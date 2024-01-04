Charles Leclerc, Max Verstappen'i geride bırakarak Avusturya Grand Prix'sini kazandı ve şampiyonluk yarışına geri döndü

Ferrari pilotu için bu hiç de kolay olmadı çünkü Nisan ayındaki Avustralya GP'sinden bu yana ilk kez podyuma çıkabilmek için Red Bull pilotu Verstappen'i üç kez geçmek zorunda kaldı.

Leclerc, yarışın sonlarına doğru gaz kelebeği ile ilgili sorun yaşamasına rağmen, ikinci sıranın 1.532 saniye önünde yarışı tamamlamayı başardı.

Bu zafer, önceki beş yarışta podyumu kaçıran 24 yaşındaki pilotun kötü form grafiğini sonlandırdı.

Ayrıca Ferrari pilotu Red Bull pilotu Sergio Perez'in önünde ikinci sıraya yükselirken Verstappen'in pilotlar şampiyonası sıralamasındaki liderliği 38 puana düştü.

Leclerc yarıştan sonra zaferin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Gerçekten iyi bir yarıştı," dedi rahatlamış bir Leclerc. "Tempo oradaydı, başlangıçta Max ile iyi mücadelelerimiz oldu ve yarışın sonu inanılmaz zordu. Gaz kelebeğiyle ilgili bir sorunum vardı ve düşük hızda %20 ya da %30 gaz kelebeğinde takılıp kalıyordu, bu yüzden çok zordu ama sonuna kadar dayanmayı başardık ve çok ama çok mutluyum.

"Buna kesinlikle ihtiyacım vardı. Yani, son beş yarış hem benim için hem de takım için inanılmaz zordu ve sonunda arabanın hızına sahip olduğumuzu ve bunu yapabileceğimizi göstermek inanılmaz, bu yüzden sonuna kadar zorlamamız gerekiyor."

Ferrari ikide iki yapabilirdi ama yarışın sonuna yaklaşırken, 14 tur kala, Carlos Sainz'in aracında motor arızası nedeniyle yangın çıktı ve yarışı erken bitirdi.

Sainz Twitter'da "Doğru kelimeleri bulmak zor," diye yazdı. "1-2 oldukça kolaydı ama yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Her iki şampiyona için de iyi miktarda puan kaybedildi ama arabada kendimi gittikçe daha iyi hissediyorum. Charles'a galibiyet için tebrikler! Zorlamaya devam edeceğiz."

Binlerce Hollandalı taraftarın desteğine rağmen Verstappen Red Bull Ring'de üst üste üçüncü zaferini elde edemedi, Leclerc'in hızı onun için çok fazlaydı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Sainz'ın emekliliğinden faydalanarak dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmasına rağmen, sekizinci sıradan başladığı yarışı üst üste üçüncü kez podyumda tamamlayan 37 yaşındaki pilot, bu zaferle birlikte üçüncü kez podyuma çıkmış oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com