Mans hafta sonu için doldurulan Martin, "Bu gerçekten utanç verici" diyor. "Ne yazık ki sponsorlukla ilgili son dakika gecikmeleri nedeniyle devam edemedik.

"Kitlesel fonlama kampanyası da dahil olmak üzere elimizden gelen her şeyi denedik ama yarışa çok az bir süre kala hayal kırıklığına uğradık."

Martin dirençli ve pozitif. Bunun Le Mans'a giden yolda sadece küçük bir tümsek olduğuna inanmak zorunda.

Ve her zaman nihai hedefi 2021'deki 24 Saat yarışında ilk transseksüel sürücü olarak yarışmak olan üç yıllık bir plan doğrultusunda çalıştığı gerçeğiyle rahatlayabilir.

"Hedefim Le Mans'ın ana 24 Saat yarışında yarışmak ve bunu gerçekleştirmek için her zamankinden daha kararlı hissediyorum" diye ekliyor.

"Motor sporlarında daha önce hiç profesyonel bir trans sürücü olmamıştı, bu yüzden içinde bulunmak heyecan verici bir durum.

"Her şeyden önce sadece yarışı yapmak istiyorum ama bugün olduğum kişi olarak bunu yapmak, trans bir kadın olarak Le Mans'ı yapmak benim için çok büyük bir önem taşıyor.

"Medyada o kadar çok olumsuzluk var ki, hayatlarıyla inanılmaz şeyler yapan gerçek transların gerçek olumlu hikayelerine ihtiyacımız var."

'Zehirli ortam'

Bu yıl transseksüel sporcuların kadın sporlarında yarışması konusundaki tartışmalar manşetlere taşındı.

Tenis yıldızı Martina Navratilova trans kadınları "hile yapmakla" suçladıktan sonra özür dilerken, eski uluslararası yüzücü Sharron Davies de trans sporcuların kadın yarışmalarında yarışmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Martin, yüksek profilli bir transseksüel atlet olarak, İngiltere'de ulusal televizyona çıkarak tartışmanın içine çekildi.

Martin, "Sharon Davies ve Martina Navratilova gibi spor dünyasının saygın isimlerinin, araştırmalardan haberdar olmadıkları halde atıp tutmaları son derece zarar verici," diyor.

"Trans toplumu için çok zehirli bir ortam yaratıyor."

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kurallarına göre trans kadınların ilk müsabakalarından önce en az 12 ay boyunca testosteron seviyelerinin belirli bir düzeyin altında olduğunu göstermeleri gerekiyor.

Martin, IOC'nin bu kararını, en azından kadın yarışmalarında yarışan trans kadınların, erkeklik hormonu seviyelerinin artması nedeniyle haksız bir avantaja sahip olduklarını iddia edenleri susturduğu için onaylıyor.

Martin, "Tıbbi bir geçiş sürecinden geçen hiç kimsenin vücudunda testosteron bulunmaz," diye ekliyor. "Trans bir kadın olarak benim için vücutlarında testosteron olması fikri ... Çıldırırdım. Dolayısıyla bu, rapor edilmeyen büyük bir gerçek.

"Hayatınız boyunca vücudunuzda testosteron varsa ve bunu alıp yerine östrojen koyarsanız fiziksel gücünüzü kaybedersiniz, kas kütlenizi kaybedersiniz ve zayıflarsınız. Ben öyle olduğunu biliyorum."

Martin, kas kütlesini bir makinenin sağladığı motor sporlarında yer almanın kendisini olumsuzlukların hepsinden olmasa da bir kısmından koruduğunu kabul ediyor.

"Bu, birilerinin bana karşı çıkıp 'trans olduğun ve fiziksel bir avantaja sahip olduğun için bu kadar iyi gidiyorsun' deme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yani benim açımdan işleri basitleştiriyor ama yine de zorlayıcı olabiliyor," diyor.

"Hayatım hakkında açık olmanın talihsiz bir parçası olarak çok sayıda transfobik tacizle karşılaşıyorum. İnternette her zaman çok fazla taciz olacak (ama) ben bunları görmezden gelmeyi öğrendim.

"Sporda yaşadığım tek el altından transfobi, birkaç yıl önce, tüm potansiyel adaylar arasında en fazla deneyime sahip olmama rağmen, geçiş sürecimden sonra bir yarış şampiyonası için ulusal kadrodan çıkarılmamdı.

"Genel olarak, motor sporları camiasının gerçek benliğim olma kararımı inanılmaz derecede desteklediğini gördüm."

Martin yolculuğuna dönüp baktığında, 2001 yılında 24 Heures'i izlediği o ilk dönüştürücü hafta sonundan bu yana ne kadar yol kat ettiğini fark ediyor.

"O zamanlar Le Mans'a tam gaz katılma fikri bile oldukça imkânsız görünüyordu ama trans bir kadın olarak geçiş yapacağımı ve bunu yapacağımı söyleseydiniz, sadece gülerdim," diyor başka bir kocaman gülümsemeyle.

"Yani bunun sadece mümkün değil, aynı zamanda gerçekleşecek olduğunu hissettiğim bir noktada olmak - bu çok büyük bir şey."

Martin Le Mans için son derece uygun, ne de olsa bu dayanıklılıkla ilgili ve Martin'de bu özellik fazlasıyla var.

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Kaynak: edition.cnn.com