Charleston'da limana dönen kruvaziyer yolcuları arabalarını su bastığını öğrendi

Kocası Wesley ile birlikte dört gecelik gemi yolculuğuna çıkan yolcu Stephanie Royal, "Arabalarımızın çalışmadığını ve tamamen tahrip olduğunu öğrenmek bize kaldı" dedi. Royal, yolcuların dönüşlerinde neyle karşılaşacaklarına dair herhangi bir bildirim almadıklarını ve bunun da yaklaşık altı saat gecikmeli olduğunu söyledi.

Charleston şehir merkezi hafta sonu boyunca rekor yağış aldı ve Pazar günü yaklaşık 4 inç yağış kaydedildi. Rekor yağış, kuvvetli rüzgarların suyu kıyıya itmesiyle birleşerek Pazar günü Charleston'da yaygın sel sorunlarına neden oldu.

Gemi yolcuları Pazartesi günü geri döndüklerinde ilk başta her şey yolunda görünüyordu. Güneş parlıyordu ve otoparklar temizdi. Royals'ın karşılaştığı kruvaziyer şirketi ve liman personeli, karaya çıktıklarında arabalar hakkında hiçbir şey söylemediler, dedi.

Royal, "Biz arabalarımıza ulaşana kadar insanlar çalışmadıklarını fark etmediler," dedi. Araçlarını açtıklarında su baskınının kanıtlarını gördüler.

Royal, çiftin Chevy Equinox'unun pert olduğunu ve Cuma günü hurdalığa götürüldüğünü söyledi.

Karnaval'dan yapılan açıklamada, otopark yetkililerine yöneltilen sorulara işaret edilerek, "Bazı misafirlerimizin limanın otoparkında park halinde bulunan araçlarının son fırtınadan etkilenmiş olmasından üzüntü duyuyoruz" denildi. "Konukların sigorta sağlayıcılarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak gibi elimizden gelen bazı şekillerde yardımcı olduk, ancak sonuçta bu bizim tesisimiz değildi."

CNN daha fazla bilgi için Güney Carolina Liman İdaresi ile temasa geçti. Liman İdaresi hemen cevap vermedi, ancak CNN'e bağlı WCIV'e bir açıklama yaptı.

WCIV'e yapılan açıklamada, "Güney Karolina Limanları ekibi yolculara geldikleri andan itibaren son yolcu terminalden ayrılana kadar yardım sağlamak için yolcularla yakın bir şekilde çalıştı" denilerek, yolcuların sigorta şirketlerine vermeleri için polis raporlarının sağlandığı ve personelin çekici şirketlerini aramada ve yakındaki otellere ulaşım bulmada yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "SC Ports, yolcu park alanlarında bırakılan araçlar veya kişisel eşyalar için sorumluluk kabul etmemekle birlikte, değerli kruvaziyer müşterilerimizi desteklemeye devam etmeye kararlıyız" denildi.

Royal'in CNN ile paylaştığı ve Carnival Cruise Line tarafından Güney Carolina Liman İdaresi adına gönderilen bir tavsiye yazısında SC Ports şunları söyledi: "Carnival Sunshine yolculuğuna çıkana kadar fırtınanın izlediği yol kesin değildi ve tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı; Ulusal Hava Durumu Servisi bile gelgitin yüksekliğini 2 fitten fazla hafife aldı."

Liman İdaresi, park ücretlerini yolculara geri ödediğini ve birçoğunun da ek maliyetlere maruz kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Royal, Pazartesi günü kendisine ve kocasına Liman İdaresi'nin ulaşım ve çekici konusunda kendilerine yardımcı olamayacağının söylendiğini belirtti. Kuzey Carolina, Brevard'daki evlerine dört buçuk saatlik yolculukları için bir araba kiralamak üzere havaalanına gitmek için bir araç paylaşım uygulaması kullandılar - bu da yolculuklarına yaklaşık 700 dolar ekledi. Sigorta şirketlerinden geri ödeme almak için çalışıyorlar.

Royal'in en büyük hayal kırıklığı iletişim eksikliği - ve yetkililerin bu alanlara park eden yolculara bu tür bir su baskınının mümkün olduğunu açıkça belirtmelerini istiyor.

"Royal, "Eğer kaptan Liman İdaresi ile iletişime geçseydi ve otoparka varmadan önce neler olduğunu teknede hepimize bildirseydi, bu gerçekten faydalı olurdu" dedi.

Royal, gemi yolculuğunun kendisinin de şaşırtıcı olmadığını söyledi. "Başından sonuna kadar hava berbattı."

Bu, bu hafta kötü hava koşullarından etkilenen ilk Bahamalar gezisi değil. MSC Meraviglia ile Bahamalar'a yapılması planlanan bir başka gemi seyahati de bazı yolcuları dehşete düşürecek şekilde dondurucu New England ve Kanada'ya yönlendirildi.

Bu habere CNN'den Sara Smart, Caroll Alvarado, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe ve Robert Shackelford katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com